Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

Tuyển Anh được hiến kế vượt thử thách chưa từng có tại Mexico

Đặng Lai

TPO - Khi đội tuyển Anh bước vào vòng 16 đội để đối đầu với nước chủ nhà Mexico, họ không chỉ phải chuẩn bị tinh thần đối phó với đội hình mạnh mẽ của đối phương hay sức ép khổng lồ từ hàng vạn khán giả cuồng nhiệt mà còn phải ứng phó với bầu không khí loãng tại sân Azteca.

anh.jpg

Sân Azteca tọa lạc tại thủ đô Mexico City, nằm ở độ cao 2.240 mét so với mực nước biển. Ở độ cao này, không khí trở nên loãng hơn rất nhiều, đồng nghĩa với việc lượng oxy mà cơ thể tiếp nhận trong mỗi nhịp thở bị sụt giảm nghiêm trọng. Các chuyên gia sinh lý học thể thao giải thích rằng, do áp suất khí quyển thấp, các phân tử oxy phân tán xa hơn.

Hậu quả là cơ thể cầu thủ phải làm việc cật lực để bù đắp: nhịp tim tăng vọt, phổi phải hoạt động hết công suất, dẫn đến cảm giác khó thở và mệt mỏi ập đến cực kỳ nhanh chóng. Những pha bứt tốc hay pressing liên tục sẽ tiêu tốn lượng năng lượng khổng lồ, trong khi thời gian để cơ thể hồi phục nhịp thở giữa các pha bóng sẽ kéo dài hơn bình thường rất nhiều.

HLV Thomas Tuchel đã không giấu sự lo ngại trước rào cản khắc nghiệt này. Ông thừa nhận rằng độ cao của sân Azteca là một "bất lợi khổng lồ" đối với Tam sư. "Chúng tôi không thể thích nghi kịp về mặt thể chất. Để quen với điều kiện này thông thường cần đến vài tuần, trong khi chúng tôi chỉ có vỏn vẹn 3 ngày chuẩn bị sau vòng bảng," Tuchel thẳng thắn chia sẻ.

Trận đấu được dự báo sẽ là một thử thách tột độ về thể lực, nơi tình trạng khó thở và kiệt sức có thể đánh gục những đôi chân sung mãn nhất. Để ứng phó với tình trạng này, rất nhiều nhân vật có ảnh hưởng đã ra sức giúp đỡ đội tuyển Anh.

img-9452.jpg
Sân Azteca nơi Anh sẽ đá trận vòng 1/8 với Mexico

Cựu đội trưởng West Ham, Nigel Reo-Coker, người đã chơi cho Montreal Impact tại Azteca trong trận chung kết Concacaf Champions League 2015, chia sẻ: “Đó là nơi đòi hỏi thể chất khắc nghiệt nhất mà tôi từng trải qua. Bạn không thể lấy lại hơi thở của mình. 45 đến 55 phút đầu tiên, bạn thực sự chỉ cố gắng thở là tốt rồi”.

HLV thể lực Nathan Beardsley của đội bóng bầu dục Anh chia sẻ: “Nếu bạn thực hiện liên tục một hành động thì bạn sẽ cảm thấy rất khó thở. Đó là lý do bạn phải chuẩn bị từ trước. Bạn không thể dốc sức trong suốt một quãng thời gian mà phải điều chỉnh nhịp thở của mình”.

Alex Dowsett, tay đua xe đạp lừng danh của Anh cũng đồng quan điểm: “Tôi đã dành phần lớn sự nghiệp của mình để sống ở độ cao 2.000 mét ở Andorra. Nó không chỉ là về việc quen với các đường đua cao. Ngủ ở nơi có độ cao khiến tôi sẵn sàng hơn. Nhiều tế bào hồng cầu hơn, nhiều oxy hơn ở nơi bạn muốn. Làm việc chăm chỉ, làm đi làm lại”.

Chính vì vậy, việc áp dụng lối chơi pressing tầm cao quen thuộc có thể sẽ là một canh bạc nguy hiểm. Tuyển Anh buộc phải thi đấu vô cùng thông minh, kiểm soát nhịp độ trận đấu, hạn chế những pha đua tốc độ không cần thiết và đặc biệt chú trọng vào việc bù nước. Họ cần tiết kiệm năng lượng tối đa và trừng phạt đối thủ bằng những pha phản công chớp nhoáng thay vì đôi công tiêu hao thể lực.

Đặng Lai
#Tuyển Anh #Azteca #Thể lực #Mexico #Chuyên gia #Thử thách #anh vs mexico #tin tức World Cup 2026 #World Cup 2026

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe