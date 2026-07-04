Nhận định Canada vs Morocco, 00h00 ngày 5/7: Gieo sầu cho chủ nhà?

TPO - Nhận định bóng đá Canada vs Morocco, vòng 1/8 World Cup 2026, lúc 00h00 ngày 5/7. Thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Canada đã có chiến thắng knock-out đầu tiên trong lịch sử World Cup, nhưng thử thách tiếp theo mang tên Morocco hứa hẹn khắc nghiệt hơn nhiều.

Nhận định trước trận đấu

Canada sẽ chạm trán đại diện châu Phi Morocco trên sân NRG (Houston) ở vòng 1/8 World Cup 2026, với mục tiêu đòi lại thất bại trước đối thủ tại World Cup 2022 và tiếp tục viết nên hành trình lịch sử trên sân nhà.

Đội đồng chủ nhà giành vé vào vòng 1/32 sau chiến thắng 1-0 đầy cảm xúc trước Nam Phi, trong khi Morocco một lần nữa khẳng định bản lĩnh ở sân chơi lớn khi vượt qua Hà Lan trên chấm luân lưu.

Tiền vệ Stephen Eustaquio trở thành người hùng của Canada với bàn thắng ở phút bù giờ giúp đội nhà đánh bại Nam Phi ngay trên đất California, nơi anh từng khoác áo Los Angeles FC theo dạng cho mượn từ Porto.

Đoàn quân của HLV Jesse Marsch tạo ra sức ép nghẹt thở trong suốt trận đấu nhưng liên tục bị thủ thành Ronwen Williams cùng hàng phòng ngự Nam Phi hóa giải. Chỉ đến phút 90+2, Eustaquio mới tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc xa, mang về chiến thắng đầu tiên của Canada ở một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup.

Đó là phần thưởng xứng đáng cho lối chơi giàu năng lượng của đội bóng Bắc Mỹ. Theo thống kê, riêng trong hiệp một trận gặp Nam Phi, Canada thực hiện tới 100 tình huống gây áp lực ở 1/3 sân đối phương, thông số cao nhất tại các kỳ World Cup kể từ năm 2010. Bàn thắng của Eustaquio cũng giúp Canada nối dài chuỗi ghi bàn lên 6 trận liên tiếp.

Nếu tiếp tục vượt qua Morocco, thầy trò HLV Jesse Marsch sẽ gặp đội thắng trong cặp Pháp - Paraguay ở tứ kết. Tuy nhiên, trước mắt họ là thử thách không hề dễ dàng khi lịch sử hoàn toàn không đứng về phía Canada.

Trong 4 lần chạm trán Morocco ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Canada chưa từng thắng, với thành tích hòa một và thua ba. Lần gặp gần nhất tại vòng bảng World Cup 2022 kết thúc bằng thất bại 1-2, trong đó bàn thắng duy nhất của Canada đến từ pha phản lưới của Nayef Aguerd.

Bên kia chiến tuyến, Morocco tiếp tục cho thấy thành tích vào bán kết World Cup 2022 không phải hiện tượng nhất thời. Sau bốn năm, "Sư tử Atlas" vẫn duy trì sự ổn định để góp mặt ở vòng knock-out và vừa vượt qua Hà Lan sau loạt sút luân lưu đầy căng thẳng.

Trong suốt 120 phút, Morocco tạo ra nhiều cơ hội nhưng liên tục bị thủ môn Bart Verbruggen từ chối. Trên chấm 11 m, đại diện châu Phi cũng không có màn trình diễn quá xuất sắc, song Hà Lan còn gây thất vọng hơn và phải chấp nhận dừng bước.

Chiến thắng ấy giúp Morocco trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên giành chiến thắng ở các trận đấu loại trực tiếp tại hai kỳ World Cup khác nhau. Trước Hà Lan, đoàn quân của HLV Mohamed Ouahbi còn gây ấn tượng với khả năng kiểm soát thế trận khi thực hiện tới 801 đường chuyền thành công. Trước đó, chỉ có Tây Ban Nha từng chạm mốc hơn 800 đường chuyền trong một trận đấu World Cup kể từ khi dữ liệu thống kê hiện đại được ghi nhận.

Morocco cũng đang duy trì phong độ rất ổn định với chuỗi 9 trận bất bại kể từ thất bại trước Senegal ở chung kết CAN 2025. Nếu vượt qua Canada, đại diện Bắc Phi nhiều khả năng sẽ có cơ hội tái ngộ Pháp, đội từng chặn bước họ ở bán kết World Cup 2022.

Thông tin lực lượng

Tình hình lực lượng từ phía Canada tập trung vào Alphonso Davies, sau khi ngôi sao của Bayern Munich vào sân từ ghế dự bị trong 15 phút cuối trận gặp South Africa. Đó là lần đầu tiên anh khoác áo đội tuyển quốc gia kể từ tháng 3/2025.

Ngay sau chiến thắng gần nhất, HLV Jesse Marsch không loại trừ khả năng Davies đá chính ở vòng 1/8. Tuy nhiên, Richie Laryea, cầu thủ luôn hiện diện trong đội hình Canada, vẫn là lựa chọn an toàn hơn ở vị trí hậu vệ trái và nhiều khả năng sẽ tiếp tục góp mặt trong đội hình xuất phát.

Canada không phát sinh thêm mối lo nào về thể lực, ngoài trường hợp Ismael Kone vắng mặt dài hạn vì chấn thương chân. Dù vậy, Marsch vẫn phải giải 2 bài toán quan trọng: chọn Jacob Shaffelburg hay Liam Millar cho vị trí chạy cánh trái, đồng thời cân nhắc cuộc cạnh tranh tay 3 giữa Promise David, Cyle Larin và Tani Oluwaseyi cho suất đá cặp với Jonathan David trên hàng công.

Trong khi đó, Morocco từng trải qua một phen hú vía ở trận gặp Netherlands, khi trung vệ Chadi Riad buộc phải rời sân ở phút 75. Tuy nhiên, cầu thủ thuộc biên chế Crystal Palace đã nhanh chóng trở lại tập luyện đầy đủ và được kỳ vọng có thể góp mặt ở trận đấu này.

Redouane Halhal và Marwane Saadane sẵn sàng thay thế trong trường hợp Riad không thể ra sân. Dẫu vậy, HLV Ouahbi được cho là sẽ có trong tay đội hình hoàn toàn khỏe mạnh cho vòng 1/8, bao gồm cả tân binh của Bayern Munich, Ismael Saibari.

Thương vụ chuyển nhượng của cầu thủ 25 tuổi tới Allianz Arena được xác nhận chỉ 1 ngày sau chiến thắng của Morocco ở vòng 1/16. Đáng chú ý, đó cũng là trận đấu đầu tiên và duy nhất tại World Cup tính đến nay mà Saibari không ghi bàn.