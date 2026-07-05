Đội tuyển Pháp và bài tập sinh tồn đầu tiên tại World Cup 2026

TPO - Chiến thắng sát nút 1-0 của Pháp trước Paraguay không phải là một màn trình diễn hào nhoáng mang đậm chất lãng mạn. Thay vào đó, nó giống như một bài tập sinh tồn khắc nghiệt. Và ở bài tập ấy, thực sự Les Bleus đã để lộ ra nhiều điểm yếu...

Bóng đá hiện đại, đặc biệt là ở châu Âu, thường được định hình bởi những hệ thống chiến thuật bài bản, những khối đội hình phòng ngự khu vực hay hàng loạt cái bẫy pressing được thiết lập kỹ lưỡng. Tuyển Pháp đã quá quen thuộc và luôn biết cách hóa giải nhiều loại hệ thống phòng ngự như vậy.

Tuy nhiên, Paraguay lại mang đến một bài toán hoàn toàn khác. Họ vận hành với lối chơi kèm người chặt chẽ như hình với bóng, bủa vây các cầu thủ chạy cánh bằng số đông, và đặc biệt là nghệ thuật sử dụng các pha phạm lỗi chiến thuật. Đại diện Nam Mỹ cũng không quên sử dụng chiêu khiêu khích và gây ức chế để làm lung lay tâm lý đối phương.

Cách chơi này đã phát huy tác dụng gần như tối đa. Rất hiếm khi người ta thấy một hàng công lừng danh với những Kylian Mbappe, Ousmane Dembele và Michael Olise lại tỏ ra lạc nhịp, bế tắc và thiếu đi sự thanh thoát đến như vậy trong trận đấu.

Tất cả đều chật vật trước lối chơi đầy khó chịu của Paraguay. Không như Thụy Điển, Paraguay đã biến trận đấu vòng 1/8 này thành hàng loạt các cuộc đấu tay đôi rát bóng trên khắp mặt sân. Họ nhân đôi quân số theo kèm ở hai hành lang cánh, siết lại mọi khoảng trống cũng như thời gian xử lý bóng mà các ngôi sao tấn công bên phía Pháp vẫn thường tận dụng để tạo ra sự khác biệt. Sự lì lợm của các cầu thủ áo sọc đỏ trắng đã làm nản lòng những đôi chân ma thuật bên phía đối phương.

Diễn biến của hiệp thi đấu đầu tiên chính là bức tranh toàn cảnh phản ánh rõ nét nhất sự tù túng của nhà cựu vô địch thế giới 2018. Khép lại 45 phút đầu tiên, tuyển Pháp không thể tạo ra nổi một cơ hội thực sự rõ rệt nào. Những pha hãm thành của họ thường xuyên bị bẻ gãy từ xa hoặc rơi vào tình trạng thiếu ý tưởng ở những đường chuyền quyết định.

Thủ thành Orlando Gill của Paraguay đã trải qua một hiệp đấu nhàn hạ ngoài sức tưởng tượng. Anh chỉ phải trổ tài duy nhất một lần để ôm gọn cú sút chìm không mấy nguy hiểm từ tiền vệ Adrien Rabiot.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự an toàn tuyệt đối cho khung thành Paraguay đến từ màn trình diễn chói sáng của cặp đôi tiền vệ trung tâm Matias Galarza và Andres Cubas. Họ hoạt động như những cỗ máy quét không biết mệt mỏi, phong tỏa mọi không gian ở trung lộ và cắt đứt mọi sợi dây liên kết của tuyển Pháp.

Ở chiều ngược lại, dù chủ động chơi phòng ngự lùi sâu, Paraguay vẫn tạo ra được ít nhiều sự đe dọa nhất định. Bộ đôi tấn công Miguel Almiron và Julio Enciso, với tốc độ và sự tinh quái của mình, luôn trong trạng thái rình rập.

Dù các đợt lên bóng của Paraguay thường xuất phát từ nỗ lực cá nhân hay tình huống bóng hai thay vì các mảng miếng được tổ chức bài bản nhưng chừng đó cũng là đủ để khiến cặp trung vệ hàng đầu thế giới là William Saliba và Dayot Upamecano phải vã mồ hôi hột, luôn phải duy trì trạng thái cảnh giác cao độ.

Paraguay giữ sự chủ động đến nỗi họ đặt đối thủ vào tình thế ức chế. Paraguay đá quyết liệt hơn nhưng chỉ Pháp mới là đội bị phạt thẻ vàng. Những cầu thủ trẻ như Barcola hay Olise không giữ được cái đầu lạnh, ít nhiều đã để lộ sự ức chế của mình trong những pha phạm lỗi dẫn tới dính thẻ.

Sự chênh lệch về chiều sâu đội hình giữa hai đội cuối cùng cũng đã lên tiếng định đoạt trận đấu. Trong khi dàn cầu thủ đá chính của Paraguay đã bước đi những bước chạy nặng nề, HLV Didier Deschamps lại có trong tay những con bài dự bị chất lượng để thay đổi cục diện.

Sự xuất hiện của tài năng trẻ Desire Doue từ băng ghế dự bị chính là bước ngoặt. Bằng một pha đi bóng tốc độ và lắt léo xâm nhập vòng cấm, Doue đã buộc hậu vệ Paraguay phải phạm lỗi, mang về một quả phạt đền vô giá. Trên chấm 11 mét, đẳng cấp của siêu sao Kylian Mbappe đã lên tiếng. Bằng một cú dứt điểm lạnh lùng hạ gục thủ môn Orlando Gill, anh đã ghi bàn thắng duy nhất mang về tấm vé tứ kết cho đội bóng áo lam.

Dù phải dừng bước, nhưng màn trình diễn của Paraguay xứng đáng nhận được những tràng pháo tay tán thưởng. Sự dũng cảm và ý chí kiên cường mà họ thể hiện cũng chính là thứ vũ khí đã giúp họ tạo nên cơn địa chấn khi loại bỏ đội Đức trên chấm luân lưu ở vòng đấu trước. Họ vừa biến 90 phút tại Philadelphia thành một cơn ác mộng thực sự đối với đối thủ mạnh hơn mình về mọi mặt.

Tuy nhiên, bóng đá ở cấp độ đỉnh cao luôn tàn nhẫn. Việc phải gồng mình phòng ngự liên tục dưới cái nóng cực đoan, đặc biệt là khi đôi chân của nhiều cầu thủ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau 120 phút bào mòn thể lực trước đội tuyển Đức, khiến hàng thủ Paraguay không thể duy trì sự vững vàng. Chỉ một khoảnh khắc lơi lỏng dẫn đến sai lầm trong vòng cấm đã khiến mọi nỗ lực đổ sông đổ biển. Paraguay ngẩng cao đầu rời giải và họ đang để lại cho đối thủ một bài học.

Đối với đội tuyển Pháp, chiến thắng nhọc nhằn này mang lại tấm vé đi tiếp nhưng đồng thời cũng gióng lên một hồi chuông cảnh báo thực sự. Họ đã tìm thấy con đường để xuyên thủng hàng rào phòng ngự đối phương, song lại thiếu đi sự thị uy và quyền uy của một nhà vô địch.

Trận đấu với Paraguay đã thử thách lòng kiên nhẫn của các cầu thủ Pháp, thử thách bản lĩnh tâm lý của họ và đặc biệt là khả năng thích ứng với một phong cách bóng đá hoang dã hiếm thấy ở châu Âu. Sự chật vật của các ngôi sao tấn công khi bị bóp nghẹt không gian là vấn đề lớn mà HLV Didier Deschamps cần nhanh chóng mổ xẻ và khắc phục.

Bước ra sân đấu Paraguay, đội tuyển Pháp mang theo tư thế kiêu hãnh của một gã khổng lồ, ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch World Cup 2026. Thế nhưng, khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, hình ảnh kiêu hãnh ấy đã nhường chỗ cho sự mệt mỏi và những tiếng thở phào nhẹ nhõm. Les Bleus rời sân với bộ dạng giống như một con sư tử săn mồi rời sân với vẻ mặt phờ phạc sau khi vờn nhau với chú nhím.

Đây là trận đấu khó khăn nhất mà Pháp phải đối mặt từ đầu giải và từ nay, họ sẽ phải quen với những thử thách như vậy. Trước mắt ở trận tứ kết, Pháp sẽ trải qua trải nghiệm tương tự, thậm chí ở cấp độ còn khắc nghiệt hơn. Đó là Morocco, đội đã giăng ra thế trận cực kỳ khoa học, lạnh lùng để vùi dập Canada 3-0.

Morocco có đủ sự già dơ, sở hữu những cầu thủ quái chiêu như Paraguay và họ cũng phòng ngự bài bản chẳng khác nào đội tuyển Nam Mỹ. Cái hơn là Morocco là lối chơi mềm mại hơn, hàng công sắc sảo hơn và họ có đủ vũ khí để trừng phạt Les Bleus.

Thử thách phía trước khắc nghiệt và gian nan hơn. Liệu người Pháp có thể rút ra những bài học để cải thiện mình, qua đó sẵn sàng cho hành trình tiếp theo?