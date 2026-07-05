Gần 200 vận động viên tham dự giải cử tạ Quốc gia năm 2026

TPO - Sáng 5/7, tại Lạng Sơn, Giải vô địch cử tạ trẻ quốc gia năm 2026 đã khởi tranh với sự góp mặt của gần 200 vận động viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố cả nước. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn đã đến dự và phát biểu.

lãnh đạo UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn dự và tặng cờ lưu niệm các vận động viên tham gia giải.

Giải vô địch cử tạ trẻ quốc gia năm 2026 được tổ chức tại Nhà thi đấu thể thao tỉnh Lạng Sơn, do UBND tỉnh Lạng Sơn (đầu mối là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch VHTT-DL tỉnh) phối hợp với Liên đoàn Cử tạ, Thể hình Việt Nam tổ chức.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Đoàn Thanh Sơn cho biết, đây là một trong những giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu quốc gia, nhằm đánh giá chất lượng đào tạo vận động viên trẻ, đồng thời tạo nguồn lực kế cận cho đội tuyển quốc gia.

“Việc tỉnh Lạng Sơn đăng cai tổ chức giải đấu không chỉ góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của địa phương mà còn là cơ hội để quảng bá hình ảnh, con người Lạng Sơn tới bạn bè trong nước. Đồng thời, giải đấu cũng tạo điều kiện để các vận động viên trẻ có dịp giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn” – ông Sơn nói.

Vận động viên dự thi giải giải đấu.

Theo Ban Tổ chức, giải năm nay thu hút gần 200 vận động viên đến từ 26 đoàn, tranh tài ở hai nội dung chính là cử giật và cử đẩy với tổng cộng 16 hạng cân, gồm 8 hạng cân nam và 8 hạng cân nữ. Các vận động viên đều là những gương mặt trẻ, có thành tích nổi bật tại các địa phương.

“Những năm gần đây, cử tạ Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế trên đấu trường khu vực và quốc tế, với nhiều vận động viên đạt thành tích cao tại SEA Games, châu Á và thế giới. Vì vậy, các giải đấu trẻ như lần này đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát hiện, bồi dưỡng các tài năng mới, chuẩn bị lực lượng kế cận cho thể thao thành tích cao” – đại diện Ban Tổ chức thông tin.

Giải vô địch cử tạ trẻ quốc gia năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến hết ngày 9/7.