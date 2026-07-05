Pháp vượt khó, đánh bại Paraguay trên chấm phạt đền

TPO - Đã có rất nhiều khó khăn trước một Paraguay lỳ lợm, kỷ luật và tinh quái, nhưng cuối cùng ĐT Pháp vẫn giành chiến thắng với pha lập công duy nhất trên chấm phạt đền của Kylian Mbappe. Với kết quả này, Les Bleus sẽ tiến vào tứ kết để chạm trán với Morocco, còn Mbappe tiếp tục cuộc đua kỳ thú với Lionel Messi.

time Hết giờ! Paraguay 0-1 Pháp Đã có rất nhiều khó khăn trước một Paraguay lỳ lợm, kỷ luật và tinh quái, nhưng cuối cùng ĐT Pháp vẫn giành chiến thắng với pha lập công duy nhất trên chấm phạt đền của Kylian Mbappe. Với kết quả này, Les Bleus sẽ tiến vào tứ kết để chạm trán với Morocco, còn Mbappe tiếp tục cuộc đua kỳ thú với Lionel Messi. yellow Thẻ vàng cho Olise Phút 90+7: Olise nhận thẻ vàng vì va chạm với Galarza. Đó là thẻ thứ ba dành cho ĐT Pháp, còn Paraguay vẫn chưa nhận thẻ nào dù cầu thủ của họ liên tục chơi tiểu xảo. report Không vào!!! Phút 90+6: Doue đi bóng bên cánh trái và chuyền ngược cho Mbappe dứt điểm. Cú sút sau đó của Mbappe đã không thắng được thủ môn Gill. Và quả dứt điểm tiếp theo cũng tương tự. report Có 10 phút bù giờ Phút 90+1: Thời gian bù giờ khá nhiều, đủ để Pháp ghi thêm bàn thắng và Parguay làm nên điều gì đó đặc biệt. report Chưa có bàn thứ hai cho Mbappe Phút 89: Mbappe bứt tốc bên cánh trái và tung ra cú dứt điểm, nhưng thủ môn Gill đã cản phá thành công. report Paraguay không có câu trả lời Phút 87: Thời gian sắp hết và Pháp vẫn nắm quyền kiểm soát bóng, đưa bóng qua lại vừa để tìm kiếm khoảng trống vừa giết thời gian. Trong khi đó, Paraguay hoàn toàn không có giải pháp nào cho tấn công. substitution Dembele rời sân Phút 84: Cherki vào sân thay cho Dembele. yellow Thẻ vàng cho Kone Phút 80: Trọng tài Tantashev đã rút thẻ vàng đối với Kone. Khá kỳ lạ khi đến thời điểm này, trong khi Pháp có 2 thẻ, Paraguay vẫn chưa có thể nào dù rất nhiều tình huống xấu xí được tạo ra. report Lại có va chạm Phút 76: Mbappe va chạm với Careces, sau đó lĩnh trọn cái đạp vào ống đồng. Thế nhưng không có thẻ vàng nào được rút ra dành cho cầu thủ của Paraguay. report Mbappe song hành cùng Messi Phút 72: Với pha lập công này, Mbappe đã có 7 bàn thắng tại World Cup 2026, bằng với Messi và tạo nên cuộc đua Vua phá lưới đầy kịch tính. goal Mbappe mở tỷ số cho Pháp Phút 69: Mbappe là người lĩnh trách nhiệm đá phạt đền. Anh dứt điểm lạnh lùng vào góc trái thủ môn Gill, người đã bay sang phải. 1-0 cho ĐT Pháp. var VAR vào cuộc, và penalty cho Pháp!!! Phút 67: Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài đã cho ĐT Pháp hưởng phạt đền. report Không có phạt đền Phút 65: Doue có tình huống đi bóng lắt léo trong khu cấm địa Paraguay trước khi ngã xuống. Tuy nhiên trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. Trước đó không lâu, trọng tài cũng bỏ qua một pha va chạm khiến Doue nằm sân. substitution Doue vào sân Phút 61: Sau cú sút xa đưa bóng thẳng lên khán đài, Barcola rời sân, nhường chỗ cho Desire Doue. Bên phía Paraguay, Enciso rời sân, Caballero vào thay. report Thủ môn Paraguay chơi xuất sắc Phút 55: Một tình huống sút xa khác của Pháp, nhưng chất lượng lần này đã được cải thiện khi Kone bóng nhắm đến góc cao cầu môn. May cho Parguay, thủ môn Gill đã có một pha cứu thua xuất sắc bằng một tay. report Mbappe phung phí cơ hội Phút 52: Cú phất bóng dài của thủ môn Maignan mang tới cơ hội tuyệt vời cho Mbappe. Tuy nhiên pha khống chế sau đó của Mbappe lại không tốt, giúp hậu vệ Paraguay tiếp cận và phá bóng. Ở tình huống đá phạt góc sau đó, Pháp triển khai khá tinh quái và Dembele đi bóng dọc biên ngang và dứt điểm, đưa bóng đi vào cạnh lưới. report Lại một cú sút xa Phút 49: Không thể thâm nhập khu cấm địa, Rabiot lại tung ra cú dứt điểm từ xa, và bóng vẫn đi vọt xà. time Hiệp hai bắt đầu Phút 46: Trận đấu tiếp tục và hy vọng 45 phút còn lại sẽ hấp dẫn hơn, nhất là khi thời tiết dễ chịu hơn một chút. time Hiệp một khép lại Hai đội rời sân tạm nghỉ mà chưa có bàn thắng nào được ghi. Hàng thủ với cấu trúc chặt chẽ của Parguay mang đến rất nhiều khó khăn cho ĐT Pháp, những người phải đợi đến phút 22 mới có cú sút đầu tiên và khi hiệp một khép lại, không có pha dứt điểm trúng đích nào được tạo ra. report Kone dứt điểm Phút 43: Kone lại tung cú sút xa nhưng thiếu chính xác. Pháp đã tung ra 5 cú sút nhưng tất cả đều chệch mục tiêu. report Mbappe bị theo kèm rất sát Phút 39: Paraguay biết rõ sự nguy hiểm của Mbappe và các cầu thủ của họ cố gắng hạn chế tối đa bằng các tình huống theo kèm, phạm lỗi kín và cả khiêu khích khiến ngôi sao của Real mất bình tĩnh. report Cơ hội cho ĐT Pháp Phút 36: Từ chấm đá phạt, bóng được treo trước cầu môn Paraguay nhưng cuối cùng đã bị phá ra. Ở pha đá phạt góc sau đó, Kounde có cơ hội dứt điểm song bóng đi nhẹ và thủ môn Gill dễ dàng bắt gọn. report Xô xát nổ ra Phút 34: Sau tình huống đi bóng và bị phạm lỗi của Mbappe, xô xát đã xảy ra giữa cầu thủ hai đội. report Không được! Phút 32: Olise bỏ bóng mang tới khoảng trống cho Rabiot. Tiền vệ này lập tức tung ra cú sút xa nhưng bóng đi vọt xà. report Hai cú sút liên tiếp Phút 27: Junior Alonso ung cú sút xa cho Paraguay nhưng bóng bị chặn lại. Sau đó đến lượt Diego Gomez sút bồi nhưng bóng đi rất thiếu chính xác. report Cú sút đầu tiên Phút 22: Chếch bên cánh phải, Kone quyết định dứt điểm từ xa và kiếm về quả phạt góc. Ở pha đá phạt sau đó, bóng dễ dàng bị phá ra. yellow Thẻ phạt đầu tiên được rút ra Phút 20: Thẻ vàng cho Barcola sau tình huống phạm lỗi với Caceres. report Những thống kê chênh lệch Phút 16: Sau 15 phút đầu tiên, Pháp cầm bóng tới 84%, thực hiện 150 đường chuyền chính xác. Những con số tương ứng của Paraguay là 16% và 20 đường chuyền đúng địa chỉ. report Pháp nỗ lực tìm khoảng trống Phút 10: Bóng chủ yếu lăn bên phần sân Paraguay và các cầu thủ Pháp di chuyển rất linh hoạt, phô diễn kỹ thuật cá nhân nhằm tìm kiếm khoảng trống. Mặc dù vậy, đại diện Nam Mỹ vẫn đang chơi rất kỷ luật. report Pháp chiếm thế chủ động Phút 3: Pháp nắm quyền kiểm soát bóng và gây sức ép bên phần sân Paraguay, đội không giấu giếm ý đồ phòng ngự với sơ đồ 4-5-1. start Trận đấu bắt đầu! Phút 1: Trận đấu thuộc vòng 1/8 giữa Paraguay và Pháp chính thức bắt đầu sau tiếng còi của trọng tài Tantashev. Pháp là đội giao bóng. report Cột mốc mới chờ Deschamps HLV Didier Deschamps đang có cơ hội trở thành HLV đầu tiên giành chiến thắng 10 trận đấu tại vòng knock-out FIFA World Cup, sau khi đã thắng 9/11 trận trước. report Đội hình ra sân của Pháp Pháp: Maignan, Digne, Upamecano, Kounde, Saliba, Kone, Rabiot, Dembele, Mbappe, Olisa, Barcola. report Đội hình ra sân của Paraguay Paraguay: Gill, Velazquez, Alderete, Caceres, Alonso, G. Gomez, D. Gomez, Almiron, Cubas, Galarza, Enciso.

Nếu phải chọn ra đội bóng gây bất ngờ nhất kể từ khi vòng knock-out World Cup 2026 bắt đầu, Paraguay hẳn sẽ nằm trong số một hai cái tên đứng đầu danh sách. Đội bóng Nam Mỹ đã xuất sắc cầm hòa Đức 1-1 sau 120 phút thi đấu trước khi đánh bại đối thủ 4-3 trên chấm luân lưu để giành vé vào vòng 1/16.

Chiến thắng ấy không chỉ giúp Paraguay viết nên một trong những câu chuyện đẹp nhất của giải đấu, mà còn cho thấy tập thể do HLV Gustavo Alfaro xây dựng sở hữu tinh thần chiến đấu đáng nể đến thế nào. Sau thất bại nặng nề 1-4 trước Mỹ ở trận mở màn, Paraguay đã đứng dậy mạnh mẽ, thi đấu ngày càng gắn kết và trở thành một trong những đội bóng khó bị đánh bại nhất tại giải.

Tuy nhiên, phần thưởng dành cho Paraguay lại là cuộc đối đầu với đội tuyển được đánh giá mạnh nhất World Cup năm nay. Pháp bước vào vòng đấu này với thành tích toàn thắng, ghi tới 12 bàn và là một trong những hàng công đáng sợ nhất giải đấu.

Chiến thắng 3-0 trước Thụy Điển ở vòng trước một lần nữa cho thấy sức mạnh của Les Bleus. Kylian Mbappe lập cú đúp, trong khi Ousmane Dembele, Michael Olise và Bradley Barcola tiếp tục chứng minh vì sao họ đang tạo thành bộ tứ tấn công đáng sợ bậc nhất thế giới.

Dù được đánh giá vượt trội, HLV Didier Deschamps vẫn liên tục cảnh báo các học trò không được chủ quan. Nhà cầm quân từng cùng Pháp đánh bại Paraguay ở World Cup 1998 khẳng định chiến thắng của đối thủ này trước Đức hoàn toàn không phải may mắn.

Theo ông, Paraguay là mẫu đội bóng giàu thể lực, mạnh trong các pha tranh chấp và đặc biệt nguy hiểm khi chơi phòng ngự phản công, chứ không chỉ thiên về kỹ thuật như nhiều đại diện Nam Mỹ khác. “Đó sẽ là một đội Paraguay rất khát khao chiến thắng và họ có chất lượng tốt”, Deschamp nhấn mạnh.

Với Paraguay, đây còn là cơ hội để đòi lại món nợ tồn tại gần ba thập kỷ. Chính Pháp đã chấm dứt giấc mơ World Cup của họ tại vòng 1/8 năm 1998 bằng bàn thắng vàng nổi tiếng của Laurent Blanc ở phút 114. Vết đau ấy vẫn thường xuyên được nhắc lại trong bóng đá Paraguay và trận đấu tại Philadelphia là cơ hội để họ viết nên một chương lịch sử mới.