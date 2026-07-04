Ai Cập viết nên lịch sử World Cup, mở ra chương mới cho bóng đá châu Phi

TPO - Sở hữu kỷ lục 7 lần vô địch Cúp các quốc gia châu Phi nhưng phải đến World Cup 2026, Ai Cập mới lần đầu giành chiến thắng ở vòng đấu loại trực tiếp. Thành quả trước Australia đánh dấu bước tiến lớn của đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Hossam Hassan và đội trưởng Mohamed Salah.

Chiến thắng trước Australia ở vòng 1/32 đưa Ai Cập lần đầu tiên vào vòng 1/16, đồng thời đánh dấu cột mốc lịch sử của nền bóng đá từng 7 lần vô địch Cúp các quốc gia châu Phi (AFCON).

Sau 120 phút hòa 1-1, Ai Cập đánh bại Australia 4-2 trên chấm luân lưu để giành chiến thắng đầu tiên ở một trận đấu thuộc vòng knock-out World Cup. Đây được xem là một trong những thành tựu đáng nhớ nhất của bóng đá xứ sở Kim tự tháp trên sân chơi lớn nhất hành tinh.

Là đội tuyển châu Phi đầu tiên dự World Cup vào năm 1934, Ai Cập từng được xem là lá cờ đầu của bóng đá lục địa đen. Tuy nhiên, trái ngược với vị thế thống trị ở châu Phi, họ chỉ góp mặt thêm ba kỳ World Cup trong gần 90 năm tiếp theo và không để lại nhiều dấu ấn.

Phải đến chiến thắng 3-1 trước New Zealand ở vòng bảng World Cup 2026, Ai Cập mới lần đầu tiên thắng một trận tại vòng chung kết. Giờ đây, thầy trò HLV Hossam Hassan tiếp tục viết nên lịch sử khi lần đầu tiên giành quyền góp mặt ở vòng 1/16.

"Tôi rất hạnh phúc vì hôm nay chúng tôi đã làm nên lịch sử", đội trưởng Mohamed Salah chia sẻ sau trận đấu.

Sự chắc chắn đặt lên hàng đầu

Đúng với tính chất của một trận đấu loại trực tiếp, cả Australia và Ai Cập đều nhập cuộc thận trọng. Hai đội tạo ra không ít cơ hội nhưng sự dè dặt vì nỗi lo mắc sai lầm khiến thế trận diễn ra khá cân bằng trước khi được định đoạt bằng loạt sút luân lưu.

Dưới thời HLV Hossam Hassan, Ai Cập xây dựng lối chơi dựa trên nền tảng phòng ngự chắc chắn, dù điều đó phần nào trái ngược với phong cách của chiến lược gia từng là chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nước này.

Mohamed Salah và Omar Marmoush vẫn là hai mũi nhọn nguy hiểm trong các pha phản công, nhưng xuyên suốt World Cup 2026, Ai Cập thường duy trì số đông cầu thủ bên phần sân nhà thay vì đẩy cao đội hình gây sức ép.

Điều đáng tiếc là chính cách tiếp cận thận trọng cũng không giúp họ tránh khỏi sai lầm. Hậu vệ Mohamed Hany phản lưới nhà lần thứ hai tại World Cup 2026 sau một tình huống bóng chết, cho thấy hàng thủ Ai Cập vẫn còn những điểm cần cải thiện.

Salah vẫn là đầu tàu

Salah bước vào trận đấu trong tình trạng chưa hoàn toàn bình phục chấn thương gân kheo. Dù thi đấu trọn vẹn 120 phút, ngôi sao của Liverpool nhiều lần hạn chế những pha bứt tốc sở trường, cho thấy anh vẫn chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Nếu muốn tiếp tục tạo nên bất ngờ tại World Cup, Ai Cập sẽ cần một Salah sung sức hơn ở những vòng đấu tiếp theo. Dẫu vậy, chỉ riêng sự có mặt của anh cũng đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn.

Dẫu hành trình tại World Cup 2026 còn kéo dài đến đâu, tấm vé lịch sử vào vòng 1/16 cũng đủ để thế hệ cầu thủ hiện tại ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Ai Cập.

Sau nhiều thập kỷ chờ đợi, đội tuyển giàu thành tích nhất châu Phi cuối cùng cũng có thể tự hào rằng họ đã mở ra một chương mới tại đấu trường World Cup.