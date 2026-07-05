Mbappe áp sát Messi trong cuộc đua lịch sử World Cup

TPO - Pha lập công trước Paraguay đưa Mbappé lên 7 bàn tại World Cup năm nay, ngang bằng Messi trong cuộc đua Chiếc giày vàng và chỉ còn kém siêu sao Argentina 1 bàn ở danh sách ghi bàn lịch sử.

Kylian Mbappé đã ghi bàn thắng thứ 19 trong sự nghiệp World Cup, lập công từ chấm phạt đền trong trận vòng 1/8 giữa đội tuyển Pháp và Paraguay sáng 5/7. Với pha lập công này, ngôi sao người Pháp chỉ còn kém Lionel Messi, người đang giữ kỷ lục ghi bàn tại World Cup, đúng 1 bàn.

Khoảnh khắc của Mbappé đến ở phút 70, khi trận đấu vẫn đang bị khóa chặt trong thế bế tắc. Pháp được hưởng quả phạt đền sau tình huống Diego Gomez bị xác định phạm lỗi truy cản. Trọng tài chỉ đưa ra quyết định sau khi tham khảo VAR.

Trên chấm 11m, tiền đạo đội tuyển Pháp thực hiện pha chạy đà ngắt nhịp quen thuộc trước khi đánh bại thủ môn Orlando Gill của Paraguay mang về chiến thắng cho đội nhà cùng tấm vé vào vòng tứ kết.

Đáng chú ý, Mbappé đã chạm mốc 19 bàn chỉ sau 19 lần ra sân tại World Cup. Hiệu suất ghi bàn ấy tiếp tục khắc họa hình ảnh một sát thủ sinh ra cho những sân khấu lớn, nơi áp lực càng nặng, Mbappé càng biết cách biến mình thành nhân vật chính.

Đây cũng là bàn thắng thứ 7 của Mbappé tại World Cup năm nay. Thành tích này giúp anh cân bằng Lionel Messi trong cuộc đua Chiếc giày vàng, danh hiệu dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu.

4 năm trước tại Qatar, Mbappé từng giành Chiếc giày vàng World Cup. Nhưng đó cũng là giải đấu để lại dư vị cay đắng, khi Pháp thất bại trước Argentina của Messi trong trận chung kết. Bây giờ, cuộc đua giữa 2 biểu tượng của 2 thế hệ lại được thắp lên, không chỉ ở bảng xếp hạng ghi bàn của giải đấu hiện tại, mà còn ở cuộc đua lịch sử của World Cup.

Messi đã ghi bàn thắng thứ 20 trong sự nghiệp World Cup trong chiến thắng 3-2 của Argentina trước Cape Verde ngày 4/7. Ở tuổi 39, ngôi sao người Argentina vẫn duy trì sức ảnh hưởng đặc biệt, đồng thời nối dài kỷ lục ghi bàn trong 8 trận World Cup liên tiếp.

Phía sau Messi và Mbappé, Erling Haaland của Na Uy cùng Harry Kane của Anh đang cùng có 5 bàn tại giải đấu năm nay. Họ vẫn còn cơ hội bám đuổi, nhưng khoảng cách với 2 ứng viên hàng đầu đang ngày càng rõ rệt.

Trong trường hợp các cầu thủ có cùng số bàn thắng khi World Cup khép lại, FIFA sẽ xét số pha kiến tạo làm tiêu chí phụ đầu tiên, sau đó mới tính đến số phút thi đấu ít hơn. Ở điểm này, Mbappé đang có lợi thế trước Messi khi dẫn 2-0 về số pha kiến tạo.

Cuộc đua Chiếc giày vàng không chỉ là cuộc đọ sức của những bàn thắng. Đó còn là màn so kè từng đường chuyền quyết định, từng phút thi đấu và từng khoảnh khắc lóe sáng. Với Messi ở phía trước và Mbappé đang áp sát ngay phía sau, World Cup tiếp tục có một cuộc đua đủ sức làm nóng mọi khán đài.