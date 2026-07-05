HLV Klopp dẫn dắt tuyển Đức, sẽ nhận toàn quyền dọn dẹp 'mớ hỗn độn'

TPO - Chuyên gia đưa tin chuyển nhượng Fabrizio Romano dùng cụm nổi tiếng "Here We Go" để đưa tin HLV Jurgen Klopp nhận lời dẫn dắt tuyển Đức. Sau đó, truyền thông châu Âu đồng loạt dẫn tin và bình luận về thương vụ này.

"Klopp chính thức dẫn dắt tuyển Đức", Fabrizio Romano thông báo trên nền tảng X và bài viết nhanh chóng thu hút 4 triệu lượt xem. Chuyên gia đưa tin chuyển nhượng này tiết lộ Đức đã chốt Klopp cho vị trí "ghế nóng". LĐBĐ Đức tiếp tục làm việc để chốt vụ phá vỡ hợp đồng của cựu HLV Liverpool với RB Group.

Trước đó, thông tin Klopp dẫn dắt Đức được bàn tán suốt một tuần qua. Đích thân thuyền trưởng 59 tuổi nói: "Tôi sẵn sàng", nếu nhận đề nghị từ tuyển Đức. Thực tế là LĐBĐ Đức xúc tiến chiêu mộ Klopp ngay sau khi đội tuyển thất bại ê chề ở World Cup 2026.

"Klopp sẽ trở thành huấn luyện viên trưởng quyền lực bậc nhất mọi thời đại tuyển Đức", Bild viết. Trang báo Đức khẳng định Klopp sẽ nhận "thẻ trắng" từ cấp Liên đoàn để toàn quyền cải tổ bóng đá Đức, từ hệ thống ban huấn luyện đến đào tạo trẻ - điều chưa từng có kể từ thời Jurgen Klinsmann năm 2004.

Trước đó, Bild gây áp lực nặng nề cho HLV Nagelsmann. Trang này phát động chiến dịch với thông điệp "Nagelsmann phải đi - Klopp phải đến", chê HLV Nagelsmann bảo thủ. Bild gọi Klopp là người duy nhất có đủ cái uy và chuyên môn để cứu rỗi bóng đá Đức hiện tại.

Tạp chí Kicker dẫn chia sẻ của Christian Heidel (cựu giám đốc Mainz 05): "Điểm mạnh nhất của Klopp là khả năng khơi dậy cảm xúc và kết nối con người. Đội tuyển quốc gia chỉ tập trung 20 lần/năm, nên yếu tố truyền lửa quan trọng hơn chiến thuật sa bàn thuần túy".

The Athletic nhận định: "Klopp là phương án tốt nhất hiện tại, nhưng một mình ông là không đủ. Nước Đức đã có 12 năm suy thoái ở các giải đấu lớn, do đó Klopp cần được trao toàn quyền để thay đổi tận gốc rễ hệ thống đào tạo trẻ và lối chơi".

The Guardian tin rằng đây là thời điểm tốt nhất để Klopp trở lại vị trí HLV trưởng, sau 2 năm rời Liverpool và sạc đủ năng lượng.

HLV Klopp là mục tiêu hàng đầu của Real Madrid, trước khi Florentino Perez tìm tới Jose Mourinho. Dù vậy, truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ Klopp nói không với Real vì vướng bận dự án tại RB Group. Chỉ khi Klopp nhận lời mời có sức nặng từ đội tuyển quê nhà, ông mới lung lay và đã sẵn sàng quay lại công việc mà ông yêu nhất.