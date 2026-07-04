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Dự đoán vô địch World Cup: Pháp số 1, Bồ Đào Nha có 5% cơ hội

Hương Ly

TPO - Tỷ lệ vô địch World Cup 2026 của Cristiano Ronaldo và đồng đội giảm xuống khi họ phải đụng độ Tây Ban Nha tại vòng 16 đội.

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Theo cập nhật mới nhất từ Opta, Pháp vươn lên dẫn đầu danh sách ứng viên vô địch World Cup 2026. Thầy trò HLV Didier Deschamps đang nắm tỷ lệ vô địch 28,8%. Argentina xếp sau Pháp với tỷ lệ 16,3%. Tây Ban Nha là ứng viên số 1 trước khi giải đấu khởi tranh, hiện rơi xuống thứ 3 với 12,9%.

Hai vị trí còn lại trong tốp 5 là Brazil (tỷ lệ 9,1%) và Anh (8,1%). Bồ Đào Nha vẫn giậm chân ở vị trí thứ 6, hiện được dự đoán có 5% cơ hội vô địch (so với 7% trước khi World Cup 2026 khởi tranh).

Opta thực hiện khoảng 25.000 lần mô phỏng để dự đoán ứng viên vô địch World CUp 2026 sau mỗi vòng đấu. Nền tảng thống kê số 1 làng bóng đá dựa trên các tiêu chí chủ chốt như: Phong độ, tình hình lực lượng, lịch thi đấu, trận đấu sắp tới và nhánh đấu tổng thể để vào chung kết.

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Dự đoán tốp 5 World Cup 2026 về cơ hội vào chung kết và vô địch.

Pháp vươn lên dẫn đầu danh sách là điều dễ hiểu. Nhà đương kim á quân World Cup thể hiện phong độ hủy diệt với thành tích toàn thắng từ đầu giải. Mới nhất, "Les Bleus" dễ dàng đánh bại Thụy Điển với tỷ số 3-0. Pháp sẽ gặp Paraguay tại vòng 16 đội, đây là đối thủ vừa tầm. Nếu vượt qua Paraguay, Pháp gặp Canada hoặc Morocco ở tứ kết. Nhánh đấu đang ủng hộ thầy trò HLV Deschamps.

Argentina cũng giữ thành tích toàn thắng cho đến trước vòng 16 đội. Lionel Messi và đồng đội chật vật để thắng Cape Verde 3-2. Họ gặp Ai Cập ở trận knock-out tiếp theo, sau đó là Thụy Sĩ hoặc Colombia nếu tiến vào tứ kết. Nhánh đấu của nhà đương kim vô địch cũng rất thuận lợi cho vòng 16 đội và tứ kết.

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Ronaldo và đồng đội sẽ gặp thử thách khó mang tên Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha sẽ chơi trận đấu được ví như "chung kết sớm" với Bồ Đào Nha. Sau đó, Pedri và đồng đội gặp Mỹ hoặc Bỉ, nguy cơ hẹn Pháp tại bán kết. Hành trình tiến vào chung kết của "La Roja" sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Bồ Đào Nha cũng đối diện khó khăn tương tự. Opta đánh giá Selecao châu Âu yếu hơn Tây Ban Nha, nên tỷ lệ hướng đến chức vô địch thấp hơn hẳn.

Tuyển Anh chỉ có 8,1% cơ hội vô địch lúc này, đây là con số rất thấp. Opta dựa vào mức độ khó khăn khi Anh đương đầu chủ nhà Mexico đang có thành tích toàn thắng và chưa thủng lưới. Sau đó, "Tam sư" có thể đụng độ Brazil ngay tại tứ kết. Và Argentina sẽ hẹn Anh và Brazil tại bán kết (theo kịch bản Argentina sẽ thắng 2 trận tiếp theo).

Cửa vô địch của Anh và Brazil đều khó vì từng trận đấu với họ đều căng thẳng. Đó là sự nghiệt ngã của những lá thăm may rủi, tạo nên nhánh đấu World Cup 2026 được đánh giá có nhiều biến số xảy ra.

Những "ngựa ô" ở World Cup 2026 như Colombia, Morocco, Na Uy và Mexico vẫn được Opta dự đoán có gần 3% cơ hội vô địch. Không thể xem thường các đội tuyển này khi cả 3 đều chơi hay từ đầu giải, hiện nắm trong tay nhiều vũ khí nguy hiểm để gây bất ngờ cho các ông lớn.

Hương Ly
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