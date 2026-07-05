Không phải nhảy múa ghi bàn, đây mới là thứ đáng sợ nhất của tuyển Brazil tại World Cup 2026

TPO - Khi nhắc đến bóng đá Brazil, thế giới thường mường tượng ngay đến nghệ thuật chơi bóng đầy hoa mỹ, những pha rê dắt ngẫu hứng. Tuy nhiên, tại World Cup 2026, Selecao đang trình làng một phiên bản hoàn toàn khác. Vẫn còn đó chất kỹ thuật trong từng pha chạm bóng, nhưng đội tuyển Brazil giờ đây đã lột xác thành một kẻ đáng sợ thực sự về mặt chiến thuật. Và họ đang hưởng lợi từ thay đổi này.

Trong bóng đá hiện đại, pressing tầm cao không còn là một khái niệm mới mẻ. Kể từ khi Pep Guardiola và Jurgen Klopp nâng tầm triết lý này tại châu Âu, việc vây ráp đối phương ngay từ vòng cấm của họ đã trở thành tiêu chuẩn cho các đội bóng lớn. Và dường như Carlo Ancelotti đang chắt lọc những tinh túy ấy để áp dụng cho tập thể của ông.

Nhưng điều khiến Brazil tại World Cup 2026 trở nên đặc biệt là sự kết hợp giữa khối lượng hoạt động của bóng đá châu Âu và chất lượng kỹ thuật dứt điểm của Nam Mỹ. Theo thống kê do Globo Esporte thu thập từ đầu giải đến hết giai đoạn vòng 1/16, Brazil đang thống trị các chỉ số liên quan đến pressing.

Cụ thể, bảng xếp hạng số bàn thắng tạo ra từ tình huống đoạt bóng ở 1/3 cuối sân đối phương của Selecao là cao nhất giải với 6 bàn. Xếp sau là Đức với 4 bàn. Pháp và Tây Ban Nha cùng sở hữu 3 bàn và Anh chỉ có 2 bàn.

Để hiểu rõ hơn về sự áp đảo này, chúng ta cần nhìn vào số đường chuyền trung bình mà đối phương thực hiện được trước khi bị hàng thủ Brazil can thiệp. Chỉ số này trong các trận đấu của Brazil tại giải đấu năm nay là 7,2. Nghĩa là, các đối thủ cứ chuyền được vỏn vẹn 7 đường bóng là ngay lập tức bị các vũ công Samba ập vào cướp bóng hoặc buộc phải phá bóng dài.

Ngoài ra, Brazil tạo ra trung bình 8,5 lần đoạt bóng thành công ở 1/3 cuối sân mỗi trận. Trong số đó, có tới 3,2 tình huống chuyển hóa trực tiếp thành cú sút trúng đích. Đây là một tỷ lệ chuyển đổi hiệu suất tấn công khổng lồ, minh chứng cho việc họ không chỉ chạy theo bóng một cách mù quáng mà vây ráp có chủ đích để sát thương đối thủ.

Việc Brazil pressing hay không chỉ nằm ở nền tảng thể lực sung mãn của các cầu thủ trẻ, mà nó đến từ sự đồng bộ hóa cao độ trong hệ thống chiến thuật. Selecao không pressing toàn sân trong trọn vẹn 90 phút. Thay vào đó, họ vận hành rất thông minh, chọn thời điểm và vị trí để áp sát tầm cao. Globo Esporte chỉ ra 3 tiêu chí mà tuyển Brazil thường xuyên áp dụng tại World Cup 2026:

- Đường chuyền ngang của trung vệ: Khi trung vệ đối phương chuyền bóng cho nhau với tốc độ bóng chậm, tiền đạo cắm như Matheus Cunha hoặc Endrick sẽ thực hiện những pha chạy vòng cung để vừa áp sát người nhận bóng, vừa cắt đứt đường chuyền trả ngược lại cho thủ môn. Trong trận thắng Haiti 3-0, Cunha thường xuyên gây nguy hiểm cho đối thủ bằng cách tiếp cận này.

- Hậu vệ cánh nhận bóng trong tư thế quay lưng: Ngay khi bóng lăn đến chân các hậu vệ biên của đối phương, Vinicius hoặc Raphinha sẽ bứt tốc ập vào với tốc độ tối đa, ép đối thủ ra sát đường biên dọc và kể từ đó, họ có điều kiện cướp bóng.

- Nhịp chạm bóng lỗi: Chỉ cần một cầu thủ đối phương đỡ bước một văng ra xa quá 1 mét, toàn bộ khối đội hình 6 người ở nửa trên sân của Brazil sẽ thu hẹp không gian ngay lập tức như một chiếc bẫy cắn chặt con mồi. Ở phía sau, hàng tiền vệ với sự góp mặt của Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta và "cỗ máy quét" Casemiro luôn dâng cao để thu hồi bóng hai. Đội hình của Brazil khi dồn ép thường duy trì cự ly dày đặc, tạo ra một khối di chuyển đồng bộ và không có khoảng trống cho đối thủ xoay xở.

Vinicius rất tích cực săn bóng

Hệ thống pressing này sẽ không thể vận hành nếu thiếu đi sự hy sinh của các ngôi sao tấn công. Vinicius là ví dụ tiêu biểu. Tại giải đấu năm nay, Vinicius đang dẫn đầu đội bóng về số pha bứt tốc độ cao trên 25km/h để gây áp lực không bóng. Theo thống kê của Globo Esporte, Vinicius thực hiện trung bình 22 pha pressing trực diện lên hàng thủ đối phương mỗi trận. Sự bền bỉ của ngôi sao Real Madrid khiến các hậu vệ cánh phải đối diện với anh bị bào mòn cả về thể lực lẫn tinh thần.

Ở tuyến giữa, Bruno Guimaraes đóng vai trò là "kẻ đi săn". Cầu thủ của Newcastle United là trái tim của hệ thống pressing chống phản công. Thống kê cho thấy, khoảng thời gian trung bình để Brazil đoạt lại quyền kiểm soát bóng kể từ khi bị mất bóng chỉ là 5,4 giây. Và thường thì Bruno là người đoạt được bóng.

Cứ mỗi khi đối phương vừa cắt được bóng, Bruno Guimaraes lập tức lao vào tranh chấp ngay tại điểm nóng, ngăn chặn ngay từ trong trứng nước các nỗ lực phất bóng dài phản công. Điều đó lý giải Bruno đã có tới 4 pha kiến tạo từ đầu chiến dịch với phần lớn là cướp được bóng rồi chuyền nhanh để đồng đội phía trên ghi bàn.

Cũng không thể bỏ qua vai trò của Gabriel Martinelli, một siêu dự bị mang tính chiến lược. Với nguồn năng lượng vô tận được rèn giũa tại môi trường Premier League, Martinelli thường được tung vào sân ở 30 phút cuối trận để duy trì cường độ vây ráp khi đối phương đã có dấu hiệu đôi chân đeo chì.

Để thấy rõ sự hiệu quả của lối chơi này, hãy nhìn lại chặng đường vòng bảng của Brazil, nơi họ dễ dàng đè bẹp các đối thủ như Scotland hay Nhật Bản. Ở chiến thắng 3-0 trước Scotland, bàn thắng mở tỷ số là một ví dụ mẫu mực cho triết lý mà Brazil đang theo đuổi. Ngay phút 14, Scotland cố gắng triển khai bóng ngắn từ sân nhà. Tiền đạo của Brazil đã thực hiện pha chạy cắt mặt trung vệ biên phải của Scotland, ép anh này phải đưa ra một đường chuyền vội vã vào lộ trung tâm.

Các cầu thủ Brazil thường xuyên áp sát ngay bên phần sân đối thủ

Paqueta, người đã rình rập sẵn ở điểm mù, lập tức lao lên đánh chặn, tạo ra tình huống 3 đánh 2 chớp nhoáng ở rìa vòng cấm trước khi kiến tạo dọn cỗ làm nên bàn thắng. Hay ở trận thắng Nhật Bản 2-1, pha ghi bàn kết liễu đối thủ chính là sản phẩm của hệ thống do Ancelotti xây dựng. Phút 90’+5, Tanaka cầm bóng trước vòng cấm và bị vây rát. Anh mất bóng, để rồi Gabriel Martinelli trừng phạt với pha đưa bóng vào góc xa ghi bàn.

Bài phân tích trên Globo Esporte chỉ ra một kết luận sâu sắc: Brazil của năm 2026 không còn là một đội bóng ngây thơ chỉ biết cầm bóng và nhảy múa. Sau những thất bại cay đắng tại các kỳ World Cup trước đây trước các đại diện châu Âu có hệ thống chiến thuật chặt chẽ (như Bỉ năm 2018 hay Croatia năm 2022), bóng đá Brazil đã tự tiến hóa dưới thời Ancelotti.

Họ nhận ra rằng triển khai bóng tốt nhất trong thời đại ngày nay không phải từ sân nhà mà là đoạt bóng ở vị trí càng gần khung thành đối phương càng tốt. Việc thực hiện một đường kiến tạo từ khoảng cách 20 mét so với khung thành đối phương luôn mang lại cơ hội ghi bàn cao gấp nhiều lần so với việc xây dựng lối chơi từ tít tận vạch 16m50 sân nhà.

Và đó chính là lời cảnh báo dành cho Na Uy, đối thủ của Brazil ở trận đấu vòng 1/8 vào sáng 6/7. Selecao đang chứng minh cho cả thế giới thấy lý do vì sao họ là ứng cử viên cho chiếc cúp vàng danh giá. Bóng đá là nghệ thuật, nhưng với Brazil 2026, nghệ thuật ấy giờ đây được xây dựng trên một nền tảng vững vàng.