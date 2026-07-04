Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chuyên gia Việt: Canada dừng bước trước Morocco

Vĩnh Xuân

TPO - Morocco có thể thắng Canada với cách biệt sát nút về tỷ số, theo nhận định giới chuyên gia bóng đá Việt Nam.

anh-chup-man-hinh-2026-07-04-luc-120344.png
Morocco sẽ nối chân các ông lớn giành quyền vào vòng 16 đội?

Canada đang tạo nên hành trình lịch sử ở World Cup 2026 khi vượt qua Nam Phi để giành quyền vào vòng 1/16. Đoàn quân của HLV Jesse Marsch thể hiện lối chơi giàu tốc độ, quả cảm với tinh thần chiến đấu cao.

Tuy nhiên theo HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc, đối thủ của Canada ở vòng đấu này là Morocco cũng đầy bản lĩnh, có lối chơi rất lì lợm khó đánh bại.

"Họ đã loại Hà Lan trên chấm luân lưu sau khi đã đứng vững trong 120 phút thi đấu. Morocco sở hữu những cầu thủ chất lượng, được trui rèn bản lĩnh trước các đối thủ mạnh hơn nên càng chơi càng vững vàng. Đây sẽ là trận đấu rất thú vị, tôi cho rằng Morocco sẽ giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu"-HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

anh-chup-man-hinh-2026-07-04-luc-120416.png

Theo cựu HLV trưởng CLB Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng, Canada có lợi thế nghỉ nhiều hơn Morocco. Tuy nhiên Morocco đang áp đảo về thành tích đối đầu với Canada. Đội hình Morocco cũng có những cầu thủ như Diaz, Hakimi, Mazraoui...giàu thể lực, kỹ thuật và cả kinh nghiệm.

HLV Nguyễn Đức Thắng nhận định trận đấu sẽ diễn ra với thế đôi công gay cấn, không loại trừ va chạm căng thẳng giữa cầu thủ đôi bên. "Tôi nghiêng về khả năng Morocco sẽ giành chiến thắng nhờ sự toả sáng của các cá nhân. Về thế trận, hai đội có thực lực khá cân bằng nên sẽ không bên nào áp đảo hoàn toàn"-HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.

Vĩnh Xuân
#World Cup vòng 16 #Morocco #Diaz #Canada #Hakimi

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe