Gia Lai treo thưởng 200 triệu đồng tìm chủ nhân sáng tác logo tỉnh

TPO - Cuộc thi nhằm chọn một biểu trưng tiêu biểu, thể hiện nét riêng biệt về bản sắc văn hóa, lịch sử, con người và tiềm năng của tỉnh Gia Lai. Địa phương treo thưởng giải nhất trị giá 200 triệu cùng 5 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng.

Ngày 8/7, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Gia Lai.

Theo kế hoạch, cuộc thi được tổ chức đến tháng 12/2026 với quy mô cấp tỉnh, dành cho tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước, không giới hạn độ tuổi. Trường hợp tác giả dưới 18 tuổi phải có người giám hộ hợp pháp đại diện, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Tác giả có thể tham gia với tư cách cá nhân hoặc theo nhóm. Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và những người trực tiếp tham gia công tác tổ chức cuộc thi không được tham gia dự thi.

Gia Lai sau hợp nhất﻿ có không gian phát triển rộng lớn, với lợi thế "rừng vàng, biển bạc". Ảnh: ND.

Yêu cầu về tư duy thiết kế, biểu trưng phải thể hiện được bản sắc riêng, tiêu biểu và khác biệt của tỉnh Gia Lai trên cơ sở kế thừa, hội tụ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa, con người và thiên nhiên của địa phương.

Địa phương khuyến khích các ý tưởng sáng tạo theo hướng biểu tượng, có tính khái quát và khả năng nhận diện cao; tránh mô tả trực tiếp hoặc lắp ghép nhiều hình ảnh đặc trưng của địa phương trong cùng một tác phẩm. Biểu trưng cần được thể hiện bằng ngôn ngữ tạo hình hiện đại, bảo đảm tính thẩm mỹ, tính biểu tượng và khả năng sử dụng lâu dài.

Biểu trưng được lựa chọn phải phù hợp với xu hướng thiết kế hiện đại; dễ nhận diện, dễ ứng dụng trên các nền tảng số, các sản phẩm truyền thông và trong các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, xúc tiến đầu tư, quảng bá du lịch và xây dựng thương hiệu tỉnh Gia Lai.

Theo kế hoạch, mỗi tác giả hoặc nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm. Hồ sơ dự thi được tiếp nhận theo hình thức trực tiếp qua đường bưu điện hoặc trực tuyến. Thời gian nhận tác phẩm kéo dài từ khi phát động cuộc thi đến hết ngày 30/10/2026; công tác chấm chọn, lấy ý kiến Nhân dân dự kiến diễn ra từ ngày 5/11 đến ngày 5/12/2026 trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Cuộc thi có cơ cấu gồm 1 giải Nhất trị giá 200 triệu đồng và Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức; 5 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 20 triệu đồng kèm Giấy chứng nhận. Tác phẩm đạt giải Nhất sau khi được công nhận sẽ thuộc quyền sở hữu của UBND tỉnh Gia Lai để phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, đối ngoại, xúc tiến đầu tư và xây dựng hệ thống nhận diện chính thức của tỉnh.

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì triển khai kế hoạch, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và cơ quan báo chí tổ chức phát động, tiếp nhận, chấm chọn tác phẩm; đồng thời hướng dẫn đăng ký quyền tác giả đối với biểu trưng được lựa chọn. Toàn bộ kế hoạch, thể lệ cuộc thi và các phương án vào vòng chung khảo sẽ được công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến rộng rãi của người dân trước khi công bố kết quả.