'Quái vật' Estadio Azteca và giấc mơ 40 năm của Mexico

TPO - Mexico đã chờ 40 năm để trở lại tứ kết World Cup. Trước tuyển Anh, giấc mơ ấy không chỉ được đặt trên đôi chân của El Tri, mà còn nằm trong sức nặng của Estadio Azteca - “con quái vật” ở độ cao 2.200 m - nơi đội chủ nhà chưa thủng lưới bàn nào tại giải năm nay.

Mexico bước vào trận gặp Anh ở vòng 1/8 với cảm giác vừa quen thuộc, vừa nghẹt thở. Quen thuộc bởi họ được chơi tại Estadio Azteca, pháo đài gần như bất khả xâm phạm của bóng đá Mexico. Nghẹt thở bởi phía trước là cơ hội để phá bỏ lời nguyền kéo dài 40 năm.

Kể từ lần gần nhất vào tứ kết World Cup năm 1986, Mexico đã trải qua một hành trình dài của hy vọng và cay đắng. Họ vắng mặt ở World Cup 1990, sau đó 7 lần liên tiếp dừng bước ở vòng 1/8, trước khi không thể vượt qua vòng bảng tại Qatar 2022.

Với rất nhiều CĐV Mexico, tứ kết World Cup không còn là một cột mốc thể thao đơn thuần. Nó giống như cánh cửa bị khóa từ quá khứ, nơi mỗi thế hệ cầu thủ đều thử mở ra rồi thất bại.

Bây giờ, cánh cửa ấy lại hiện ra. Và lần này, Mexico có Azteca đứng sau lưng.

Pháo đài của El Tri

Estadio Azteca không chỉ là một sân vận động. Trong lịch sử bóng đá Mexico, đây là biểu tượng của niềm tin và sự thống trị. Kể từ khi khánh thành năm 1966, đội tuyển Mexico chỉ thua 2 trận chính thức tại đây. Thất bại gần nhất đã lùi xa hơn 1 thập kỷ, trước Honduras vào tháng 9/2013.

“Sân vận động này là một con quái vật. Điều đó lý giải số trận thắng và hòa rất cao, còn số trận thua rất ít và những thất bại đó chỉ là tai nạn”, Hugo Sánchez, huyền thoại từng dự World Cup 1986, nói. “Chúng tôi bước vào trận đấu này với sự lạc quan vì biết đối thủ là tuyển Anh. Nhưng nếu chơi như cách đã thể hiện trước Ecuador, chúng tôi có thể đánh bại họ”.

Những con số thống kê đã chứng minh cho nhận định Estadio Azteca là "con quái vật". Qua các kỳ World Cup, Mexico đã chơi 10 trận tại Azteca, thắng 8 và hòa 2.

Riêng tại World Cup năm nay, El Tri biến sân nhà thành một bức tường gần như không thể xuyên phá: thắng Nam Phi 2-0, CH Czech 3-0 ở vòng bảng, rồi hạ Ecuador 2-0 ở vòng 32 đội. Trước đó, họ cũng thắng Hàn Quốc 1-0 tại Guadalajara.

4 trận, 4 chiến thắng, không trận nào cho đối thủ cảm giác dễ thở. Đây là lần đầu tiên Mexico khởi đầu một kỳ World Cup bằng 4 chiến thắng liên tiếp. Điều quan trọng hơn cả là họ đang thắng theo cách của một đội chủ nhà biết tận dụng tối đa địa thế, cảm xúc và nhịp độ thi đấu.

Độ cao 2.200 m so với mực nước biển không tự ghi bàn cho Mexico. Nhưng nó có thể bào mòn đôi chân đối thủ, làm chậm các pha bứt tốc, khiến từng nhịp pressing, từng pha đuổi bóng và từng quyết định ở cuối trận trở nên nặng nề hơn. Khi yếu tố thể lực bị kéo xuống, tiếng ồn từ khán đài và sự tự tin của đội chủ nhà lại càng được khuếch đại.

Và đó chính xác là điều mà tuyển Anh sắp phải đối mặt.

Lời nguyền vòng 1/8

HLV Javier Aguirre hiểu rõ hơn ai hết sức nặng của trận đấu này. Ông không muốn gọi đây là trận lớn nhất lịch sử bóng đá Mexico, bởi quá khứ từng chứng kiến những khoảnh khắc tương tự. Năm 1970, Mexico gặp Italy để tranh vé vào bán kết. Năm 1986, họ gặp Đức cũng với mục tiêu như vậy.

“Chúng tôi đã chơi 3 kỳ World Cup trên đất Mexico, nên rất khó để tôi nói đây có phải trận đấu lớn nhất hay không. Đã có nhiều trận đấu quan trọng trong lịch sử và trận ngày mai chắc chắn là một trong số đó”, ông Aguirre nói.

Nhưng với thế hệ hiện tại, ý nghĩa của cuộc đối đầu với tuyển Anh là rất rõ ràng. Mexico cần vượt qua không chỉ một đối thủ mạnh, mà còn cả "bóng ma" của chính mình. Sau vào tứ kết World Cup 1986, họ vắng mặt ở World Cup 1990, sau đó trải qua 7 lần liên tiếp bị loại đầy đau đớn ở vòng 1/8, trước khi không thể vượt qua vòng bảng tại Qatar 2022.

“Tôi là một trong những người đã không thể vượt qua được rào cản", HLV Aguirre thừa nhận khi từng dẫn dắt El Tri ở những chiến dịch trên. “Điều đó vô cùng đau đớn vì bạn chơi một vòng bảng rất hay, chỉ để rồi bị loại vì nhiều lý do khác nhau”.

Những lần Mexico bị loại là một tập hợp các nỗi đau, gồm thất bại trên chấm luân lưu trước Bulgaria năm 1994, khi Aguirre là trợ lý của HLV Miguel Mejía Barón; trận thua Đức năm 1998; và đặc biệt là thất bại trước Hà Lan năm 2014, khi El Tri đánh mất lợi thế trong những phút cuối.

“Chúng tôi sẽ đối đầu một đội tuyển thuộc top 4 thế giới theo FIFA, một nhà vô địch thế giới năm 1966 và một quốc gia có giải đấu rất mạnh”, HLV Aguirre nói. “Để đánh bại họ, chúng tôi cần chơi một trận gần như hoàn hảo và phải hay hơn những gì đã thể hiện cho đến nay”.

Tuyển Anh và bài kiểm tra bản lĩnh

Trên lý thuyết, tuyển Anh có lợi thế rõ ràng về chất lượng nhân sự. Họ sở hữu dàn cầu thủ hàng đầu Premier League, có Harry Kane làm điểm tựa trên hàng công và vừa vượt qua Congo 2-1 nhờ cú đúp của đội trưởng. Một đội tuyển đã vào tứ kết World Cup gần nhất và chỉ chịu thua Á quân Pháp, rõ ràng không phải đối thủ có thể bị cuốn đi chỉ bằng bầu không khí sân nhà.

Nếu thắng Mexico, “Tam sư” sẽ vào tứ kết World Cup lần thứ 6 trong lịch sử và là lần thứ 3 liên tiếp. Đó là một chỉ dấu cho thấy tuyển Anh không còn là đội bóng chỉ sống bằng danh tiếng. Họ đã duy trì được mặt bằng thành tích cao qua nhiều giải đấu, dù giấc mơ vô địch vẫn lẩn tránh họ kể từ năm 1966.

Nhưng trận đấu tại Azteca không chỉ là câu chuyện chất lượng đội hình. Nó là bài kiểm tra về khả năng thích nghi. Tuyển Anh mới đến khu vực phía bắc Mexico City chỉ 2 ngày trước giờ bóng lăn.

Các nhà khoa học thể thao và chuyên gia về độ cao thường khuyến nghị 2 phương án khi thi đấu ở độ cao lớn: đến trước nhiều tuần để thích nghi hoàn toàn, hoặc bay đến càng sát thời điểm thi đấu càng tốt. Bằng cách chọn khoảng thời gian trong vòng 48 giờ, tuyển Anh đã rơi vào đúng “vùng chết” mà các chuyên gia cảnh báo.

Áp lực còn đến từ bên ngoài sân cỏ. Các CĐV Mexico được cho là đã lên kế hoạch tạo ra một cuộc chiến tâm lý bằng cách kéo đến khách sạn của Anh, gây tiếng ồn để phá giấc ngủ đối thủ. Chiến thuật từng được áp dụng trước thềm trận đấu gặp Ecuador với loa phóng thanh, trống và tiếng xe máy rú ga đến tận rạng sáng.

Tuyển Anh cố tỏ ra bình thản. “Tôi chắc chắn chúng tôi sẽ sắp xếp mọi thứ ổn thỏa và cố có giấc ngủ tốt nhất có thể”, tiền đạo tuyển Anh Morgan Rogers nói. “Tất nhiên họ sẽ khiến mọi thứ trở nên khó khăn, bạn cũng không thể kỳ vọng điều gì khác. Nhưng các CĐV rất cuồng nhiệt. Điều đó thực sự nên là thứ khiến chúng tôi hào hứng. Chúng tôi đang chờ đợi trận đấu này”.