Nhà vô địch SEA Games đè bẹp ĐKVĐ Wimbledon

Chiến thắng lịch sử của Alexandra Eala.

Sau chiến thắng ấn tượng trước Iga Swiatek, Eala đã có những chia sẻ đầy xúc động ngay trên sân: "Tôi thực sự rất xúc động. Có lẽ với những tay vợt như Iga - người đã giành vô số danh hiệu Grand Slam, hay Serena và Venus, thành tích này có vẻ nhỏ bé. Nhưng với một người lớn lên ở Philippines thì điều này thực sự có ý nghĩa vô cùng to lớn. Tôi nhớ những ngày sau giờ học, tôi cùng anh trai và ông ngoại đến phòng tập với đôi tất nhăn nhúm và đôi giày phát sáng. Tôi vẫn chưa hài lòng với thành tích của bản thân. Vì vậy, hãy cùng chờ xem điều gì sẽ xảy ra ở vòng đấu tiếp theo".

Tôi đã mơ về những cơ hội như thế này biết bao nhiêu lần rồi. Khi có cơ hội, tôi phải nắm lấy. Tôi đã tập luyện cực kỳ chăm chỉ để góp mặt tại giải đấu. Chiến thắng này là dành cho người hâm mộ Philippines và gia đình tôi, dành cho tất cả những bé gái nhỏ đang tập luyện với đôi tất nhăn nhúm".

Chiến thắng 6-2, 7-5 trước Swiatek tại Miami năm ngoái đã thay đổi hoàn toàn vị thế của Eala, đặc biệt là tại Philippines, nơi cô trở thành một hiện tượng thể thao quốc gia. Kể từ đó, tay vợt 21 tuổi này đã lọt vào trận chung kết giải Eastbourne trên mặt sân cỏ, giành hai danh hiệu WTA 125, bao gồm giải Birmingham cách đây bốn tuần và tiếp tục chứng minh khả năng cạnh tranh sòng phẳng với những tên tuổi lớn nhất của làng quần vợt.

Eala đang sở hữu thành tích đối đầu ấn tượng 7-4 trước các đối thủ trong Top 10, bao gồm thành tích toàn thắng 3-0 trên mặt sân cỏ mùa này. Cô cũng nâng tỷ số đối đầu với Swiatek lên thành 2-1. Tuy nhiên, chiến thắng hôm thứ Bảy mới là thắng lợi mang tính bước ngoặt đầu tiên của Eala tại một giải Grand Slam. Trước thềm Wimbledon năm nay, cô chỉ có thành tích 1-5 tại vòng đấu chính của các giải Grand Slam.

Eala sẽ tìm cách kéo dài chuỗi trận thắng ấn tượng của mình trước hạt giống số 13 Jasmine Paolini, người chỉ cần 66 phút để đánh bại Maria Sakkari với tỷ số 6-1, 6-2. Paolini, á quân Wimbledon năm 2024, chỉ để mất tổng cộng 11 điểm khi giao bóng và cứu được cả hai break point mà cô phải đối mặt. Cô cũng thắng 10 trong số 12 điểm trên lưới

Eala đã giành chiến thắng trong lần gặp gỡ duy nhất trước đó với Paolini, cứu được hai set point trong set thứ hai để thắng 6-1, 7-6(5) ở vòng hai Dubai hồi tháng Hai vừa qua.