Jurgen Klopp ngầm xác nhận sẽ dẫn dắt đội tuyển Đức

TPO - Sau cú sốc bị loại khỏi World Cup 2026, bóng đá Đức đang trải qua một cuộc khủng hoảng trầm trọng. HLV Julian Nagelsmann rời đi để lại một đống đổ nát. Nhưng dường như Jurgen Klopp sẽ đứng ra “dọn dẹp”.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với đài Magenta TV, Jurgen Klopp chia sẻ thẳng thắn về tình trạng thể lực và tinh thần hiện tại của mình. Ông nhắc lại quyết định chia tay Liverpool khoảng 2 năm trước, thời điểm ông thừa nhận bản thân đã cạn kiệt năng lượng và không thể tiếp tục công việc tại Anfield. Nhưng ông xác nhận quãng thời gian nghỉ ngơi đã mang lại cho ông sự hồi sinh mạnh mẽ và ông sẵn sàng trở lại cầm quân.

"Cách đây 2 năm tôi đã nói rằng mình không còn đủ sức để đón nhận thử thách mới hay tiếp tục gắn bó thêm với Liverpool. Nhưng giờ đây, tôi cảm thấy mình đã hoàn toàn bình phục. Tôi đã nạp lại nguồn năng lượng dồi dào và đã sẵn sàng”, Klopp chia sẻ.

Lời khẳng định này chắc chắn là tin vui lớn nhất đối với người hâm mộ Đức. Dù vậy, con đường đưa Klopp đến với đội tuyển Đức vẫn còn rào cản. Trở ngại lớn nhất hiện tại chính là bản hợp đồng của ông với tập đoàn Red Bull trong vai trò giám đốc bóng đá toàn cầu.

Tuyển Đức vừa trải qua một giải đấu đáng quên

Klopp giải thích rằng ông mới chỉ làm việc tại Red Bull được 19 tháng, và mọi quyết định ra đi đều phụ thuộc vào sự chấp thuận của Giám đốc điều hành Oliver Minzlaff. Nhưng Klopp vẫn tỏ ra lạc quan: "Tôi biết ông ấy cũng rất quan tâm đến bóng đá Đức, và vì thế, ông ấy sẽ sẵn sàng cởi mở để thảo luận về vấn đề này".

Bên cạnh yếu tố cá nhân, Klopp đặc biệt nhấn mạnh rằng vấn đề của đội tuyển Đức hiện tại cần một cuộc "đại phẫu" toàn diện chứ không chỉ đơn thuần là thay tướng. Ông lên tiếng bảo vệ người tiền nhiệm Julian Nagelsmann, khẳng định thất bại tại World Cup không phải lỗi của riêng cá nhân huấn luyện viên mà là vấn đề mang tính hệ thống.

"Bóng đá Đức đang đứng trước một bước ngoặt. Chúng ta cần phải thay đổi rất nhiều thứ từ sâu bên trong. Việc tôi hay bất kỳ ai khác lên nắm quyền cũng không làm thay đổi thực tế rằng những sự cải tổ cấu trúc này là bắt buộc”, Klopp nhấn mạnh.

Sự sẵn sàng của Jurgen Klopp thực sự là một chiếc "phao cứu sinh" cho bóng đá Đức. Tầm nhìn chiến lược, cá tính mạnh mẽ cùng khả năng truyền lửa của ông chính là những gì Mannschaft đang khao khát. Dù vẫn cần những cuộc đàm phán với Red Bull và một khối lượng công việc khổng lồ phía trước, nhưng với Klopp, người Đức hoàn toàn có quyền mơ về một cuộc tái sinh rực rỡ.