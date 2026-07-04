Lionel Scaloni thừa nhận ‘sẽ là thảm họa nếu thua Cape Verde’

TPO - Ngay sau trận thắng Cape Verde chật vật ở hiệp phụ, HLV Lionel Scaloni đã phải thừa nhận cảm giác hú vía mà ông đã trải qua. HLV tuyển Argentina tin rằng sẽ là thảm họa nếu như thầy trò ông thua đối thủ châu Phi này.

Hành trình chinh phục đỉnh cao của đội tuyển Argentina tại đấu trường World Cup tiếp tục chứng kiến những khoảnh khắc nghẹt thở đến đau tim. Sự lo lắng, cảm giác căng thẳng tột độ và rồi vỡ òa trong cảm xúc là những gì mà La Albiceleste đã trải qua trong suốt 120 phút thi đấu toát mồ hôi trước hiện tượng Cape Verde.

Đáng nói hơn, gặp Cape Verde là trận thứ 100 nắm quyền dẫn dắt đội bóng xứ sở Tango của Scaloni. Nếu bị loại trong một ngày mang ý nghĩa biểu tượng như vậy, chắc chắn Scaloni sẽ nhận một đòn vô cùng nặng nề.

Chính ông đã thừa nhận sau trận. Scaloni nhấn mạnh: "Đội bóng này không bao giờ bỏ cuộc. Thật thảm họa nếu chúng tôi để thua trong trận đấu thứ 100 của tôi, nhưng bóng đá là vậy.

Đó là một trận đấu vô cùng khó khăn. Chúng ta luôn phải nhìn nhận và chắt lọc những điều tích cực nhất: đội bóng này không bao giờ chịu khuất phục. Tôi xin gửi lời chúc mừng đến đối thủ. Khi có ai đó nói rằng không có đối thủ nào là dễ dàng... thì ngày hôm nay họ đã chứng minh mình là một đội bóng tuyệt vời".

Argentina chật vật vượt qua Cape Verde

Scaloni cũng không quên cảm ơn các học trò đã chiến đấu hết mình để cứu Argentina khỏi một kết cục đáng quên trước đối thủ thứ 67 thế giới. Ông khẳng định: "Đây là Argentina. Những người Argentina chúng tôi sẽ luôn hiểu được điều đó. Nó hoàn toàn không dễ dàng một chút nào nhưng chúng tôi đã cùng nhau vượt qua".

Qua trận đấu chật vật với Cape Verde, Scaloni cũng muốn đáp trả những lời mỉa mai khi cho rằng Argentina được đưa vào một nhánh đấu thuận lợi, qua đó rộng cửa tiến tới chung kết. “Họ nói với tôi rằng chúng tôi nằm ở nhánh đấu dễ hơn... Giờ thì họ nhận ra không có trận đấu nào dễ cả”, chiến lược gia của tuyển Argentina nói.

“Chúng tôi biết trận đấu sẽ khó khăn. Chúng tôi đã phải chịu nhiều áp lực, chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng, nhưng đối thủ đã gây khó khăn cho chúng tôi. Tôi sẽ thảo luận về những điểm tiêu cực với các cầu thủ, nhưng tôi đang tập trung vào những điểm tích cực: toàn đội tiếp tục tấn công, chúng tôi đã chịu đựng được sức ép và giành chiến thắng”.