Mexico siết chặt an ninh trận gặp Anh sau thảm kịch khiến 4 người tử nạn

TPO - Chính quyền Mexico City quyết định tăng gấp đôi lực lượng an ninh và giới hạn người hâm mộ tại các điểm xem bóng đá công cộng trước trận gặp Anh ở vòng 1/8 World Cup 2026, sau vụ 4 CĐV tử vong vì chen lấn.

Biện pháp siết chặt an ninh được Thị trưởng Mexico City, bà Clara Brugada công bố nhằm đảm bảo an toàn cho người hâm mộ trước và sau trận đấu giữa đội tuyển Mexico và đội tuyển Anh diễn ra vào tối Chủ nhật tới đây (rạng sáng 6/7 theo giờ Việt Nam).

Trước đó, màn ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Mexico trước Ecuador ở vòng 1/16 đã biến thành thảm kịch khi đám đông chen lấn quá tải, khiến 4 người thiệt mạng do ngạt thở và ngừng tim.

Người hâm mộ Mexico đang phát cuồng với chiến thắng của đội nhà và tràn ra khắp các đường phố để ăn mừng.

Với việc đội tuyển quốc gia tiến sâu nhất tại một kỳ World Cup trong vòng 40 năm qua, người hâm mộ Mexico đang đổ ra đường với số lượng lớn chưa từng có, đặc biệt khi giá vé vào sân quá đắt đỏ.

Theo cơ quan y tế, các nạn nhân tử vong vào đêm 30/6 gồm hai người phụ nữ (19 và 44 tuổi) và một người đàn ông 48 tuổi, đều ngạt thở tại các con phố gần đại lộ trung tâm Paseo de la Reforma. Ngoài ra, một thanh niên 25 tuổi có tiền sử động kinh cũng bị co giật và xuất huyết tiêu hóa trong đám đông, sau đó tử vong tại bệnh viện do ngừng tuần hoàn hô hấp.

Văn phòng Công tố Mexico City hiện đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân các vụ việc kể trên. Đồng thời, để ngăn thảm kịch tái diễn, Giám đốc Cơ quan An ninh công cộng Mexico City, ông Pablo Vázquez cho biết chính quyền sẽ thiết lập hàng rào kiểm soát nghiêm ngặt.

Tại Tượng đài Thiên thần Độc lập ở thủ đô Mexico City, địa điểm ăn mừng chiến thắng truyền thống, ban tổ chức giới hạn sức chứa tối đa chỉ 25.000 người. Khi chạm mốc này, dòng người sẽ được phân luồng sang các khu vực khác dọc đại lộ Paseo de la Reforma, nơi có bố trí hệ thống màn hình lớn.

Vòng ngoài khu vực này sẽ cấm hoàn toàn người bán hàng rong và tài xế giao hàng để giảm mật độ tập trung. Các ga tàu điện ngầm và tuyến xe buýt nhanh (Metrobus) gần đại lộ trung tâm cũng có thể bị phong tỏa chiến lược tùy theo tình hình thực tế.

Kịch bản tương tự áp dụng tại quảng trường Zócalo ở trung tâm thành phố. Nếu quảng trường quá tải, người hâm mộ sẽ được hướng dẫn di chuyển đến một trong hơn 50 khu vực xem bóng đá tập trung khác trên khắp Mexico City.

Lực lượng cảnh sát được huy động ở mức tối đa cho trận đấu mang tính lịch sử này. Cụ thể, có 6.000 sĩ quan túc trực dọc đại lộ Paseo de la Reforma, tăng gấp đôi so với số lượng ngày 30/6. Bên cạnh đó, 7.500 cảnh sát sẽ làm nhiệm vụ xung quanh sân Azteca và 3.300 người chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh tại quảng trường Zócalo.

Nhằm hạn chế tình trạng quá khích, nhà chức trách Mexico City cũng phát lệnh cấm bán đồ uống có cồn trên các tuyến phố trung tâm từ sáng sớm ngày 5/7 đến hết ngày hôm sau. Rượu bia chỉ được phép kinh doanh bên trong các nhà hàng, khách sạn hay rạp chiếu phim.

Đồng thời, cơ quan chức năng kêu gọi người hâm mộ chấm dứt các trò chơi nguy hiểm trong đám đông như tung người lên không trung hay lao lên đồng loạt theo nhạc, vốn là tác nhân trực tiếp gây ra những vụ tai nạn thương tâm vừa qua.