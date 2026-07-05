Nhận định Brazil vs Na Uy (03h00 ngày 6/7): Thử thách cho Vàng xanh

TPO - Nhận định bóng đá Brazil vs Na Uy, tứ kết World Cup 2026 - Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Trong lịch sử đối đầu, Brazil chưa một lần thắng Na Uy. 4 trận vừa qua là những trận hòa và thua đầy bất ngờ. Liệu đêm nay, Vàng xanh có thể chấm dứt cái dớp?

Kể từ chức vô địch năm 2002, Selecao đã liên tục nếm trái đắng tại các kỳ World Cup. Dưới thời Carlo Ancelotti, đội tuyển vàng xanh đang cho thấy một bộ mặt thực dụng và lầm lì hơn và họ được kỳ vọng sẽ tiến sâu hơn. Triết lý của chiến lược gia người Ý được xây dựng dựa trên sự kết hợp giữa một trục dọc giàu kinh nghiệm (Alisson, Marquinhos, Casemiro) và đôi cánh bùng nổ của sức trẻ (Vinicius Junior, Rayan, Endrick).

Brazil thực ra đã cho thấy những vấn đề, điển hình như trận hòa Morocco hay ở trận gặp Nhật Bản tại vòng 32 đội. Tuy nhiên, bản lĩnh của một ông lớn vẫn lên tiếng đúng lúc. Khả năng định đoạt trận đấu bằng những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân – đặc biệt là từ Vinicius Jr, người đã ghi bàn trong cả 3 trận vòng bảng – sẽ là thứ vũ khí nguy hiểm nhất mà Ancelotti sở hữu để tiến sâu tại giải năm nay.

Nếu Brazil mang theo sức nặng của lịch sử, thì Na Uy lại mang đến giải đấu năm nay nguồn năng lượng tươi trẻ. Dưới sự dẫn dắt của HLV Solbakken, đội bóng Bắc Âu đã thi đấu bùng nổ, ghi dấu ấn với 18 bàn thắng chỉ sau 4 trận đấu. Hàng ngàn cổ động viên "Vikings" đã biến các khán đài tại Bắc Mỹ thành những lễ hội thực sự với những tiếng hô vang dội.

Hệ thống của Na Uy vận hành trơn tru nhờ vào hai cá nhân xuất chúng: "Khối óc" Martin Odegaard và "Cỗ máy ghi bàn" Erling Haaland. Odegaard đóng vai trò trạm luân chuyển bóng, điều tiết nhịp độ và tung ra những đường chuyền xé toang hàng phòng ngự đối phương. Phía trên, thể hình, tốc độ và bản năng sát thủ của Haaland là nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ. Thống kê cho thấy Haaland chạm bóng cực ít và hầu hết là 1 chạm, nhưng hễ chạm bóng trong vòng cấm là anh ghi bàn.

Trận đấu này hứa hẹn sẽ chứng kiến màn tái ngộ nảy lửa giữa trung vệ Gabriel Magalhaes (Brazil) và Haaland. Cả hai đã quá hiểu nhau qua những màn thư hùng căng thẳng giữa Arsenal và Manchester City tại giải Ngoại hạng Anh. Sự máu lửa, tính cạnh tranh cao và sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai ngôi sao này sẽ là chìa khóa định đoạt kết quả trận đấu. Nếu Gabriel phong tỏa được Haaland, Brazil sẽ triệt tiêu 50% sức mạnh tấn công của Na Uy.

Cả hai đội đều bước vào vòng 1/8 với thành tích 3 thắng và 1 trận không trọn vẹn, nhưng con đường họ đi qua mang những sắc thái khác biệt. Sau trận hòa 1-1 nhọc nhằn trước Morocco ở ngày ra quân, đoàn quân của Ancelotti đã lấy lại vị thế với hai chiến thắng 3-0 áp đảo trước Haiti và Scotland.

Tuy nhiên, kịch tính chỉ thực sự đẩy lên cao trào ở vòng 32 đội gặp Nhật Bản. Bị "Samurai xanh" vươn lên dẫn trước từ phút 30, Brazil đã phải cậy nhờ đến những điều chỉnh chiến thuật táo bạo của Ancelotti (chuyển sang sơ đồ 4-2-4) để lật ngược thế cờ. Cú đánh đầu của Casemiro và bàn thắng vàng ở phút bù giờ thứ 95 của Gabriel Martinelli đã giúp Brazil có lần đầu tiên kể từ năm 2002 lội ngược dòng thành công trong một trận knock-out World Cup.

Na Uy là đội nhì bảng I. Họ đè bẹp Iraq 4-1 và thắng kịch tính Senegal 3-2 trước khi để thua đội hình hai của Pháp với tỷ số 1-4 trong một trận đấu mang tính thủ tục. Tại vòng 32 đội, Na Uy đã làm nên lịch sử khi lần đầu tiên giành chiến thắng tại một trận knock-out World Cup. Siêu phẩm cứa lòng của cầu thủ trẻ Antonio Nusa và bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 ở phút 86 của Erling Haaland trước Bờ Biển Ngà đã khẳng định bản lĩnh của đại diện Bắc Âu ở những thời khắc quyết định.

Có một sự thật gây sốc đối với những người hâm mộ bóng đá: Trong toàn bộ chiều dài lịch sử hào hùng với 5 chức vô địch thế giới, Brazil chưa từng một lần đánh bại Na Uy. 4 lần chạm trán trước đây, đại diện Nam Mỹ chỉ biết hòa và thua. Trận đấu nổi tiếng nhất diễn ra cách đây hơn 28 năm tại kỳ World Cup 1998 trên sân Stade Velodrome (Marseille, Pháp).

Khi đó, Brazil với dàn sao thượng thặng đã vươn lên dẫn trước, nhưng những chiến binh Viking đã tạo ra một trong những cơn địa chấn lớn nhất lịch sử giải đấu bằng hai bàn thắng muộn để lội ngược dòng thắng 2-1.

Chỉ có 9 cầu thủ trong đội hình Na Uy hiện tại đã ra đời vào thời điểm trận đấu năm 1998 diễn ra, và thủ thành 35 tuổi Orjan Nyland có lẽ là người duy nhất có ký ức mờ nhạt về chiến tích ấy. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là một trận giao hữu vào năm 2006 (hòa 1-1). Áp lực vô hình từ lịch sử chắc chắn sẽ đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ Brazil.

Trận chiến tại New Jersey sẽ chứng kiến những bài toán nhân sự đau đầu cho cả hai chiến lược gia, đặc biệt là bên phía đại diện Nam Mỹ. Brazil bước vào trận đấu này với những tổn thất không nhỏ nơi tuyến giữa. Tiền vệ đang thuộc biên chế Flamengo, Lucas Paqueta, gần như chắc chắn sẽ vắng mặt trong phần còn lại của giải đấu sau khi dính chấn thương nghiêm trọng và phải rời sân ngay sau hiệp 1 trận gặp Nhật Bản. Dù vậy, HLV Ancelotti đã nhận được tin vui khi tiền đạo cánh Raphinha đã trở lại tập luyện.

Bên cạnh đó, "bài toán Neymar" vẫn là một chủ đề gây chia rẽ sâu sắc tại quê nhà. Ngôi sao 34 tuổi được triệu tập bất chấp những lo ngại về thể lực, nhưng cho đến nay, anh mới chỉ ra sân vỏn vẹn 14 phút trong trận đấu với Scotland và hoàn toàn "mất tích" trước Nhật Bản.

Nhiều khả năng, Ancelotti sẽ giữ nguyên sơ đồ 4-3-3 thiên về tính cân bằng thay vì mạo hiểm chơi phủ đầu. Danilo Santos sẽ được lựa chọn để thế chỗ Paqueta nhằm đá cặp cùng Bruno Guimaraes và Casemiro ở khu trung tuyến. Trên hàng công, thần đồng 19 tuổi Endrick đang gây áp lực cực lớn lên đội hình chính sau màn trình diễn chói sáng ở hiệp 2 trận gặp Nhật, nhưng Ancelotti có thể vẫn cất anh trên băng ghế dự bị như một "vũ khí bí mật". Cánh phải nhiều khả năng thuộc về tài năng trẻ Rayan, trong khi Matheus Cunha sẽ đóng vai trò trung phong cắm để làm tường cho họng pháo chủ lực Vinicius Junior.

Trái ngược với Brazil, HLV Solbakken đang có trong tay lực lượng gần như sung mãn nhất. Không có cầu thủ nào của Na Uy phải nhận án treo giò, và họ cũng không ghi nhận ca chấn thương mới nào sau màn đụng độ Bờ Biển Ngà. Tin tích cực tiếp tục đến khi hậu vệ cánh Julian Ryerson – người đã vắng mặt từ phút 13 trận gặp Senegal do chấn thương đùi – được báo cáo là đã bình phục và sẵn sàng ra sân.

Sức mạnh của Na Uy sẽ tiếp tục phụ thuộc vào bộ khung đã làm nên thành công từ đầu giải. Erling Haaland, người đã sở hữu 5 bàn thắng (chiếm 50% tổng số bàn thắng của cả đội) sẽ là đầu tàu trên hàng công. Nhạc trưởng Martin Odegaard (đã có 3 pha kiến tạo) và tiền vệ Patrick Berg (2 kiến tạo) sẽ đóng vai trò buồng phổi ở khu trung tuyến, cung cấp đạn dược cho tuyến trên. Sự góp mặt của chân chạy cánh Antonio Nusa – người vừa lập siêu phẩm ở vòng trước – hứa hẹn sẽ mang đến những pha leo biên đầy tính đột biến.