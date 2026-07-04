Nhận định Paraguay vs Pháp, 04h00 ngày 5/7: Gặp Mbappe, Paraguay sẽ phải ‘quay xe’

TPO - Nhận định bóng đá Paraguay vs Pháp, 04h00 ngày 5/7, vòng 1/8 World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Paraguay đã tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất giải khi loại Đức ở vòng 1/16. Nhưng trước mắt họ giờ là một thử thách còn lớn hơn rất nhiều: đội tuyển Pháp của Kylian Mbappe, ứng viên số 1 cho chức vô địch.

Nhận định trước trận Paraguay vs Pháp

Nếu phải chọn ra đội bóng gây bất ngờ nhất kể từ khi vòng knock-out World Cup 2026 bắt đầu, Paraguay hẳn sẽ nằm trong số một hai cái tên đứng đầu danh sách. Đội bóng Nam Mỹ đã xuất sắc cầm hòa Đức 1-1 sau 120 phút thi đấu trước khi đánh bại đối thủ 4-3 trên chấm luân lưu để giành vé vào vòng 1/16.

Chiến thắng ấy không chỉ giúp Paraguay viết nên một trong những câu chuyện đẹp nhất của giải đấu, mà còn cho thấy tập thể do HLV Gustavo Alfaro xây dựng sở hữu tinh thần chiến đấu đáng nể đến thế nào. Sau thất bại nặng nề 1-4 trước Mỹ ở trận mở màn, Paraguay đã đứng dậy mạnh mẽ, thi đấu ngày càng gắn kết và trở thành một trong những đội bóng khó bị đánh bại nhất tại giải.

Paraguay (áo sẫm) lỳ lợm đã quật ngã Đức ở vòng 1/16.

Tuy nhiên, phần thưởng dành cho Paraguay lại là cuộc đối đầu với đội tuyển được đánh giá mạnh nhất World Cup năm nay. Pháp bước vào vòng đấu này với thành tích toàn thắng, ghi tới 12 bàn và là một trong những hàng công đáng sợ nhất giải đấu.

Chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển ở vòng trước một lần nữa cho thấy sức mạnh của Les Bleus. Kylian Mbappe lập cú đúp, trong khi Ousmane Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola tiếp tục chứng minh vì sao họ đang tạo thành bộ tứ tấn công đáng sợ bậc nhất thế giới.

Dù được đánh giá vượt trội, HLV Didier Deschamps vẫn liên tục cảnh báo các học trò không được chủ quan. Nhà cầm quân từng cùng Pháp đánh bại Paraguay ở World Cup 1998 khẳng định chiến thắng của đối thủ này trước Đức hoàn toàn không phải may mắn.

Theo ông, Paraguay là mẫu đội bóng giàu thể lực, mạnh trong các pha tranh chấp và đặc biệt nguy hiểm khi chơi phòng ngự phản công, chứ không chỉ thiên về kỹ thuật như nhiều đại diện Nam Mỹ khác. “Đó sẽ là một đội Paraguay rất khát khao chiến thắng và họ có chất lượng tốt”, Deschamp nhấn mạnh.

Với Paraguay, đây còn là cơ hội để đòi lại món nợ tồn tại gần ba thập kỷ. Chính Pháp đã chấm dứt giấc mơ World Cup của họ tại vòng 1/8 năm 1998 bằng bàn thắng vàng nổi tiếng của Laurent Blanc ở phút 114. Vết đau ấy vẫn thường xuyên được nhắc lại trong bóng đá Paraguay và trận đấu tại Philadelphia là cơ hội để họ viết nên một chương lịch sử mới.

Phong độ, lịch sử đối đầu Paraguay vs Pháp

Nhìn vào phong độ gần đây, Paraguay thực sự là một đối thủ khó chịu. Kể từ khi HLV Alfaro tiếp quản đội tuyển vào năm 2024, họ chỉ thua 5 trong 23 trận quốc tế gần nhất. Hành trình vượt qua vòng loại World Cup cũng cho thấy sự lì lợm của đội bóng này khi chỉ nhận một thất bại trong 12 trận dưới thời nhà cầm quân người Argentina.

Điểm mạnh lớn nhất của Paraguay nằm ở khả năng phòng ngự có tổ chức. Đức đã kiểm soát bóng nhiều hơn, tạo ra sức ép liên tục với 55 quả tạt (một kỷ lục của giải) nhưng vẫn phải kéo trận đấu tới loạt luân lưu. Paraguay có thể không sở hữu nhiều ngôi sao tấn công, song họ luôn biết cách biến trận đấu thành cuộc chiến về thể lực, sự kiên nhẫn và bản lĩnh.

Dẫu vậy, những hạn chế của đại diện Nam Mỹ cũng rất rõ ràng. Họ mới chỉ ghi được 7 bàn trong 5 trận gần nhất và chưa có trận nào tại World Cup 2026 ghi quá một bàn thắng. Điều đó khiến gánh nặng ghi bàn gần như dồn hết lên vai Julio Enciso, Miguel Almiron và Gabriel Avalos.

Ở phía đối diện, Pháp đang thể hiện bộ mặt của một ứng viên vô địch hàng đầu. Đội bóng áo lam thắng 9 trong 10 trận quốc tế gần nhất, đồng thời giành chiến thắng ở 15 trong 18 trận World Cup kể từ năm 2018. Tại giải đấu lần này, họ toàn thắng cả 4 trận, ghi 13 bàn và mới để thủng lưới 2 lần.

Mbappe tiếp tục là đầu tàu với hiệu suất ghi bàn có lẽ là tốt nhất giải. Anh đã có 6 bàn sau 4 trận, cùng với 2 đường kiến tạo ở World Cup 2026, tức là bình quân mỗi trận anh in dấu giày (ghi bàn hoặc kiến tạo) vào 2 pha lập công của Pháp.

Siêu sao 27 tuổi đang bám sát Lionel Messi trên đường đua tới danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026 cũng như rộng hơn là cuộc đua tới kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup.

Ở cuộc đua thứ nhất, Mbappe chỉ kém Messi 1 bàn, sau khi M10 vừa nổ súng giúp Argentina vượt qua Cape Verde. Trong khi đó, ở cuộc đua thứ hai, tiền đạo người Pháp cũng chỉ cần thêm 2 pha lập công nữa là san bằng kỷ lục của Messi.

Điểm đáng sợ của Mbappe là các vệ tinh xung quanh anh cũng có đẳng cấp cực cao và đều đang bùng nổ. Thần đồng Michael Olise đã có tới 5 pha kiến tạo tại giải, trong khi Quả bóng vàng Ousmane Dembele và tiền đạo Braley Barcola đều sở hữu tốc độ cùng khả năng tạo đột biến cực cao.

Không nhiều đội tuyển trên thế giới hiện nay sở hữu sức tấn công đa dạng như Pháp. Với bộ tứ tiền đạo Mbappe – Dembele – Olise – Barcola và một dàn tiền vệ đẳng cấp phía sau, việc Pháp ghi được 12 bàn thắng từ đầu giải không gây ngạc nhiên cho bất cứ ai.

Lịch sử đối đầu cũng nghiêng hoàn toàn về đại diện châu Âu. Hai đội đã gặp nhau 5 lần và Paraguay chưa từng thắng, chỉ hòa 2 và thua 3 trận. Lần gần nhất đôi bên chạm trán là trận giao hữu năm 2017, khi Pháp giành chiến thắng với tỷ số 5-0. Còn ở World Cup 1998, Les Bleus cũng là đội đi tiếp sau bàn thắng vàng của Laurent Blanc, cũng trong một trận đấu ở vòng 1/8.

Thông tin lực lượng Paraguay vs Pháp

Paraguay nhiều khả năng vẫn chưa có sự phục vụ của trung vệ Omar Alderete do chấn thương đầu gối. Nếu cầu thủ này không kịp bình phục, Jose Canale sẽ tiếp tục sát cánh cùng đội trưởng Gustavo Gomez ở trung tâm hàng phòng ngự.

Tin vui cho HLV Alfaro là tiền vệ Diego Gomez đã mãn án treo giò và sẵn sàng trở lại đội hình xuất phát. Ngôi sao thuộc biên chế Brighton được kỳ vọng sẽ tăng thêm chất lượng cho tuyến giữa bên cạnh Andres Cubas và Matias Galarza.

Trên hàng công, Enciso và Almiron vẫn là hai niềm hy vọng lớn nhất. Trong khi đó, Gabriel Avalos được dự đoán tiếp tục đá cao nhất trên hàng tiền đạo, dù Antonio Sanabria cũng sẵn sàng cạnh tranh vị trí.

Hàng công của Pháp không chỉ có Mbappe đang thăng hoa mà còn sở hữu nhiều vệ tinh đáng sợ xung quanh siêu sao này.

Về phía Pháp, tình hình nhân sự gần như hoàn hảo. Chấn thương duy nhất còn tồn tại là trường hợp của Marcus Thuram, người vẫn gặp vấn đề ở bắp chân và nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt.

HLV Deschamps được cho là sẽ giữ nguyên đội hình đã đánh bại Thụy Điển. Mbappe tiếp tục lĩnh xướng hàng công với mục tiêu cải thiện thành tích ghi bàn của mình tại các kỳ World Cup. Hỗ trợ phía sau anh sẽ là bộ ba Dembele - Olise - Barcola, trong khi Aurelien Tchouameni và Adrien Rabiot đảm nhiệm khu vực trung tuyến.

Sự chênh lệch về chiều sâu đội hình, chất lượng cá nhân và kinh nghiệm ở những trận đấu lớn rõ ràng đang nghiêng về phía Pháp. Paraguay đủ khả năng khiến trận đấu trở nên khó khăn trong khoảng thời gian nhất định, nhưng việc ngăn cản hàng công đang vào phom của Les Bleus trong suốt 90 phút là nhiệm vụ gần như bất khả, nhất là khi mũi nhọn số một trên hàng công ấy lại là một Mbappe cứ đá World Cup là bùng nổ.

Đội hình dự kiến Paraguay vs Pháp

Paraguay: Gill; Caceres, Gustavo Gomez, Canale, Alonso; Galarza, Cubas, Diego Gomez; Almiron, Avalos, Enciso.

Pháp: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembele, Olise, Barcola; Mbappe.

Dự đoán tỷ số: Paraguay 0 - 2 Pháp