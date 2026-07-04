Rộ tin đồn cầu thủ Ecuador bị mafia đe dọa, buộc phải thua Mexico

TPO - Trận thua 0-2 của Ecuador trước Mexico tại World Cup 2026 bất ngờ bị phủ bóng bởi những đồn đoán gây tranh cãi, sau khi xuất hiện thông tin cho rằng một băng nhóm ma túy Mexico đã đe dọa các cầu thủ Ecuador trước giờ bóng lăn.

Những ngày qua, mạng xã hội và truyền thông khu vực Mỹ Latinh liên tục lan truyền cáo buộc liên quan đến trận đấu giữa Mexico và Ecuador ở vòng knock-out đầu tiên của World Cup 2026.

Tâm điểm của câu chuyện là nhận định từ một số nhà báo cho rằng các cầu thủ Ecuador có thể đã phải chịu áp lực từ những lời đe dọa nhằm vào bản thân hoặc gia đình họ trước cuộc đối đầu với đội chủ nhà.

Một bài đăng trên mạng xã hội Ecuador về thông tin gây sốc mà nhà báo người Argentina Eduardo Feinmann (ảnh) đưa ra.

Nguồn cơn của làn sóng tranh cãi xuất phát từ phát biểu của nhà báo Argentina Eduardo Feinmann. Trên tài khoản Instagram cá nhân, ông cho biết một băng nhóm ma túy được cho là đã liên lạc với một số thành viên đội tuyển Ecuador và cung cấp thông tin cụ thể về người thân của họ. Theo Feinmann, có tới 5 cầu thủ Ecuador bị nhắm tới, trong đó một số người đang thi đấu tại giải VĐQG Mexico.

Trước đó, nhà báo kỳ cựu người Ecuador Carlos Vera cũng đặt dấu hỏi về màn trình diễn của đội nhà trong thất bại trước Mexico. Ông cho rằng sự sa sút bất thường của Ecuador sau chiến thắng ấn tượng trước Đức có thể liên quan đến những “yếu tố bên ngoài” tác động tới tâm lý cầu thủ. Vera thậm chí đề cập khả năng một số cầu thủ hoặc gia đình của họ đã bị đe dọa.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ bằng chứng chính thức nào xác nhận các cáo buộc nói trên. Không có đơn khiếu nại, thông báo điều tra hay xác nhận từ Liên đoàn bóng đá Ecuador liên quan tới vụ việc. Nhiều nguồn tin thân cận với đội tuyển Ecuador cũng đã bác bỏ hoàn toàn những đồn đoán đang lan truyền.

Ecuador (bên trái) đã thua 0-2 trước Mexico ở trận đấu tại vòng 1/16.

Nhà báo thể thao Oscar Portilla, người theo dõi sát đội tuyển Ecuador, khẳng định không hề có bất kỳ mối đe dọa nào nhằm vào các cầu thủ. Theo ông, những thông tin đang xuất hiện trên mạng xã hội thiếu cơ sở xác thực và không được hậu thuẫn bởi các chứng cứ cụ thể.

Xét trên diễn biến chuyên môn, chiến thắng của Mexico không tạo ra nhiều dấu hiệu bất thường. Đại diện CONCACAF nhập cuộc hiệu quả hơn và sớm tạo khác biệt nhờ các pha lập công của Julian Quinones ở phút 22 và Raul Jimenez ở phút 31. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn và thực hiện số đường chuyền vượt trội, Ecuador không thể chuyển hóa ưu thế thành cơ hội rõ rệt trước hàng phòng ngự chắc chắn của đối thủ.

Kết quả này giúp Mexico giành quyền đi tiếp vào vòng sau để gặp đội tuyển Anh, trong khi hành trình của Ecuador khép lại đầy tiếc nuối. Dẫu vậy, những tin đồn xuất hiện sau trận đấu đã khiến thất bại của đội bóng Nam Mỹ bị đặt dưới một góc nhìn khác, mang màu sắc tiêu cực hơn hẳn.