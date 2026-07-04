Colombia loại Ghana, vào vòng 16 đội

TPO - Pha làm bàn duy nhất của Arias đã đưa Colombia vượt qua Ghana với tỷ số 1-0 để giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026.

foul HẾT GIỜ!!! Colombia 1-0 Ghana Colombia là đội tuyển cuối cùng giành vé vào vòng 16 đội. Bàn thắng duy nhất của Arias đã mang về chiến thắng quý giá cho đại diện Nam Mỹ. time Hiệp 2 có 6 phút bù giờ substitution Luis Diaz rời sân Phút 90: Diaz rời sân nhường chỗ cho Campaz. Ngôi sao của Colombia có nhiều cơ hội ở trận này nhưng dứt điểm vô duyên. report Ghana làm mọi cách để ghi bàn Phút 90: Đại diện châu Phi dồn toàn bộ cầu thủ sang phần sân Colombia. Vấn đề của Ghana vẫn là quá thiếu ý tưởng tấn công. report KHÔNG VÀO!!! Quintero dứt điểm trái phá Phút 84: Quintero sút cực căng từ khoảng cách hơn 20m, đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc. Thủ môn Ghana đã bị đánh bại nhưng may mắn không đứng về Colombia. report 80 phút trôi qua, Ghana không có một cú sút trúng đích Chất lượng tấn công của Ghana quá tệ ở trận này. Họ vẫn bất lực trong việc thực hiện một pha dứt điểm trúng cầu môn. report KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Ghana cứu thua Phút 81: Trung vệ Sanchez chọn vị trí chính xác để bật cao đánh đầu nhưng không thắng được thủ môn của Ghana, report Diaz dứt điểm Phút 80: Diaz sút ở đúng vị trí sở trường. Bóng dội vào người cầu thủ Ghana đi ra ngoài. substitution Ghana thay thêm 2 người Phút 75: HLV Carlos Queiroz tung những quân bài chiến lược cuối cùng Ayew và Yirenkyi ra ngoài. Nuamah và Adu vào sân. report Quintero sút phạt cầu may Phút 77: Quintero dứt điểm từ khoảng cách hơn 25m nhưng bóng đi không trúng mục tiêu. substitution Colombia thay thêm người Phút 71: Arias rời sân. Quintero vào sân. Đây là điều chỉnh để Colombia tăng cường khả năng tấn công. report Thống kê sau 70 phút Ghana chưa có nổi một pha dứt điểm trúng đích. Riêng hiệp 2, đại diện châu Phi chỉ có một pha dứt điểm. Ghana bắt đầu tìm tới giải pháp sút xa, khi quá khó để tiếp cận khu vực cấm địa Colombia. report Tốc độ trận đấu đẩy lên rất cao Phút 64: Hai đội đang tạo ra thế trận đôi công rực lửa. Colombia khao khát ghi bàn nhân đôi cách biệt. Còn Ghana đã đẩy cao đội hình và chơi mạo hiểm hơn. substitution Ghana thay 2 người Phút 62: Williams và Sibo rời sân. Owusu và Fatawu vào sân. Ghana phải tung những quân bài tấn công vào sân để nhanh chóng tìm bàn gỡ. report KHÔNG VÀO!!! Diaz bỏ lỡ cơ hội Phút 58: Diaz không thắng thủ môn trong pha dứt điểm đối mặt. Ngôi sao của Colombia sút rất căng nhưng bóng đi vào giữa khung thành. report Colombia bị hủy bàn Phút 56: Luis Diaz đệm bóng cận thành ghi bàn cho Colombia. Tuy nhiên, tiền đạo Bayern Munich rơi vào thế việt vị trước khi dứt điểm. Đây là lời cảnh báo cho những pha xử lý hớ hênh của Ghana. Partey đã mất bóng ở khu vực giữa sân và suýt báo hại đội nhà. report Sóng gió cho khung thành Colombia Phút 54: Semenyo căng ngang nguy hiểm nhưng không có tiền đạo nào của Ghana băng vào dứt điểm. yellow Yirenkyi nhận thẻ vàng Phút 50: Tiền vệ Ghana kéo áo thô thiển với đối thủ và bị trọng tài cảnh cáo. report Rios dứt điểm Phút 48: Rios che bóng và sút giấu chân bất ngờ, song bóng đi thiếu lực và không đủ hiểm. start Hiệp 2 bắt đầu Richard Rios vào sân thế chỗ James Rodriguez. foul HẾT HIỆP MỘT!!! Colombia 1-0 Ghana Colombia chơi áp đảo trong hiệp một và xứng đáng với tỷ số dẫn bàn. time Hiệp một có 6 phút bù giờ report KHÔNG VÀO!!! Thủ môn Ghana cứu thua xuất sắc Phút 45: Thêm một pha bóng bổng mang đến cơ hội cho Colombia. Johan Mojica đánh đầu nguy hiểm nhưng thủ môn Ghana vẫn kịp đổ người cản phá. report Suarez đánh đầu Phút 42: Jefferson Lerma tạt cho Suarez đánh đầu, bóng đi rất căng nhưng không trúng đích. report Luis Diaz bỏ lỡ cơ hội Phút 39: Diaz nhận cơ hội sau pha phá bóng lỗi của cầu thủ Ghana. Tiền đạo Bayern Munich bắt volley rất nhanh nhưng bóng lại đi chệch cột. report Colombia giảm nhịp độ trận đấu Phút 38: Các cầu thủ áo vàng không còn lao lên tấn công dồn dập. Với lợi thế dẫn bàn, Colombia lùi đội hình, giảm nhịp độ và để Ghana cầm bóng nhiều hơn. report Ghana chơi bế tắc Phút 32: Ghana mới chuyền 45 lần (so với 227 của Colombia). Rất nhiều đường chuyền của Ghana thực hiện hỏng. Đại diện châu Phi đang bất lực trong việc tìm đường triển khai tấn công. report Thống kê sau 23 phút Colombia cầm bóng hơn 80%. Tuyến giữa của Ghana hoàn toàn tê liệt, một mình Thomas Partey là không đủ. report Colombia tấn công chủ lực ở cánh trái Phút 21: Biểu đồ nhiệt từ WhoScored cho thấy Colombia đang cầm bóng nhiều nhất ở giữa sân. Khi triển khai bóng sang phần sân Ghana, hướng ưu tiên của đại diện Nam Mỹ là cánh trái, nơi Diaz luôn là điểm nổ chủ lực cho Colombia. report Thế trận bắt đầu hấp dẫn Phút 20: Ghana không thể chơi phòng ngự co cụm và đợi thời cơ phản công nữa. Đại diện châu Phi phải trồi lên để tấn công và tìm bàn gỡ. Từ đây, trận đấu cởi mở hơn, hứa hẹn hấp dẫn hơn. goal VÀO!!! Colombia mở tỷ số 1-0 Phút 14: Colombia mở điểm từ pha dàn xếp tấn công chuẩn mực. Công đầu thuộc về Luis Suarez với pha rê bóng và tạt ấn tượng từ cánh phải. Jhon Arias xâm nhập vùng cấm và dứt điểm dễ dàng khi phía trước chỉ còn khung thành bỏ trống. substitution Đến lượt Ghana thay người sớm Phút 12: Marvin Senaya rời sân vì chấn thương. Đại diện châu Phi bắt buộc thay người, tương tự những gì xảy ra với Colombia trước đó. report Colombia gia tăng áp lực tấn công Phút 11: Đại diện Nam Mỹ vẫn duy trì tỷ lệ cầm bóng hơn 70%. Colombia đang dồn bóng nhiều sang cánh trái, nơi có Diaz và James Rodriguez cũng có xu hướng hoạt động ở hướng này. report Không có phạt đền cho Colombia Phút 9: Luis Diaz ngã trong vùng cấm địa nhưng trọng tài xua tay nói không. Các cầu thủ Colombia ra sức đòi trọng tài xem lại VAR. substitution Colombia thay người từ sớm Phút 8: Tiền đạo Jhon Cordoba không thể tiếp tục trận đấu vì chấn thương. Đây là tổn thất nặng cho Colombia. Người vào thay là Luis Suarez. report Thống kê sau 5 phút Tuyến giữa Colombia chơi áp đảo từ đầu, đây là kịch bản được dự đoán từ trước. report Colombia áp đặt trận đấu Phút 4: Đại diện Nam Mỹ đang cầm bóng chủ động và tràn đội hình sang phần sân Ghana. report Partey dứt điểm Phút 2: Thomas Partey dứt điểm nguy hiểm từ khoảng cách gần 20m, đưa bóng đi chệch cột. start Trận đấu bắt đầu report Sẵn sàng bước vào trận đấu report Không khí cuồng nhiệt trước giờ "G" report Đội hình xuất phát Ghana report Đội hình xuất phát Colombia

Tại vòng 1/32 World Cup 2026, Colombia và Ghana sẽ có cuộc chạm trán đầu tiên trong lịch sử đội tuyển quốc gia trên sân Kansas City. Đội giành chiến thắng trong cặp đấu này sẽ tiến thẳng vào vòng 1/16 để đối đầu với Thụy Sĩ hoặc Algeria. Trận đấu hứa hẹn mang đến nhiều kịch tính khi cả hai đội đều sở hữu những thế mạnh và lối chơi mang bản sắc riêng biệt.

Colombia bước vào vòng knock-out với sự tự tin cao độ sau chiến tích đứng đầu bảng K. Thầy trò huấn luyện viên Nestor Lorenzo đã giành được 7 điểm vô cùng ấn tượng. Họ đánh bại Uzbekistan 3-1 trong ngày mở màn, vượt qua CHDC Congo 1-0 và xuất sắc cầm hòa ứng cử viên vô địch Bồ Đào Nha không bàn thắng.

Xuyên suốt vòng bảng, đại diện Nam Mỹ mới chỉ để thủng lưới đúng một lần, minh chứng cho một hệ thống phòng ngự kín kẽ và sức mạnh tấn công vô cùng đa dạng. Hơn thế nữa, Colombia đang sở hữu lực lượng mạnh nhất khi không gặp chấn thương nào nghiêm trọng. Tiền đạo Luis Suarez đã hoàn toàn bình phục để sẵn sàng sát cánh cùng Luis Diaz và James Rodriguez trên hàng công.

Trong khi đó, Ghana giành vé đi tiếp đầy bản lĩnh với tư cách là một trong những đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Carlos Queiroz, Những ngôi sao Đen kiếm được 4 điểm ở bảng L nhờ trận thắng Panama 1-0, hòa tuyển Anh 0-0 và để thua sát nút Croatia 1-2.

Dù hàng công không quá bùng nổ, sự kỷ luật và lối đá khó chịu của Ghana là điều không thể xem thường. Mặc dù tiền đạo Antoine Semenyo và thủ thành Lawrence Ati Zigi gặp chút vấn đề thể lực, thủ môn Benjamin Asare cùng chân sút kỳ cựu Jordan Ayew đã sẵn sàng lĩnh xướng trọng trách, quyết tâm tạo nên bất ngờ trước một Colombia đang hừng hực khí thế.