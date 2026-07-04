Roller Sports Việt Nam tăng tốc trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Giải vô địch Roller Sports xuất sắc quốc gia năm 2026 chính thức khởi tranh trong 2 ngày 4 và 5/7 tại Cung Thể thao Điền kinh Hà Nội, quy tụ 153 vận động viên đến từ 11 tỉnh, thành, ngành trên cả nước.

Giải vô địch Roller Sports xuất sắc quốc gia năm 2026 là giải đấu đỉnh cao trong hệ thống thi đấu quốc gia, do Cục Thể dục thể thao Việt Nam phối hợp với Liên đoàn Trượt băng và Roller Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức. Các vận động viên tranh tài ở 46 nội dung, gồm 28 nội dung Patin tốc độ, 14 nội dung Patin nghệ thuật và 4 nội dung Trượt ván.

Giải năm nay có sự góp mặt của nhiều đơn vị mạnh như TP.HCM, Hà Nội, Đồng Tháp, Tây Ninh, Bắc Ninh, Đồng Nai, Hải Phòng, Thái Nguyên, Đà Nẵng, Công an Nhân dân và Cần Thơ. Đây đều là những địa phương, ngành có phong trào Roller Sports phát triển, sở hữu lực lượng vận động viên trẻ giàu tiềm năng.

Không chỉ là cuộc đua huy chương, giải đấu còn mang ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá trình độ chuyên môn của các địa phương, tuyển chọn lực lượng cho đội tuyển quốc gia và chuẩn bị cho các nhiệm vụ quốc tế sắp tới. Đặc biệt, đây được xem là bước chạy đà cần thiết trước Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, kỳ đại hội đầu tiên Roller Sports có mặt trong chương trình thi đấu chính thức.

Những năm gần đây, Roller Sports Việt Nam có sự phát triển mạnh cả về quy mô lẫn chất lượng. Số lượng câu lạc bộ, vận động viên và địa phương tham gia ngày càng tăng, trong khi khoảng cách thành tích giữa các đơn vị dần được thu hẹp. Từ các giải quốc gia, nhiều gương mặt trẻ triển vọng đã được phát hiện, tạo nguồn lực quan trọng cho đội tuyển trong tương lai.

Việc Roller Sports được đưa vào Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 là sự ghi nhận cho nỗ lực bền bỉ của các cơ quan quản lý, liên đoàn, địa phương, câu lạc bộ, huấn luyện viên và cộng đồng yêu thích môn thể thao này. Đây cũng là cơ hội để Roller Sports Việt Nam tiến thêm 1 bước trên hành trình chuyên nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức kỳ vọng tiếp tục lan tỏa phong trào tập luyện Roller Sports trong cộng đồng, đặc biệt ở lứa tuổi thanh thiếu niên, đồng thời xây dựng môi trường thể thao năng động, lành mạnh. Kết thúc giải, Ban Tổ chức sẽ trao huy chương vàng, bạc, đồng và giấy chứng nhận cho các vận động viên đạt thành tích xuất sắc ở từng nội dung.