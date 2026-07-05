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Thể thao

Ancelotti: ‘Brazil không có kế hoạch riêng để khóa Haaland’

Nguyễn Khánh

TPO - Erling Haaland được xem là mối đe dọa lớn nhất của Na Uy trước cuộc đối đầu với Brazil ở vòng 1/8 World Cup 2026. Tuy nhiên, HLV Carlo Ancelotti khẳng định đội bóng của ông sẽ không xây dựng một phương án đặc biệt chỉ để đối phó với chân sút đang khoác áo Manchester City.

Trong trận đấu giữa Brazil và Na Uy trên sân MetLife đêm nay, Erling Haaland là cái tên nhận được nhiều quan tâm nhất bên phía đội bóng Bắc Âu khi anh đã ghi được 5 bàn và đóng vai trò đầu tàu trên hành trình đưa Na Uy góp mặt ở vòng knock-out World Cup.

Dù vậy, HLV Carlo Ancelotti cho rằng việc chỉ tập trung vào một cá nhân sẽ là cách tiếp cận không phù hợp trước một đối thủ có tổ chức tốt như Na Uy. “Tôi không nghĩ có thứ gọi là kế hoạch chống Haaland. Tôi không cần phải chỉ cho các cầu thủ cách phòng ngự. Họ đã đối đầu với cậu ấy nhiều lần rồi”, chiến lược gia người Italia phát biểu trong cuộc họp báo trước trận.

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Haaland đang là mũi nhọn đáng sợ bậc nhất tại World Cup năm nay với 5 bàn thắng.

Theo Ancelotti, các hậu vệ Brazil đã quá quen thuộc với Haaland sau nhiều lần chạm trán ở cấp CLB. Trung vệ Gabriel Magalhaes của Arsenal từng nhiều lần đối đầu tiền đạo người Na Uy tại Premier League, trong khi Marquinhos cũng là một trong những trung vệ giàu kinh nghiệm nhất của bóng đá Nam Mỹ hiện nay.

“Ai cũng biết Haaland chơi bóng như thế nào. Tôi không có gì phải giải thích thêm cho các hậu vệ về cách đối phó với cậu ấy. Chúng tôi chỉ tập trung chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu và hiểu những đặc điểm cơ bản của đối thủ”, Ancelotti nhấn mạnh.

Nhà cầm quân 67 tuổi đánh giá Na Uy là tập thể có cấu trúc chiến thuật rõ ràng và sở hữu khả năng tấn công rất nguy hiểm. Vì vậy, Brazil cần hướng sự chú ý đến toàn bộ hệ thống của đối phương thay vì chỉ chăm chăm khóa chặt Haaland.

Ancelotti bác bỏ ý tưởng về một kế hoạch riêng để khóa Haaland, các cầu thủ Brazil đều hiểu rõ mối đe dọa mà tiền đạo này có thể tạo ra. Tiền vệ Bruno Guimaraes nhận định: “Haaland thực sự khác biệt. Brazil vẫn phải chơi theo cách của mình, nhưng luôn cần để mắt tới cậu ấy vì chỉ một đường bóng thôi cũng có thể quyết định kết quả trận đấu”.

Brazil bước vào trận đấu này với tâm lý tích cực sau khi đứng đầu bảng C và vượt qua Nhật Bản ở vòng 1/32 nhờ bàn thắng quyết định của Gabriel Martinelli trong thời gian bù giờ. Ancelotti tin rằng đội bóng của ông đang có đủ sự tự tin để thể hiện phong độ tốt nhất ở giai đoạn loại trực tiếp.

Ở chiều ngược lại, HLV Stale Solbakken cũng không muốn cuộc đối đầu bị thu hẹp thành màn so tài riêng giữa Haaland với các hậu vệ Brazil. “Brazil sở hữu một trong những cặp trung vệ hay nhất giải đấu, những cầu thủ đẳng cấp quốc tế. Sẽ có nhiều pha tranh chấp quyết liệt giữa họ và Erling, nhưng với tôi đây là Brazil gặp Na Uy chứ không phải Haaland đối đầu Brazil”, Solbakken nói.

Chiến lược gia người Na Uy thừa nhận Brazil vẫn là ứng viên được đánh giá cao hơn, song tin rằng đội bóng của ông có thể tạo ra thử thách lớn nếu chơi đúng khả năng. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ giành quyền vào tứ kết World Cup 2026 và gặp đội thắng trong cuộc chạm trán giữa Anh và Mexico.

Nguyễn Khánh
ESPN
#Ancelotti #Brazil #Haaland #World Cup #Na Uy #bóng đá

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