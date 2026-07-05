HLV từ chức chỉ sau 18 ngày cầm quân tại World Cup 2026

TPO - Chỉ vỏn vẹn 18 ngày sau khi được bổ nhiệm vào vị trí "thuyền trưởng" của đội tuyển Tunisia ngay giữa chiến dịch World Cup 2026, Herve Renard đã chính thức đệ đơn từ chức. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi đại diện châu Phi phải nói lời chia tay giải đấu với một phong độ bết bát.

Tại World Cup năm nay, Tunisia nằm ở bảng F và đã trải qua một hành trình thực sự đáng quên. Đội bóng Bắc Phi toàn thua cả 3 trận, đứng bét bảng, ghi được vỏn vẹn 2 bàn thắng nhưng để lọt lưới tới 12 lần - qua đó trở thành đội có thành tích phòng ngự tệ thứ hai trong lịch sử các vòng chung kết World Cup với hiệu số -10.

Sự hỗn loạn của tuyển Tunisia thực chất đã bắt đầu ngay từ trận mở màn. Dưới sự dẫn dắt của HLV Sabri Lamouchi, họ đã phải nhận thất bại thảm hại 1-5 trước Thụy Điển. Ngay lập tức, Liên đoàn bóng đá Tunisia (FTF) đã ra quyết định sa thải Lamouchi. Herve Renard - người từng vang danh khi dẫn dắt Saudi Arabia đánh bại nhà vô địch Argentina tại World Cup 2022 - được chọn làm người "chữa cháy" khẩn cấp.

Tuy nhiên, phép màu đã không xảy ra. Trong trận đấu đầu tiên dưới thời Renard, Tunisia tiếp tục bị Nhật Bản vùi dập 0-4. Họ "giúp" Nhật Bản lập kỷ lục là đội châu Á thắng trận đậm nhất lịch sử Cúp thế giới,

Ở lượt trận cuối cùng gặp Hà Lan, hy vọng về một màn trình diễn danh dự cũng nhanh chóng bị dập tắt. Ngay đầu trận, tiền vệ Ellyes Skhiri đã lóng ngóng đưa bóng về lưới nhà, tạo nên bàn phản lưới nhanh thứ hai trong lịch sử World Cup, mở đầu cho trận thua 1-3 chung cuộc.

Tunisia toàn thua 3 trận vòng bảng

Sự thay đổi nhân sự đột ngột giữa giải đấu đã gây ra tác động tâm lý không nhỏ. Tiền vệ Anis Ben Slimane thừa nhận: "Thật không dễ dàng chút nào. Chỉ trong vài giờ đồng hồ, chúng tôi phải chia tay ban huấn luyện 15 người và đón nhận một HLV hoàn toàn mới. Dù đó không phải là cái cớ cho thất bại, nhưng toàn đội thực sự đã trải qua rất nhiều rắc rối".

Sau chuỗi kết quả đáng thất vọng, Renard đã quyết định rời đi. Trong tuyên bố từ chức, ông chia sẻ: "Trước khi rời đi, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến FTF. Được cống hiến cho bóng đá Tunisia và trải qua hành trình này là một vinh dự lớn. Tôi cầu chúc cho đội tuyển những điều tốt đẹp nhất".

Dù sở hữu bản lý lịch hoành tráng với 2 chức vô địch AFCON hay từng đưa tuyển nữ Pháp vào tứ kết World Cup, song Herve Renard vẫn không thể cứu vãn một tập thể rệu rã. Chuyến đi 18 ngày vừa qua có lẽ là nốt trầm trong sự nghiệp của người từng có thời gian dẫn dắt CLB Nam Định cách đây hơn 20 năm.