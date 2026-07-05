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Chuyên gia Việt: Brazil khó nhảy samba trước Na Uy

Vĩnh Xuân

TPO - Brazil có thể vượt qua Na Uy trong cuộc đối đầu vòng 32 World Cup 2026 nhờ kinh nghiệm và chất lượng đội hình nhưng đó sẽ là một chiến thắng nhọc nhằn, theo nhận định của giới chuyên gia Việt Nam.

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Brazil vừa có chiến thắng nhọc nhằn trước Nhật Bản và sẽ phải đối đầu Na Uy không dễ "xơi"

"Tôi vẫn nhớ trận đấu giữa Brazil và Na Uy trên sân Stade Velodrome ở World Cup 1998. Brazil đã dẫn trước 1-0 nhưng rốt cuộc lại để Na Uy ngược dòng đánh bại 2-1. Lịch sử chỉ có tính tham khảo nhưng ở trận đấu tới Brazil dù được đánh giá cao hơn nhưng sẽ không dễ để vượt qua Na Uy"-HLV trưởng tuyển bóng đá nữ Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc cho biết.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, Brazil đã 5 lần vô địch World Cup, vượt trội về thương hiệu so với Na Uy. Tuy nhiên lối chơi của Brazil dưới thời HLV Carlo Ancelotti có thể sẽ khiến ông lớn Nam Mỹ gặp khó khăn.

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Erling Haaland sẽ là mối đe doạ thường trực với Brazil

"Các hậu vệ Brazil không thực sự chắc chắn và mỗi khi dâng cao, họ vẫn để lộ khoảng trống phía sau cho đối phương khai thác. Na Uy trong khi đó thường phòng ngự chặt chẽ, đồng thời chờ cơ hội từ các tình huống bóng dài cho tiền đạo ở phía trên, tập trung vào Erling Haaland. Nếu Brazil không tập trung, họ có thể sẽ phải trả giá"-ông Phúc nhận định.

Cựu HLV trưởng CLB Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng cho rằng Haaland đủ khả năng "làm khổ" hàng phòng ngự Brazil. Tốc độ, khả năng tì đè và chớp thời cơ của Haaland sẽ khiến hệ thống phòng ngự Brazil phải đặc biệt chú tâm.

"Tôi thiên về khả năng Brazil giành chiến thắng, nhưng đó sẽ không phải trận đấu dễ dàng. Brazil cần khoá chặt Haaland để đảm bảo không thua từ các tình huống tấn công nhanh của đối thủ. Trận đấu có thể phải cần thêm hiệp phụ hoặc luân lưu để phân định thắng thua"-HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.

Vĩnh Xuân
#Brazil #Carlo Ancelotti #Na Uy #Erling Haaland #World Cup vòng 32

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