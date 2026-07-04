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Xác định 8 cặp knock-out tiếp theo ở World Cup 2026

Hương Ly

TPO - Colombia đánh bại Ghana 1-0, giành tấm vé cuối cùng tiến vào vòng 16 đội World Cup 2026.

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Vòng 16 đội World Cup 2026 gọi tên các cặp đấu Paraguay - Pháp, Canada - Morocco, Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha, Mỹ - Bỉ, Brazil - Na Uy, Mexico - Anh, Argentina - Ai Cập và Thụy Sĩ - Colombia. Ngoại trừ Hà Lan gục ngã trước Morocco, các ông lớn ở vòng 32 đội đã thẳng tiến đến vòng knock-out tiếp theo của giải đấu năm nay.

Tây Ban Nha đại chiến Bồ Đào Nha là trận đấu tâm điểm của vòng 16 đội. Ở đó, Cristiano Ronaldo và Lamine Yamal tạo nên trận đấu của 2 thế hệ cầu thủ thống trị đỉnh cao làng bóng đá. Cuộc chiến tuyến giữa, với Vitinha - Neves - Bruno (Bồ Đào Nha) và Rodri - Pedri - Olmo (Tây Ban Nha) sẽ kịch tính trên từng pha chạm bóng.

Tiếp đó, đại chiến giữa Brazil và Na Uy hứa hẹn căng thẳng với lối chơi phóng khoáng của 2 đội tuyển. Brazil bắt đầu vào "form" với Vinicius, Cunha liên tục ghi bàn. Na Uy sẽ dựa dẫm vào phong độ xuất sắc của Erling Haaland và nguồn cảm hứng mang tên Martin Odegaard.

Đại chiến giữa Argentina và Ai Cập là cuộc so kè thú vị giữa Lionel Messi và Mohamed Salah, 2 kèo trái hay nhất của bóng đá thế giới trong 10 năm gần đây. Cục diện ở các trận đấu giữa Mexico - Anh, Canada - Morocco, Mỹ - Bỉ và Thụy Sĩ - Colombia sẽ rất khó đoán. Cặp trận còn lại giữa Paraguay - Pháp được dự đoán lệch cán cân nghiêng về "Les Blues".

Bóng đá châu Âu áp đảo vòng 16 đội với 7 đại diện góp mặt. Nam Mỹ có 4 đại diện. Cả 3 nước chủ nhà đều tiến đến vòng knock-out thứ 2. Trong khi đó, bóng đá châu Á sạch bóng đại diện ở vòng này.

Với bàn thắng vào lưới Cape Verde, Messi nâng tổng thành tích "nổ súng" ở World Cup 2026 lên con số 7, qua đó vượt lên dẫn đầu danh sách. Mbappe đứng nhì với 6 bàn. Haaland và Kane cùng có 5 bàn. Ismaila Sarr, Oyarzabal, Dembele và Vinicius có 4 bàn.

Chưa bao giờ cuộc đua Vua phá lưới ở World Cup sít sao và hấp dẫn như vậy. Loạt trận vòng 16 đội sẽ là bước ngoặt để thay đổi cục diện trong cuộc đua ghi bàn tại giải đấu năm nay.

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Nhánh đấu từ vòng 16 đội World Cup 2026.
Hương Ly
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