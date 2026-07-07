Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang: Bao giờ hết bất cập giao thông hỗn hợp?

TPO - Sau 10 năm đi vào hoạt động tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang vẫn tồn tại nhiều bất cập. Trong đó có việc xe máy vẫn đi chung ô tô dẫn đến nguy cơ tai nạn, quá tải và ùn tắc xảy ra thường xuyên.

Tuyến Hà Nội - Bắc Giang dài 45km, được Bộ Xây dựng (Bộ Giao thông vận tải trước đây) đưa vào khai thác năm 2016. Tuy có quy hoạch 8 làn xe và tốc độ xe chạy tối đa là 120 km/h nhưng ở thời điểm đưa vào sử dụng, tuyến mới hoàn thành phân kỳ đầu tư giai đoạn 1. Ở giai đoạn này mặt đường của tuyến cao tốc chỉ có 4 làn xe, hai làn đường khẩn cấp cho mỗi chiều, tốc độ xe chạy từ 50 đến 100km/h.

Điều đáng chú ý, do chưa có hệ thống đường gom (đường dân sinh song hành), nên trong 10 năm nay được “gắn mác” và thu phí theo cao tốc nhưng đường Hà Nội - Bắc Giang đang là tuyến cao tốc duy nhất ở miền Bắc tồn tại tình trạng ô tô đi chung với xe máy.

Cao tốc Hà Nội - Bắc Giang ô tô đang đi chung với xe máy 10 năm nay. Ảnh: Anh Trọng.

Theo ghi nhận, do có xe máy đi vào nên hiện cao tốc Hà Nội - Bắc Giang có nhiều điểm giao cắt, lối mở để người dân địa phương tiếp cận. Tại đoạn đi qua các khu vực các khu công nghiệp như: Đình Trám, Vân Trung, Song Khê, nút giao cầu Như Nguyệt, trung tâm hành chính Bắc Ninh… đường cao tốc đang tồn tại nhiều tụ điểm tập trung đông người; xe ô tô khách dừng đỗ đón, trả khách.

Ngày 7/7, trao đổi với PV Tiền Phong, ông Đinh Việt Hưng - Phó Giám đốc Cty Cổ phần đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang (nhà đầu tư dự án) - cho biết đang có nhiều bất cập xảy ra, trong đó có nguy cơ va chạm, tai nạn giữa các phương tiện lưu thông hỗn hợp. Cùng với đó, tốc độ xe lưu thông chậm liệu đoạn có tốc độ tối thiểu 50 km/h, dẫn đến tình trạng quá tải, ùn tắc xảy ra.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh, lưu lượng xe trên tuyến hiện đạt khoảng 55.000 xe/ngày đêm, vượt quá khả năng vận tải. Hệ thống hàng rào cũng chưa được đầu tư đồng bộ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Tuyến đường thường xuyên xảy ra ùn tắc tại khu công nghiệp Vân Trung, Quang Châu, Vsip… và ùn ứ giao thông trên đoạn từ cầu Như Nguyệt đến Hà Nội do hệ thống cống chui dân sinh nhỏ hẹp, không đồng bộ đường gom hai bên. Thống kê riêng đoạn dài khoảng 14km qua khu công nghiệp Vân Trung - Quang Châu, hằng ngày có tới trên 300.000 công nhân nên thường xuyên qua lại để làm việc.

Trong năm nay, hơn 80% chiều dài cao tốc Hà Nội - Bắc Giang sẽ được tách xe máy khỏi cao tốc.

Đưa ra giải pháp cho tình trạng trên, ông Đinh Việt Hưng cho biết trong 45 km tuyến đường từ Hà Nội đi Bắc Giang thì hiện 19 km đi qua tỉnh Bắc Giang cũ đã được xây dựng hệ thống đường gom dân sinh, với 19 km đoạn đi qua tỉnh Bắc Ninh cũ hiện nhà đầu tư cũng đầu tư, xây dựng xong cơ bản.

“Theo kế hoạch, từ nay đến cuối năm, toàn bộ 38 km cao tốc đi qua tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang cũ sẽ được tách xe máy ra khỏi cao tốc. Việc này thực hiện được sẽ tăng tốc độ xe ô tô chạy lên tối đa 100 km/h, cùng với đó là giảm nguy cơ va chạm - tai nạn giao thông và ùn ứ” - ông Hưng nói.

Với đoạn 7 km cao tốc Hà Nội - Bắc Giang trên địa bàn Hà Nội, lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang cho biết, do khu vực này đang có khó khăn về mặt bằng nên phải chờ dự án giai đoạn 2 mở rộng tuyến theo quy hoạch, lúc đó xe máy sẽ đi đường gom dân sinh.

Theo lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang, hiện dự án mở rộng cao tốc Hà Nội - Bắc Giang đã có nhà đầu tư đề xuất và đang được đại diện Bộ Xây dựng thẩm định, cho chủ trương triển khai trong thời gian tới.