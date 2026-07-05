Cơn ác mộng chờ tuyển Anh ở trận đại chiến Mexico

TPO - Tuyển Anh bước vào vòng 16 đội World Cup 2026 với phong độ bất ổn và chuẩn bị chơi ở sân bóng đầy cạm bẫy Azteca. Đây là lý do Mexico được dự đoán có hơn 30% cơ hội tiến vào tứ kết.

Chơi ở Azteca ngộp thở cùng sức nóng khủng khiếp, là thử thách cho mọi đối thủ.

Mexico chưa để thua một trận đấu chính thức tại "chảo lửa" Azteca. Đó là thống kê đầu tiên khiến tuyển Anh phải thận trọng ở vòng 16 đội. Tiếp nữa, đội chủ nhà cùng với Tây Ban Nha là những cái tên hiếm hoi chưa để lọt lưới bàn nào tại World Cup 2026.

Tuy nhiên, những thống kê bóng bẩy ở trên cần được nhìn nhận một cách đa chiều và khách quan hơn. Ngoại trừ trận Mexico cầm hòa Bồ Đào Nha không bàn thắng trong trận giao hữu tại thánh địa Azteca đầu năm nay, các trận còn lại của "El Tri" trên sân nhà đều trước những đối thủ dưới tầm.

Sức mạnh của Mexico ở World Cup 2026

Đội tuyển Mexico đã lột xác ngoạn mục để thành hiện tượng thú vị ở World Cup 2026. Không còn là một "El Tri" chơi bùng nổ, cống hiến nhưng dễ tổn thương trong quá khứ, Mexico dưới sự nhào nặn của HLV lão luyện Javier Aguirre đang chơi thực dụng và đầy lạnh lùng.

Điểm cốt lõi trong lối chơi của Mexico tại giải đấu năm nay là khả năng kiểm soát nhịp độ rất tốt. Theo dữ liệu từ Opta, Mexico nằm trong nhóm những đội có tốc độ tịnh tiến bóng chậm nhất giải. Thay vì vội vã pressing hay phản công thần tốc, họ chủ động luân chuyển bóng ngắn và chậm rãi ở phần sân nhà.



Mexico không còn háo thắng, tấn công điên cuồng ở World Cup 2026.

Duy trì cự ly đội hình chặt chẽ, đó là ưu tiên của Mexico. Khi không có bóng, Mexico tạo nên hệ thống 1-4-4-2 kim cương, với các tiền đạo như Jimenez, Quinones tham gia pressing quyết liệt từ tuyến trên. Và khi cầm bóng, Mexico thường chơi với hệ thống 3-2-5.

Đội chủ nhà thường xuyên giăng ra cái bẫy với nhiều cầu thủ cùng lúc xâm nhập vào khu vực cấm địa để kéo giãn hàng thủ đối phương. Và khi hàng thủ đối phương bị hút hết vào trung tâm để bọc lót, khoảng trống ở hai hành lang biên sẽ lộ ra. Mexico tấn công mạnh nhất ở biên, khu vực hành lang trong.

4 trận đấu đã qua của đội chủ nhà diễn ra theo một kịch bản. Họ có lợi thế vì đã quen thi đấu tại Estadio Azteca - nơi có độ cao hơn 2.200m so với mực nước biển. áp suất khí quyển giảm khiến mật độ phân tử oxy trong không khí thấp hơn đáng kể so với mặt nước biển. Mỗi nhịp hít vào, cầu thủ sẽ nhận được ít oxy hơn, dẫn đến thể lực tiêu hao nhanh chóng hơn.

Mexico sẽ chơi chậm rãi trong hiệp một, với mục tiêu duy nhất là không thủng lưới. Họ bắt đầu bung sức trong hiệp 2 khi đối thủ bắt đầu "ngấm đòn" vì điều kiện sân bãi khắc nghiệt.

"Mexico là khối thép bọc nhung tại World Cup 2026", đó là nhận xét của ESPN. Họ không cần thiết cầm bóng chủ động. Thay vào đó, Mexico sẵn sàng chơi thực dụng, thậm chí tử thủ nếu cần và chờ đợi vào các pha phản công, các tình huống bóng chết. Điển hình như trận Hàn Quốc, tất cả đều nghĩ Mexico sẽ tấn công áp đảo. Nhưng không, đội chủ nhà chơi ở thế cửa dưới để bảo toàn tỉ số 1-0.

"Trăm bề nỗi lo" cho tuyển Anh

Trước giờ bóng lăn, HLV Thomas Tuchel ngán ngẩm khi nghĩ về trận đấu sắp diễn ra ở Azteca. Thuyền trưởng "Tam sư" cho rằng các học trò của ông cần đến trước 10 ngày để làm quen, hoặc đến sớm ngay trước trận. Nếu di chuyển đến địa điểm thi đấu trước 3-4 ngày như lịch trình chuẩn, các cầu thủ "Tam sư" vào thế tiến thoái lương nan vì chưa kịp làm quen và bị mệt nhọc.

Tuy nhiên, FIFA không đồng ý cho Anh thay đổi lịch trình. Thầy trò Thomas Tuchel giờ chỉ còn cách thích nghi với nghịch cảnh. Tuyển Anh chưa bước ra sân đã thua thiệt. Harry Kane và các đồng đội sẽ gặp thách thức cực lớn để duy trì thể lực đến tận cùng trận đấu.

Tạm bỏ qua điều kiện về thời tiết, sân bãi, hãy bàn nhiều hơn về chuyên môn trận đấu.

Dự đoán của Opta và đa số nền tảng thống kê đều nghiêng phần thắng về tuyển Anh. Tuy nhiên, với riêng nền tảng Opta, tỷ lệ thắng của Mexico trước Anh được dự đoán tới 31%. Đó là con số cho thấy Mexico được đánh giá không tệ ở trận đấu này. Và khả năng chiến thắng của người Anh ở trận knock-out vòng 16 đội bị hoài nghi vì những màn trình diễn chuệch choạng của họ từ đầu mùa.

Tuyển Anh không thể mãi phụ thuộc vào Kane.

HLV Tuchel chưa chốt được bộ khung tốt nhất cho tuyển Anh ở World Cup 2026. Thuyền trưởng "Tam sư" vẫn thử nghiệm vị trí hậu vệ trái, hậu vệ phải và 2 mũi khoan phá ở cánh. Niềm tin của Tuchel cho hậu vệ Spence đang phản tác dụng. Reece James đã trở lại và nhiều khả năng đá chính trong vai trò hậu vệ phải. Phong độ của James có lý tưởng hay không là dấu hỏi lớn.

Ở vị trí hậu vệ cánh, đến lúc Tuchel đặt niềm tin tuyệt đối vào Saka và phía đối diện là Gordon. Trong trận thắng CHDC Congo, tuyển Anh chơi khởi sắc hơn hẳn với bộ ba tam giác Rice (hậu vệ phải) - Eze (trung tâm) - Saka (tiền đạo ảo). Vị trí của Eze sẽ khiến HLV Tuchel cân nhắc khi tiền vệ này có phong độ tốt, trong khi Bellingham để lại thất vọng nặng nề. Song, Tuchel có dám đẩy Bellingham lên ghế dự bị hay không vẫn là bài toán khó.

"Tam sư" đã 2 lần đụng độ đối thủ chơi phòng ngự chặt chẽ, nhiều tầng lớp. Họ bế tắc hoàn toàn trước Ghana dù Tuchel dùng đủ phương án tấn công từ đá chính đến hàng dự bị. Cho đến trận CHDC Congo, Anh thậm chí bị dẫn bàn, sau đó lội ngược dòng chiến thắng nhờ cú đúp từ Harry Kane.

Kane tỏa sáng, "Tam sư" sẽ thắng. Đây là điểm tựa cho màn trình diễn của tuyển Anh ở World Cup 2026. Song, điều đó phơi bày sự thật tuyển Anh đang quá phụ thuộc vào những pha xử lý mang đậm dấu ấn cá nhân của Kane. Họ cần nhiều phương án tấn công hiệu quả hơn, đến từ sự kết nối của các vệ tinh xung quanh đội trưởng như Saka, Gordon, Bellingham.

Thứ vũ khí được xem là lợi hại của tuyển Anh tại World Cup - các pha dàn xếp đá phạt cố định, phạt góc - chưa phát huy hiệu quả quá nhiều. Bên cạnh đó, hàng thủ của tuyển Anh cũng vào thế báo động đỏ khi họ liên tiếp mắc sai lầm để dâng bàn cho đối thủ. Bộ đôi Konsa - Guehi chưa tạo nên yên tâm tuyệt đối. Hai hậu vệ cánh tuyển Anh cũng phòng ngự như mơ ngủ ở trận CHDC Congo.

Mexico sẽ chơi thực dụng tương tự Ghana và CHDC Congo. Đội chủ nhà càng có cơ sở để làm chuyện đó, vì khi khiến trận đấu kéo dài, Mexico mới là những người có lợi thế. HLV Tuchel và các học trò phải đánh nhanh diệt gọn Mexico, nỗ lực giải quyết trận đấu trong 90 phút, trước khi bước vào cuộc chiến tra tấn thể lực.

Tuyển Anh đụng độ Mexico ở vòng 16 đội, trên lý thuyết là đối thủ vừa tầm. Nhưng vì tác động của một loạt yếu tố bên ngoài sân cỏ, thử thách mang tên Mexico lại trở nên khó nhằn đối với "Tam sư".