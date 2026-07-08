Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng chỉ đạo giải quyết 5 vụ việc về đất đai, nhà ở của công dân

Trường Phong

TPO - Sáng 8/7, tại trụ sở Tiếp công dân thành phố, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng tiếp công dân, giải quyết 5 vụ việc.

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã lắng nghe và chỉ đạo giải quyết phản ánh về 5 vụ việc cụ thể của công dân.

tienphong-87bthn.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao đổi tại buổi tiếp công dân. Ảnh: HNM.

Vụ việc thứ nhất, ông Nguyễn Huy Hoàng (phường Việt Hưng), kiến nghị xem xét lại giá bồi thường và bố trí tái định cư đất ở tại chỗ cho các hộ dân khi thực hiện dự án đường 40m từ Ngô Gia Tự đến khu đô thị Thượng Thanh.

Vụ việc thứ hai, ông Nguyễn Ngọc Niên (phường Xuân Đỉnh), đề nghị chủ đầu tư tòa nhà (Công ty cổ phần Trung Đô) hoàn thành các thủ tục để đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cư dân tại tòa nhà NO3T6 Khu Đoàn Ngoại giao.

Vụ việc thứ ba, bà Ngô Như Phương (phường Đống Đa), đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của 1.226 lô thương mại tại dự án Khu đô thị Gia Lâm (xã Gia Lâm) theo quy định của pháp luật.

Vụ việc thứ tư, ông Nguyễn Văn Đường (xã Mê Linh), kiến nghị giải quyết dứt điểm vụ việc kéo dài hơn 20 năm về việc đổi đất thổ cư năm 2003 để mở đường nông thôn nhưng chưa được trả đất.

Vụ việc thứ năm, ông Nguyễn Sinh Ngư (xã Thạch Thất), chưa đồng ý nội dung Kết luận thanh tra số 15 ngày 27/9/2019 của UBND huyện Thạch Thất (cũ), trong đó có nội dung trả lại tiền cho 12 hộ dân đã nộp tiền mua đất giãn dân tại xứ Đồng Lồ, thôn Thúy Lai, xã Phú Kim từ năm 2004; đề nghị giải quyết giao trả đất cho 12 hộ dân.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng và lãnh đạo các ban, sở, ngành, xã, phường của thành phố đã lắng nghe từng công dân trình bày kiến nghị về các nội dung cụ thể; nghe lãnh đạo các cơ quan, địa phương liên quan báo cáo tình hình xử lý và đề xuất hướng giải quyết dứt điểm các vụ việc.

Trên cơ sở phân tích cụ thể hồ sơ từng vụ việc và trao đổi về từng trường hợp, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan giải quyết từng vụ việc đúng quy định pháp luật và thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân. Các cơ quan liên quan phải thống nhất tiến độ, thời hạn báo cáo kết quả giải quyết dứt điểm từng vụ việc.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, thống kê các vụ việc và có kế hoạch tiếp, giải quyết dứt điểm những kiến nghị chính đáng của công dân. Vấn đề nào người dân chưa hiểu về chính sách, pháp luật, phải tổ chức đối thoại để người dân hiểu và chấp hành.

Trường Phong
#Bí thư Hà Nội #Trần Đức Thắng #Bí thư Hà Nội tiếp công dân #Bí thư Hà Nội chỉ đạo xử lý 5 vụ việc liên quan đất đai

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe