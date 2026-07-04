Chuyên gia Việt: Canada dừng bước trước Morocco

TPO - Morocco có thể thắng Canada với cách biệt sát nút về tỷ số, theo nhận định giới chuyên gia bóng đá Việt Nam.

Morocco sẽ nối chân các ông lớn giành quyền vào vòng 16 đội?

Canada đang tạo nên hành trình lịch sử ở World Cup 2026 khi vượt qua Nam Phi để giành quyền vào vòng 1/16. Đoàn quân của HLV Jesse Marsch thể hiện lối chơi giàu tốc độ, quả cảm với tinh thần chiến đấu cao.

Tuy nhiên theo HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc, đối thủ của Canada ở vòng đấu này là Morocco cũng đầy bản lĩnh, có lối chơi rất lì lợm khó đánh bại.

"Họ đã loại Hà Lan trên chấm luân lưu sau khi đã đứng vững trong 120 phút thi đấu. Morocco sở hữu những cầu thủ chất lượng, được trui rèn bản lĩnh trước các đối thủ mạnh hơn nên càng chơi càng vững vàng. Đây sẽ là trận đấu rất thú vị, tôi cho rằng Morocco sẽ giành chiến thắng với cách biệt tối thiểu"-HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

Theo cựu HLV trưởng CLB Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng, Canada có lợi thế nghỉ nhiều hơn Morocco. Tuy nhiên Morocco đang áp đảo về thành tích đối đầu với Canada. Đội hình Morocco cũng có những cầu thủ như Diaz, Hakimi, Mazraoui...giàu thể lực, kỹ thuật và cả kinh nghiệm.

HLV Nguyễn Đức Thắng nhận định trận đấu sẽ diễn ra với thế đôi công gay cấn, không loại trừ va chạm căng thẳng giữa cầu thủ đôi bên. "Tôi nghiêng về khả năng Morocco sẽ giành chiến thắng nhờ sự toả sáng của các cá nhân. Về thế trận, hai đội có thực lực khá cân bằng nên sẽ không bên nào áp đảo hoàn toàn"-HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.