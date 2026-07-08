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Xã hội

Mưa lớn gây sạt lở nhiều tuyến đường ở Lai Châu

Thái Thịnh

TPO - Từ chiều 7/7 đến sáng 8/7/2026, trên địa bàn tỉnh Lai Châu xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to, gây sạt lở đất và thiệt hại về tài sản tại nhiều địa phương.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và môi trường Lai Châu, tại xã Lê Lợi, 18 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 16 hộ bị sạt lở đất đá vào nhà, gồm 1 hộ thiệt hại hoàn toàn, 3 hộ thiệt hại khoảng 70% và 12 hộ thiệt hại dưới 30%; 2 hộ khác bị ảnh hưởng do mưa lớn.

Xã Sin Suối Hồ có 2 hộ dân ở bản Sin Câu phải di dời khẩn cấp vì nguy cơ sạt lở cao. Mưa lũ cũng làm hư hại 11,5 ha lúa, 1 ha ngô, cuốn trôi và vùi lấp 3.110 m² ao cá, làm chết 3 con trâu và 14 con dê.

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Nhiều tuyến đường và nhà dân bị thiệt hại bởi mưa lũ.

Nhiều tuyến đường tại các xã Pu Sam Cáp, Lê Lợi, Tân Uyên cùng các tuyến tỉnh lộ 128, 133, 137 và 138 bị sạt lở nghiêm trọng, gây ách tắc giao thông. Một số công trình thủy lợi, nước sinh hoạt cũng bị hư hỏng, ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của người dân.

Trước tình hình trên, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng quân sự, công an, biên phòng và người dân tham gia cứu hộ, hỗ trợ di dời người và tài sản khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời tổ chức khắc phục sạt lở, thông tuyến giao thông, sửa chữa công trình thiết yếu và duy trì trực ban 24/24 giờ để sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh.

Thái Thịnh
#mưa lũ

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