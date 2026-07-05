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Thể thao

HLV Deschamps: Pháp đã vượt qua sự khiêu khích của Paraguay

Đặng Lai

TPO - HLV Deschamps của đội tuyển Pháp không hài lòng trước lối chơi bị ông coi là "thiếu cống hiến" từ phía Paraguay. Nhưng ông vẫn hài lòng với các học trò vì dù sao Pháp đã chiến thắng.

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Tại vòng 16 đội World Cup 2026 diễn ra rạng sáng nay, tuyển Pháp đã nhọc nhằn đánh bại Paraguay với tỷ số 1-0. Bất chấp việc đối thủ chủ động phòng ngự lùi sâu và liên tục có những tiểu xảo khiêu khích, HLV Didier Deschamps vẫn cho thấy bản lĩnh điềm tĩnh của một chiến lược gia lão luyện.

Dù nắm giữ thế trận, Pháp lại là đội duy nhất bị trọng tài rút thẻ, với 3 chiếc thẻ vàng thuộc về Kone, Barcola và Olise. Đó là lý do, Deschamps không hài lòng: "Chúng tôi nhận 3 thẻ vàng với rất nhiều pha phạm lỗi. Tôi không nói là chúng tôi không phạm lỗi, nhưng có rất nhiều tình huống từ cả hai đội mà trọng tài chỉ rút thẻ với Pháp".

Theo vị HLV này, Paraguay cũng xứng đáng ăn thẻ vì chơi bóng đầy khiêu khích. "Tôi đã chứng kiến nhiều điều. Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho các cầu thủ và họ đã lường trước được trận đấu này. Tôi không muốn chỉ trích Paraguay, mỗi đội đều có cách chơi riêng. Nhưng đã có một vài lời lăng mạ từ băng ghế chỉ đạo bên kia mà tôi nghĩ là không cần thiết. Điều quan trọng nhất là đến cuối trận không xảy ra cãi vã và chúng tôi không phải nhận thêm thẻ phạt nào nữa".

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Mbappe ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng

Sự điềm tĩnh ấy cũng được phản chiếu qua người đội trưởng 27 tuổi Kylian Mbappe. Bỏ ngoài tai mọi sự khiêu khích, anh lạnh lùng ghi bàn thắng duy nhất ở phút 70 trên chấm penalty.

Mbappe cũng chung quan điểm với ông thầy. Anh tỏ ra không hài lòng với lối chơi bạo lực của Paraguay: "Họ tưởng chúng tôi sẽ bước ra sân với bộ vest lịch thiệp và chơi thứ bóng đá bay bổng ư? Họ thích kiểu này chúng tôi sẽ chơi bóng theo kiểu đó. Chúng tôi không đá thô bạo nhưng Pháp muốn đối thủ biết rằng chúng tôi không phải kẻ dễ dàng".

Đặng Lai
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