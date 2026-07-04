Messi vẫn cháy, nhưng Argentina đã run

TPO - Lionel Messi lại ghi bàn, lại tạo khác biệt và giữ Argentina ở lại với giấc mơ bảo vệ ngai vàng World Cup. Nhưng chiến thắng 3-2 trước Cape Verde sau hiệp phụ đã phơi bày một sự thật lạnh lùng: nhà đương kim vô địch không còn được phép bước tiếp bằng tâm thế thảnh thơi.

Từ một cú chạm "mềm như lụa" của Lionel Messi đến khoảnh khắc nghẹt thở trong hiệp phụ, Argentina đã trải qua một đêm không hề dễ chịu trước Cape Verde. Nhà đương kim vô địch vẫn trong hành trình bảo vệ ngai vàng World Cup, nhưng chiến thắng sít sao 3-2 cũng là lời nhắc nhở rằng ở sân chơi này, không có đối thủ nào chỉ đóng vai kẻ lót đường.

Chuỗi trận ghi bàn của Lionel Messi vẫn tiếp tục. Và như thường lệ, anh khiến điều phi thường trông thật nhẹ nhàng.

Phút 29, Messi phá bẫy việt vị sau đường chuyền tinh tế của Lisandro Martinez, khống chế gọn gàng rồi tâng bóng qua vai trái thủ môn Vozinha ở cự ly gần. Một pha xử lý không cần nhiều lực, không cần phô trương, nhưng đủ để mở khóa trận đấu và đưa Argentina vượt lên dẫn 1-0.

Đó là bàn thắng thứ 20 của Messi trong sự nghiệp World Cup, giúp anh tiếp tục nối dài kỷ lục và tạm hơn Kylian Mbappé 2 bàn trong danh sách các cầu thủ ghi bàn mọi thời đại ở giải đấu.

Đó cũng là pha lập công thứ 124 của Messi cho đội tuyển Argentina. Trên bình diện đội tuyển quốc gia, anh chỉ kém Cristiano Ronaldo, người có 146 bàn cho Bồ Đào Nha.

Nhưng nếu ai nghĩ bàn thắng ấy sẽ mở ra một cơn mưa bàn thắng cho Argentina, họ đã nhầm.

Argentina thắng, nhưng không hề thảnh thơi

Trước Cape Verde, đội bóng bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, Argentina bước vào trận đấu với tư thế của ứng viên vượt trội. Thế nhưng trong bóng đá, đặc biệt là sân chơi lớn như World Cup, không vận hành theo những dự đoán như vậy.

Cape Verde không sụp đổ sau bàn thua. Họ vùng lên, chiến đấu quyết liệt và 2 lần đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát với các bàn gỡ 1-1 rồi 2-2. Trong một đêm đầy biến động, Argentina đã nhiều lần bị đẩy tới sát bờ vực bị loại.

Messi hiểu rõ điều đó. Sau trận, anh không nói về chiến thắng như một màn trình diễn hoàn hảo. Trái lại, thủ quân Argentina thừa nhận đội bóng của mình còn nhiều điều phải chỉnh sửa.

“Chúng tôi đã làm được những điều tốt, và chúng tôi phải sửa chữa những điều chưa tốt”, Messi chia sẻ.

Phát biểu này đúng với diện mạo của Argentina trong trận đấu này. Họ có khoảnh khắc thiên tài của Messi, có bản lĩnh của nhà vô địch, nhưng cũng bộc lộ không ít khoảng trống và sự chệch choạc trước một đối thủ chơi bằng tất cả niềm kiêu hãnh.

Messi vẫn là ngọn hải đăng

Khi Argentina cần một điểm tựa, họ lại nhìn về Messi. Ngôi sao của Inter Miami hiện đã ghi bàn trong kỷ lục 8 trận World Cup liên tiếp, tính từ hành trình vô địch năm 2022. Tại World Cup lần này, anh đã có 7 bàn, tạm dẫn đầu cuộc đua Chiếc giày vàng, hơn Mbappé 1 bàn.

Trong chuỗi 8 trận liên tiếp ghi bàn ở World Cup, Messi đã có tổng cộng 12 pha lập công. Ở tuổi mà nhiều cầu thủ đã bước sang phía bên kia sườn dốc, anh vẫn là thỏi nam châm hút mọi kỳ vọng của Argentina.

Rodrigo De Paul, đồng đội của Messi ở cả đội tuyển Argentina lẫn Inter Miami, gọi việc được sát cánh cùng anh là một đặc ân.

“Với tôi, việc được làm bạn với anh ấy (Messi) có ý nghĩa rất lớn. Tình bạn là 1 trong những điều quan trọng nhất mà tất cả chúng ta có, và tôi thấy mình may mắn khi được chia sẻ những khoảnh khắc này cùng anh ấy”, De Paul nói.

Những khoảnh khắc ấy tiếp tục xuất hiện ở trận đấu với Cape Verde. Không chỉ ghi bàn mở tỷ số, Messi còn in dấu vào bàn thắng quyết định trong hiệp phụ. Từ một quả phạt góc do Messi thực hiện, bóng chạm một vài cầu thủ trước khi đi vào lưới, giúp Argentina vượt lên 3-2 và thoát khỏi cơn ác mộng.

“Như chúng tôi đã thể hiện nhiều lần. Chúng tôi biết cạnh tranh. Và chúng tôi đã chiến đấu đến cùng”, Messi nói.

Chiếc giày vàng và giấc mộng ngai vàng

Messi chưa từng giành Chiếc giày vàng World Cup. Năm 2022, anh ghi 7 bàn, kém Mbappé đúng 1 bàn trong hành trình đưa Argentina lên ngôi vô địch. Năm 2014, anh cùng đứng thứ 3 trong cuộc đua ghi bàn với 4 pha lập công.

Lần này, cơ hội đang mở ra rõ ràng hơn. Messi dẫn đầu với 7 bàn, Mbappé bám ngay phía sau với 6 bàn. Erling Haaland của Na Uy và Harry Kane của Anh cùng có 5 bàn trước loạt trận ngày thứ Sáu.

Phía sau nữa là nhóm 4 bàn gồm Ousmane Dembele, Mikel Oyarzabal, Vinícius Júnior và Ismaila Sarr, dù Sarr đã hết cơ hội cạnh tranh vì Senegal bị loại.

Theo quy định của FIFA, nếu các cầu thủ bằng nhau về số bàn thắng khi giải đấu kết thúc, số pha kiến tạo sẽ là tiêu chí phụ đầu tiên, sau đó mới đến số phút thi đấu ít hơn. Trước loạt trận này, Mbappé có lợi thế hơn Messi nhờ dẫn 2-0 về số kiến tạo.

Nhưng sau trận đấu này, Messi không chỉ vượt lên trong cuộc đua ghi bàn, mà còn tiếp tục ở lại trên đường đua lớn hơn: bảo vệ chức vô địch World Cup. Đó mới là điều quan trọng nhất với Argentina.

Cape Verde rời trận đấu trong tiếc nuối, nhưng họ cũng rời sân với tư thế ngẩng cao đầu. “Đội bóng của chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để thắng trận”, thủ môn Vozinha nói.

Còn Argentina, sau một đêm hú vía, có thêm 1 bài học đắt giá. World Cup không có chỗ cho sự chủ quan, kể cả với nhà đương kim vô địch, kể cả khi họ có Messi trong đội hình.

HLV Lionel Scaloni đã nói ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: “Tôi hy vọng bây giờ các bạn nhận ra rằng không có đối thủ nào là dễ dàng”.

Argentina đã đi tiếp. Messi vẫn ghi bàn. Giấc mộng vàng vẫn còn nguyên. Nhưng từ sau trận thắng Cape Verde, con đường ấy chắc chắn không còn được nhìn bằng ánh mắt thảnh thơi nữa.