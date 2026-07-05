Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Gần 200 vận động viên tham dự giải cử tạ Quốc gia năm 2026

Trọng Đảng

TPO - Sáng 5/7, tại Lạng Sơn, Giải vô địch cử tạ trẻ quốc gia năm 2026 đã khởi tranh với sự góp mặt của gần 200 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố cả nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn đã đến dự và phát biểu.

1.jpg
lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn dự và tặng cờ lưu niệm các vận động viên tham gia giải.

Giải vô địch cử tạ trẻ quốc gia năm 2026 được tổ chức tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn, do UBND tỉnh Lạng Sơn (đầu mối là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch VHTT-DL tỉnh) phối hợp với Liên đoàn Cử tạ, Thể hình Việt Nam tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn cho biết, đây là một trong những giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia, nhằm đánh giá chất lượng đào tạo vận động viên trẻ, đồng thời tạo nguồn lực kế cận cho đội tuyển quốc gia.

“Việc tỉnh Lạng Sơn đăng cai tổ chức giải đấu không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của địa phương mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh, con người Lạng Sơn tới bạn bè trong nước. Đồng thời, giải đấu cũng tạo điều kiện để các vận động viên trẻ có dịp giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn” – ông Sơn nói.

2.jpg
Vận động viên dự thi giải giải đấu.

Theo Ban Tổ chức, giải năm nay thu hút gần 200 vận động viên đến từ 26 đoàn, tranh tài ở hai nội dung chính là cử giật và cử đẩy với tổng cộng 16 hạng cân, gồm 8 hạng cân nam và 8 hạng cân nữ. Các vận động viên đều là những gương mặt trẻ, có thành tích nổi bật tại các địa phương.

“Những năm gần đây, cử tạ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực và quốc tế, với nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games, châu Á và thế giới. Vì vậy, các giải đấu trẻ như lần này đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện, bồi dưỡng các tài năng mới, chuẩn bị lực lượng kế cận cho thể thao thành tích cao” – đại diện Ban Tổ chức thông tin.

Giải vô địch cử tạ trẻ quốc gia năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến hết ngày 9/7.

Trọng Đảng
#Giải thi đấu vật #UBND tỉnh Lạng sơn #thi đấu #Giải vô địch cử tạ trẻ quốc gia năm 2026 #Vận động viên dự thi giải giải đấu

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe