Doanh nghiệp huy động hàng trăm nghìn tỷ đồng trái phiếu: Kiểm soát thế nào?

TPO - Chỉ trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp đã huy động gần 149.000 tỷ đồng qua kênh trái phiếu riêng lẻ. Cơ quan quản lý cho biết nguồn tiền huy động từ phát hành trái phiếu phải được quản trị và theo dõi riêng, tránh sử dụng sai mục đích, củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Tại hội nghị về phát hành chứng khoán tổ chức hôm nay (7/7) tại Hà Nội, bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - cho biết, năm 2025, tổng giá trị huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt hơn 763.000 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm nay, giá trị cổ phiếu phát hành đạt khoảng 114.000 tỷ đồng, tăng hơn 67% so với cùng kỳ năm trước. Giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ đạt gần 149.000 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2025.

Theo Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một dấu mốc quan trọng của thị trường vừa qua là việc Việt Nam vừa được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với cơ quan quản lý nhà nước là tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng vừa tạo thuận lợi cho hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp, đảm bảo công khai, minh bạch, an toàn của thị trường và quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư.

﻿Bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Một trong những nội dung được quan tâm là Nghị định số 200/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, bổ sung nhiều quy định mới về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Ông Hoàng Văn Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - cho biết, một trong những thay đổi đáng chú ý của nghị định lần này, là tháo gỡ nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp, trong đó phương án sử dụng vốn, được mở rộng cho cả 5 hình thức đầu tư (theo pháp luật về đầu tư).

Nghị định cũng cho phép doanh nghiệp thay đổi điều kiện, điều khoản trái phiếu và phương án sử dụng vốn trong từng trường hợp cụ thể để hạn chế tối đa việc sử dụng vốn sai mục đích.

Đáng chú ý, đối với nguồn tiền huy động nhưng chưa sử dụng ngay cho dự án, doanh nghiệp được gửi tại ngân hàng. Tuy nhiên, yêu cầu quản lý cũng chặt chẽ hơn. Nguồn tiền huy động từ phát hành trái phiếu phải được quản trị và theo dõi riêng, tránh sử dụng sai mục đích và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Nghị định phân định phạm vi tham gia của từng nhóm nhà đầu tư. Nhà đầu tư tổ chức được đầu tư vào tất cả các loại trái phiếu, trong khi nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp chỉ được đầu tư vào trái phiếu có tài sản bảo đảm và được xếp hạng tín nhiệm hoặc có bảo lãnh ngân hàng kèm xếp hạng tín nhiệm.

Một điểm mới khác là cơ chế xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp và bồi thường thiệt hại. Đây là cơ sở pháp lý để giải quyết các quan hệ dân sự phát sinh trên thị trường, góp phần hạn chế những tranh chấp, khiếu kiện phức tạp.

Sự ra đời của Nghị định 200 lần này đã đáp ứng mong mỏi từ lâu của các tổ chức phát hành và đơn vị tư vấn, là việc làm rõ mục đích phát hành trái phiếu để thực hiện các dự án đầu tư theo các hình thức đầu tư được quy định tại Luật Đầu tư.

Bên cạnh mở rộng hành lang huy động vốn, quy định mới cũng tăng trách nhiệm công bố thông tin và theo dõi dòng tiền, kể cả dòng vốn từ tổ chức phát hành đến doanh nghiệp cấp hai.