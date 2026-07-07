Nhập siêu cao nhất 10 năm: Có trong tầm kiểm soát?

TPO - Sau hơn 10 năm liên tục duy trì xuất siêu, cán cân thương mại của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay ghi nhận mức nhập siêu khoảng 16,6 tỷ USD. Lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương cho rằng mức nhập siêu này “vẫn nằm trong tầm kiểm soát”.

Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong về tác động của mức nhập siêu 16,6 tỷ USD đối với nền kinh tế và cán cân thương mại, ông Trần Thanh Hải - Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương - cho biết, 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 266 tỷ USD, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, nhập khẩu đạt khoảng 282 tỷ USD, tăng 17,3%, đưa cán cân thương mại ghi nhận mức nhập siêu khoảng 16,6 tỷ USD.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân (ngồi giữa) chủ trì họp báo. Ảnh: Như Ý.

Theo ông Hải, trong cơ cấu hàng hóa nhập khẩu, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện là nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất, với kim ngạch tăng 62% so với cùng kỳ năm trước và chiếm khoảng 38,5% tổng kim ngạch nhập khẩu. Nhóm máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác đứng thứ hai. Chỉ riêng hai nhóm hàng này đã chiếm khoảng 51% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.

Bên cạnh đó, nhóm năng lượng và nguyên liệu đầu vào cũng ghi nhận mức tăng mạnh. Đáng chú ý, nhập khẩu xăng dầu chỉ tăng khoảng 11% về lượng nhưng tăng hơn 70% về trị giá, chủ yếu do biến động giá năng lượng trên thị trường thế giới. Điều này cho thấy nhập siêu hiện nay chủ yếu đến từ nhu cầu nhập khẩu tư liệu sản xuất, nguyên liệu đầu vào và máy móc thiết bị cho nền kinh tế, thay vì gia tăng nhập khẩu hàng tiêu dùng.

"Nhập siêu hiện nay có thể tạo áp lực nhất định lên cán cân thương mại trong ngắn hạn và tăng trưởng GDP nhưng cũng phản ánh triển vọng tăng trưởng của khu vực sản xuất. Do đó, mức nhập siêu hiện nay vẫn nằm trong tầm kiểm soát", ông Hải nói.

Về nguy cơ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đối mặt với các vụ điều tra phòng vệ thương mại từ Hoa Kỳ và các thị trường lớn, ông Chu Thắng Trung - Phó Cục trưởng Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương - cho biết, xu hướng các nền kinh tế lớn gia tăng sử dụng công cụ bảo hộ thương mại đang diễn ra ngày càng rõ nét.

Theo ông Trung, thời gian gần đây Hoa Kỳ và nhiều đối tác thương mại lớn liên tục sử dụng biện pháp chống bán phá giá, chống trợ cấp, tự vệ thương mại, điều tra chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

Theo đánh giá của Cục Phòng vệ thương mại, nguy cơ hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục đối mặt với các vụ việc điều tra trong thời gian tới vẫn ở mức cao. Đây là xu hướng đã diễn ra trong nhiều năm qua và nhiều khả năng sẽ tiếp tục gia tăng khi quy mô xuất khẩu của Việt Nam ngày càng mở rộng.