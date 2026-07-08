Bí thư Hà Nội Trần Đức Thắng chỉ đạo giải quyết 5 vụ việc về đất đai, nhà ở của công dân

Tại buổi tiếp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đã lắng nghe và chỉ đạo giải quyết phản ánh về 5 vụ việc cụ thể của công dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng trao đổi tại buổi tiếp công dân. Ảnh: HNM.



Vụ việc thứ nhất, ông Nguyễn Huy Hoàng (phường Việt Hưng), kiến nghị xem xét lại giá bồi thường và bố trí tái định cư đất ở tại chỗ cho các hộ dân khi thực hiện dự án đường 40m từ Ngô Gia Tự đến khu đô thị Thượng Thanh.

Vụ việc thứ hai, ông Nguyễn Ngọc Niên (phường Xuân Đỉnh), đề nghị chủ đầu tư tòa nhà (Công ty cổ phần Trung Đô) hoàn thành các thủ tục để đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở cho cư dân tại tòa nhà NO3T6 Khu Đoàn Ngoại giao.

Vụ việc thứ ba, bà Ngô Như Phương (phường Đống Đa), đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của 1.226 lô thương mại tại dự án Khu đô thị Gia Lâm (xã Gia Lâm) theo quy định của pháp luật.

Vụ việc thứ tư, ông Nguyễn Văn Đường (xã Mê Linh), kiến nghị giải quyết dứt điểm vụ việc kéo dài hơn 20 năm về việc đổi đất thổ cư năm 2003 để mở đường nông thôn nhưng chưa được trả đất.

Vụ việc thứ năm, ông Nguyễn Sinh Ngư (xã Thạch Thất), chưa đồng ý nội dung Kết luận thanh tra số 15 ngày 27/9/2019 của UBND huyện Thạch Thất (cũ), trong đó có nội dung trả lại tiền cho 12 hộ dân đã nộp tiền mua đất giãn dân tại xứ Đồng Lồ, thôn Thúy Lai, xã Phú Kim từ năm 2004; đề nghị giải quyết giao trả đất cho 12 hộ dân.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng và lãnh đạo các ban, sở, ngành, xã, phường của thành phố đã lắng nghe từng công dân trình bày kiến nghị về các nội dung cụ thể; nghe lãnh đạo các cơ quan, địa phương liên quan báo cáo tình hình xử lý và đề xuất hướng giải quyết dứt điểm các vụ việc.

Trên cơ sở phân tích cụ thể hồ sơ từng vụ việc và trao đổi về từng trường hợp, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương liên quan giải quyết từng vụ việc đúng quy định pháp luật và thẩm quyền, bảo đảm quyền lợi chính đáng của công dân. Các cơ quan liên quan phải thống nhất tiến độ, thời hạn báo cáo kết quả giải quyết dứt điểm từng vụ việc.

Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, thống kê các vụ việc và có kế hoạch tiếp, giải quyết dứt điểm những kiến nghị chính đáng của công dân. Vấn đề nào người dân chưa hiểu về chính sách, pháp luật, phải tổ chức đối thoại để người dân hiểu và chấp hành.