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Thể thao

Không phải Iran, đây mới là đội tuyển đen đủi nhất World Cup 2026!

Đặng Lai

TPO - World Cup 2026 có lẽ là chiến dịch đầy giông bão của Tunisia. Đội tuyển này liên tục gắn liền với những vấn đề không may mà mới nhất là chuyện 8 tuyển thủ Tunisia dính doping.

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World Cup 2026 đang chứng kiến một sự việc rúng động khi 8 cầu thủ thuộc Đội tuyển quốc gia Tunisia bị phát hiện có kết quả dương tính với chất cấm clenbuterol. Đây là chất nằm trong danh mục cấm của Cơ quan Phòng chống Doping Thế giới (WADA).

Quá trình điều tra sơ bộ đang hướng đến nguyên nhân từ an toàn thực phẩm. Các chuyên gia nhận định nhóm tuyển thủ Tunisia đã vô tình dung nạp clenbuterol thông qua việc tiêu thụ thịt bò nhiễm chất cấm trong thời gian đóng quân tại Monterrey, Mexico. Tại quốc gia này, clenbuterol đôi khi bị lạm dụng trái phép trong chăn nuôi để kích thích gia súc tăng trưởng, giúp thịt nhiều nạc hơn.

Đáng chú ý, Mexico từng vướng rắc rối tương tự ở các giải đấu lớn. Bóng đá thế giới từng ghi nhận sự cố tại U17 World Cup 2011 diễn ra ở đây, khi có tới 109 cầu thủ trẻ dương tính với chất clenbuterol. Nguyên nhân lúc đó cũng được xác định là do nguồn thịt bị ô nhiễm.

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8 tuyển thủ Tunisia dính doping

Do nồng độ chất cấm trong mẫu thử ở mức rất thấp, dưới ngưỡng 5 nanogram trên mỗi ml nên các tuyển thủ Tunisia không bị xử lý. Theo quy định, kết quả này chỉ được xếp vào diện “phát hiện bất thường” thay vì cấu thành vi phạm doping chính thức.

Hiện tại, WADA và FIFA đang khẩn trương điều tra nguồn gốc thực phẩm phục vụ toàn đội. Nếu giả thuyết nhiễm chéo từ thức ăn được chứng minh, vụ việc sẽ khép lại. Các cầu thủ sẽ hoàn toàn trắng án và không phải chịu bất kỳ hình thức kỷ luật nào.

Tuy nhiên, dù có may mắn thoát án phạt, sự việc này vẫn là một đòn giáng mới, khép lại chiến dịch World Cup 2026 đầy giông bão của Tunisia. Đội bóng đại diện châu Phi đã trải qua một giải đấu cực kỳ đáng quên với thành tích bết bát khi thua toàn bộ 3 trận vòng bảng. Với tổng cộng 12 bàn thua, Tunisia trở thành đội có hàng thủ tệ nhất giải (bằng Iraq).

Thậm chí, họ còn đi vào lịch sử buồn của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh khi trở thành đội tuyển đầu tiên sa thải HLV trưởng chỉ ngay sau thất bại tủi hổ ở lượt trận đấu mở màn. Với hàng loạt sự kiện vừa qua, có thể thấy Tunisia chính là đội tuyển gặp nhiều trắc trở nhất World Cup 2026. Vừa mất HLV trưởng, vừa thua nhiều bàn nhất và vừa bị doping "gõ cửa".

Đặng Lai
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