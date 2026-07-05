Nhận định Mexico vs Anh, 07h00 ngày 6/7: Không dễ cho 'Tam sư'

TPO - Nhận định bóng đá Mexico vs Anh, vòng tứ kết World Cup 2026 - thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, phong độ, lịch sử đối đầu. Tuyển Anh có sức mạnh vượt trội nhưng không dễ bắt nạt chủ nhà Mexico đang ở phong độ cao.

Nhận định trước trận Anh vs Mexico

Đội tuyển Anh vừa trải qua một trận hú vía tại vòng 1/16 khi lội ngược dòng đánh bại CHDC Congo với tỷ số 2-1. Họ sớm bị dội gáo nước lạnh vì bàn mở tỷ số của Brian Cipenga, sau đó nhờ đẳng cấp của Harry Kane lên tiếng đúng lúc, với một cú đúp bàn thắng để cứu rỗi Tam Sư.

Màn trình diễn của thầy trò HLV Thomas Tuchel trước CHDC Congo để lại nhiều hoài nghi khi họ mất tới 30 phút mới có cú sút trúng đích đầu tiên. Hướng đến vòng 16 đội, chuyến hành quân đến sân Azteca của chủ nhà Mexico ở độ cao 2.200 mét so với mực nước biển chắc chắn là thử thách cực đại. Người Anh một lần nữa gợi nhớ lại ký ức buồn của đội tuyển nhà tại tứ kết World Cup 1986.

Ở bên kia chiến tuyến, đồng chủ nhà Mexico đang trải qua những ngày tháng thăng hoa nhất lịch sử bóng đá nước họ. Tại vòng 32 đội, El Tri dễ dàng đè bẹp Ecuador 2-0 nhờ sự tỏa sáng của Julian Quinones và Raul Jimenez. Thắng lợi thuyết phục này giúp Mexico chấm dứt chuỗi 8 trận thua liên tiếp ở các vòng knock-out World Cup, qua đó có lần đầu tiên giành chiến thắng ở giai đoạn này kể từ năm 1986.

Mexico hừng hực bước vào vòng 16 đội với thành tích tuyệt đối: Toàn thắng, ghi 8 bàn và chưa để thủng lưới. Điểm tựa sân nhà đang trở thành vũ khí vô cùng lợi hại giúp thầy trò HLV Javier Aguirre mơ về chiếc vé đi tiếp, dù phía trước họ là tuyển Anh hùng mạnh với đội hình quy tụ rất nhiều ngôi sao.

Phong độ, lịch sử đối đầu Anh vs Mexico

Những con số thống kê đang tiếp thêm động lực cho đội chủ nhà. Mexico duy trì thành tích toàn thắng cả 4 trận từ đầu giải mà chưa để thủng lưới bất kỳ bàn nào. Tính trên mọi đấu trường, El Tri sở hữu chuỗi 6 chiến thắng liên tiếp và mạch 12 trận bất bại.

Tại thánh địa Azteca, Mexico thể hiện sức mạnh bất khả chiến bại ở các kỳ World Cup với 8 chiến thắng và 2 trận hòa sau 10 lần ra sân. Dẫu vậy, đội tuyển Anh lại là khắc tinh của đại diện Bắc Mỹ khi toàn thắng ở cả 4 lần chạm trán gần nhất, tiêu biểu là thắng lợi ở lần gặp nhau gần đây nhất vào năm 2010.

Phong độ của toàn bộ cầu thủ Mexico đang cao. Bên phía tuyển Anh, chỉ Harry Kane và Declan Rice là 2 ngôi sao chơi ổn định từ đầu World Cup 2026. Vì thế, sau 4 trận, chưa thể đánh giá đúng sức mạnh của "Tam sư". Nếu các ngôi sao còn lại của Anh như Bellingham, Saka, Gordon chơi tốt, họ vẫn vượt trội Mexico.

Thông tin lực lượng Anh vs Mexico

Bài toán nhân sự đang khiến HLV Thomas Tuchel phải đau đầu khi Declan Rice có dấu hiệu cạn kiệt thể lực ở trận gặp CH DC Congo. Trong bối cảnh Jarell Quansah và Reece James ngồi ngoài vì chấn thương, Rice thậm chí đã phải lùi xuống đảm nhận vị trí hậu vệ phải ở cuối trận. Trên mặt trận tấn công, Bukayo Saka và Anthony Gordon - cầu thủ Anh đầu tiên in dấu giày vào nhiều bàn thắng tại World Cup khi vào sân thay người - đang nỗ lực cạnh tranh suất đá chính. Niềm hy vọng lớn nhất vẫn đặt trọn vào Harry Kane, chân sút đã có 5 pha lập công từ đầu giải.

Về phần mình, Mexico đón tin vui khi sở hữu lực lượng hoàn toàn sung mãn. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào thần đồng 17 tuổi Gilberto Mora, người vừa đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ trẻ thứ hai đá chính ở một trận knock-out World Cup. HLV Javier Aguirre sẽ cân nhắc giữa việc tiếp tục sử dụng Mora hoặc trao cơ hội cho nhân tố giàu kinh nghiệm Brian Gutierrez. Nơi hàng công, Julian Quinones đóng vai trò hạt nhân sau khi tham gia trực tiếp vào 4 bàn thắng tại giải đấu năm nay, sẵn sàng xuyên phá hệ thống phòng ngự của Tam Sư.

Đội hình dự kiến 2 đội.