Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chuyên gia Việt: Pháp sẽ loại Paraguay

Vĩnh Xuân

TPO - Đội tuyển Pháp với các siêu sao trên hàng công như Mbappe, Olise được dự đoán sẽ vượt qua Paraguay trong cuộc đối đầu ở vòng 16 World Cup 2026.

anh-chup-man-hinh-2026-07-04-luc-073936.png
Mbappe đang đạt phong độ cao trong màu áo tuyển Pháp

"Pháp có lẽ là một trong những ông lớn chơi ấn tượng nhất tại World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Họ có chiều sâu đội hình, sự cân bằng ở cả 3 tuyến và những cá nhân nổi bật như Mbappe, Olise hay Dembele. Hàng tấn công của Pháp đang chơi rất hiệu quả, tôi cho rằng Paraguay khó có thể tạo nên bất ngờ thứ 2"-HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc nhận định.

anh-chup-man-hinh-2026-07-04-luc-074010.png
Paraguay khó lòng tạo được bất ngờ thứ 2 sau khi loại Đức

Paraguay đã tạo nên cú sốc lớn ở vòng 32 đội khi đánh bại tuyển Đức trên chấm 11m. Đội bóng Nam Mỹ chỉ thua 5 trên 23 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Hệ thống phòng ngự của Paraguay được tổ chức khá chặt chẽ. Tuy nhiên theo HLV Hoàng Văn Phúc, Pháp sở hữu nhiều cá nhân có khả năng tạo đột biến trên hàng công, và đều đang có phong độ cao. Điều này khiến Paraguay khó lòng cản phá được đội bóng châu Âu.

Chung nhận định trên, cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng đánh giá Pháp tấn công đa dạng, có khả năng pressing mạnh mẽ lên đối phương.

"Paraguay thường bất lợi khi đối đầu Pháp. Họ vừa thi đấu kiên cường trước tuyển Đức nhưng theo sẽ khó có bất ngờ nữa được tạo nên bởi khi cần, Pháp trở nên rất chắc chắn, khó bị đánh bại. Theo tôi Pháp sẽ thắng với cách biệt 2 bàn"-HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.

Vĩnh Xuân
#World Cup vòng 16 #đội tuyển Pháp #Mbappe #Paraguay

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe