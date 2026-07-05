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Thể thao

Vòng 4 giải nữ Vô địch Quốc gia: Thắng Hà Nội II, Thái Nguyên T&T tạm vươn lên nhì bảng

PV

Đánh bại Hà Nội II với tỷ số 2-0 trong trận đấu sớm của lượt 4 Giải nữ Vô địch Quốc gia - Cúp Thái Sơn Bắc 2026, Thái Nguyên T&T tạm thời vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng.

Trên sân Hà Đông, Thái Nguyên T&T sớm chủ động kiểm soát thế trận và liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, trước lối chơi đầy nỗ lực của Hà Nội II, đội khách phải chờ đến phút 32 mới có bàn mở tỷ số.

Từ quả phạt góc của Thu Thìn, thủ môn Hoài Thương xử lý không dứt khoát, tạo điều kiện để Thu Trang băng vào dứt điểm cận thành, đưa Thái Nguyên T&T vượt lên.

Sang hiệp hai, Thái Nguyên T&T tiếp tục làm chủ cuộc chơi nhưng gặp không ít khó khăn trong khâu dứt điểm khi cơn mưa khiến mặt sân trơn và bóng ướt.

Phải đến phút 85, đội khách mới nhân đôi cách biệt. Từ quả tạt của Thu Thìn, Dương Thị Vân bật cao đánh đầu chính xác, ấn định chiến thắng 2-0.

Ba điểm giành được giúp Thái Nguyên T&T có 7 điểm sau 3 trận, tạm vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng. Trong khi đó, Hà Nội II tiếp tục đứng thứ sáu với 1 điểm.

PV
#giải nữ VĐQG #Thái Nguyên T&T #Hà Nội II #bóng đá nữ #bảng xếp hạng #vô địch quốc gia #thắng trận

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