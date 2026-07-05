Chuyên gia Việt: Tam Sư gầm vang, tiễn Mexico rời giải?

TPO - Đội tuyển Anh với mũi nhọn Harry Kane trên hàng công được dự báo sẽ vượt qua Mexico ở cuộc đối đầu tại vòng 16 World Cup 2026.

Harry Kane là hy vọng lớn nhất trên hàng công tuyển Anh

"Mexico sẽ là thử thách khó khăn nhất của đội tuyển Anh trong hành trình ở World Cup 2026 tính đến thời điểm hiện tại. Sức nóng của sân Azteca rất lớn, đặc biệt khi Mexico là đội có tổ chức lối chơi tốt. Tôi cho rằng thế trận đôi bên không quá chênh lệch, bên nào tận dụng tốt cơ hội tạo ra sẽ chiến thắng"-HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc nhận định.



Theo HLV Hoàng Văn Phúc, Anh sở hữu hàng tấn công hiệu quả với Harry Kane đang chơi với phong độ ổn định. Các pha tấn công biên hoặc tình huống bóng bổng là vũ khí lợi hại của Tam Sư. Tuy nhiên, Mexico với lợi thế sân nhà sẽ không dễ chấp nhận nhường thế trận cho Anh.

Mexico không phải đối thủ "dễ xơi" với các ông lớn

"Hai đội sẽ ưu tiên đặt an toàn lên trên bởi cả Anh và Mexico đều hiểu một sai lầm nhỏ đều có thể bị trả giá. Tôi thiên về khả năng trận đấu cần nhiều hơn 90 phút để định đoạt kết cục, và Anh sẽ thắng với cách biệt tối thiểu"-HLV Hoàng Văn Phúc dự đoán.

Theo cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng, đội tuyển Anh sở hữu đội hình chất lượng hơn so với đối thủ. Tuy nhiên trong một trận đối đầu trực tiếp, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

"Anh không được phép chủ quan trước Mexico bởi đội chủ nhà có khả năng xoay chuyển cục diện rất cao. Lối chơi của Mexico rất khó chịu với các đội bóng lớn. Theo tôi cơ hội với cả đôi bên là 50-50"-HLV Nguyễn Đức Thắng đánh giá.