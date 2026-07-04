Chuyên gia Việt: Pháp sẽ loại Paraguay

TPO - Đội tuyển Pháp với các siêu sao trên hàng công như Mbappe, Olise được dự đoán sẽ vượt qua Paraguay trong cuộc đối đầu ở vòng 16 World Cup 2026.

Mbappe đang đạt phong độ cao trong màu áo tuyển Pháp

"Pháp có lẽ là một trong những ông lớn chơi ấn tượng nhất tại World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Họ có chiều sâu đội hình, sự cân bằng ở cả 3 tuyến và những cá nhân nổi bật như Mbappe, Olise hay Dembele. Hàng tấn công của Pháp đang chơi rất hiệu quả, tôi cho rằng Paraguay khó có thể tạo nên bất ngờ thứ 2"-HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc nhận định.

Paraguay khó lòng tạo được bất ngờ thứ 2 sau khi loại Đức

Paraguay đã tạo nên cú sốc lớn ở vòng 32 đội khi đánh bại tuyển Đức trên chấm 11m. Đội bóng Nam Mỹ chỉ thua 5 trên 23 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Hệ thống phòng ngự của Paraguay được tổ chức khá chặt chẽ. Tuy nhiên theo HLV Hoàng Văn Phúc, Pháp sở hữu nhiều cá nhân có khả năng tạo đột biến trên hàng công, và đều đang có phong độ cao. Điều này khiến Paraguay khó lòng cản phá được đội bóng châu Âu.

Chung nhận định trên, cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng đánh giá Pháp tấn công đa dạng, có khả năng pressing mạnh mẽ lên đối phương.

"Paraguay thường bất lợi khi đối đầu Pháp. Họ vừa thi đấu kiên cường trước tuyển Đức nhưng theo sẽ khó có bất ngờ nữa được tạo nên bởi khi cần, Pháp trở nên rất chắc chắn, khó bị đánh bại. Theo tôi Pháp sẽ thắng với cách biệt 2 bàn"-HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.