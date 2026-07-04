Tuyển Anh được hiến kế vượt thử thách chưa từng có tại Mexico

TPO - Khi đội tuyển Anh bước vào vòng 16 đội để đối đầu với nước chủ nhà Mexico, họ không chỉ phải chuẩn bị tinh thần đối phó với đội hình mạnh mẽ của đối phương hay sức ép khổng lồ từ hàng vạn khán giả cuồng nhiệt mà còn phải ứng phó với bầu không khí loãng tại sân Azteca.

Sân Azteca tọa lạc tại thủ đô Mexico City, nằm ở độ cao 2.240 mét so với mực nước biển. Ở độ cao này, không khí trở nên loãng hơn rất nhiều, đồng nghĩa với việc lượng oxy mà cơ thể tiếp nhận trong mỗi nhịp thở bị sụt giảm nghiêm trọng. Các chuyên gia sinh lý học thể thao giải thích rằng, do áp suất khí quyển thấp, các phân tử oxy phân tán xa hơn.



Hậu quả là cơ thể cầu thủ phải làm việc cật lực để bù đắp: nhịp tim tăng vọt, phổi phải hoạt động hết công suất, dẫn đến cảm giác khó thở và mệt mỏi ập đến cực kỳ nhanh chóng. Những pha bứt tốc hay pressing liên tục sẽ tiêu tốn lượng năng lượng khổng lồ, trong khi thời gian để cơ thể hồi phục nhịp thở giữa các pha bóng sẽ kéo dài hơn bình thường rất nhiều.

HLV Thomas Tuchel đã không giấu sự lo ngại trước rào cản khắc nghiệt này. Ông thừa nhận rằng độ cao của sân Azteca là một "bất lợi khổng lồ" đối với Tam sư. "Chúng tôi không thể thích nghi kịp về mặt thể chất. Để quen với điều kiện này thông thường cần đến vài tuần, trong khi chúng tôi chỉ có vỏn vẹn 3 ngày chuẩn bị sau vòng bảng," Tuchel thẳng thắn chia sẻ.

Trận đấu được dự báo sẽ là một thử thách tột độ về thể lực, nơi tình trạng khó thở và kiệt sức có thể đánh gục những đôi chân sung mãn nhất. Để ứng phó với tình trạng này, rất nhiều nhân vật có ảnh hưởng đã ra sức giúp đỡ đội tuyển Anh.

Sân Azteca nơi Anh sẽ đá trận vòng 1/8 với Mexico

Cựu đội trưởng West Ham, Nigel Reo-Coker, người đã chơi cho Montreal Impact tại Azteca trong trận chung kết Concacaf Champions League 2015, chia sẻ: “Đó là nơi đòi hỏi thể chất khắc nghiệt nhất mà tôi từng trải qua. Bạn không thể lấy lại hơi thở của mình. 45 đến 55 phút đầu tiên, bạn thực sự chỉ cố gắng thở là tốt rồi”.

HLV thể lực Nathan Beardsley của đội bóng bầu dục Anh chia sẻ: “Nếu bạn thực hiện liên tục một hành động thì bạn sẽ cảm thấy rất khó thở. Đó là lý do bạn phải chuẩn bị từ trước. Bạn không thể dốc sức trong suốt một quãng thời gian mà phải điều chỉnh nhịp thở của mình”.

Alex Dowsett, tay đua xe đạp lừng danh của Anh cũng đồng quan điểm: “Tôi đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để sống ở độ cao 2.000 mét ở Andorra. Nó không chỉ là về việc quen với các đường đua cao. Ngủ ở nơi có độ cao khiến tôi sẵn sàng hơn. Nhiều tế bào hồng cầu hơn, nhiều oxy hơn ở nơi bạn muốn. Làm việc chăm chỉ, làm đi làm lại”.

Chính vì vậy, việc áp dụng lối chơi pressing tầm cao quen thuộc có thể sẽ là một canh bạc nguy hiểm. Tuyển Anh buộc phải thi đấu vô cùng thông minh, kiểm soát nhịp độ trận đấu, hạn chế những pha đua tốc độ không cần thiết và đặc biệt chú trọng vào việc bù nước. Họ cần tiết kiệm năng lượng tối đa và trừng phạt đối thủ bằng những pha phản công chớp nhoáng thay vì đôi công tiêu hao thể lực.