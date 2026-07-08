Mỹ tuyên bố tiếp tục đàm phán với Iran sau cuộc tấn công

TPO - Mỹ vừa tiến hành đợt không kích lớn nhằm vào Iran kể từ khi hai bên ký biên bản ghi nhớ hồi tháng 6, đồng thời thu hồi giấy phép cho phép Tehran bán dầu. Dù xung đột leo thang sau các vụ tấn công gần eo biển Hormuz, Washington khẳng định vẫn sẵn sàng nối lại đàm phán để hướng tới một thỏa thuận lâu dài.

Mỹ mở đợt không kích quy mô lớn nhằm vào Iran

Ngày 7/7, Mỹ tiến hành hàng loạt cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự dọc bờ biển Iran, đồng thời thu hồi giấy phép cho phép Tehran bán dầu trên thị trường quốc tế. Động thái được đưa ra sau khi Iran bị cáo buộc tấn công các tàu thuyền hoạt động gần eo biển Hormuz.

Theo một quan chức cấp cao Mỹ, đây là phản ứng nhằm ngăn Iran tiếp tục gây bất ổn tại tuyến hàng hải chiến lược, đồng thời gửi thông điệp cứng rắn, rằng Washington sẽ không chấp nhận các hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), đơn vị giám sát cuộc chiến, cho biết Mỹ đã hoàn thành các cuộc tấn công sau khi đánh trúng hơn 80 mục tiêu quân sự, bao gồm các hệ thống phòng không, mạng lưới chỉ huy và kiểm soát, các địa điểm phóng tên lửa chống hạm và hơn 60 tàu nhỏ của Iran gần tuyến đường thủy này.

CENTCOM nhấn mạnh quân đội Mỹ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng để buộc Iran phải chịu trách nhiệm nếu các điều khoản của thỏa thuận tiếp tục bị vi phạm.

Ảnh minh hoạ.

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết các cuộc tấn công này có quy mô lớn gấp bốn đến năm lần so với những cuộc tấn công khác được Mỹ tiến hành kể từ khi thỏa thuận chấm dứt chiến tranh với Iran được ký kết vào tháng trước. Đồng thời cho biết Washington vẫn coi thỏa thuận ngừng bắn vẫn còn hiệu lực.

Theo truyền thông Iran, các vụ nổ đã được báo cáo ở Sirik, Qeshm và Bandar Abbas, những địa điểm nằm trong hoặc gần eo biển Hormuz. Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết đảo Abu Musa và quần đảo Tunbs trong eo biển cũng bị tấn công.

Sau các cuộc không kích, Iran được cho là đã phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái nhằm vào Bahrain và Kuwait - hai quốc gia có căn cứ quân sự của Mỹ. Hệ thống phòng không tại cả hai nước đã được kích hoạt để đánh chặn các mục tiêu.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cáo buộc Washington vi phạm biên bản ghi nhớ thông qua việc tái áp đặt các biện pháp trừng phạt và tiến hành những cuộc tấn công quân sự mới.

Mỹ để ngỏ cánh cửa đàm phán với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đang có mặt tại Ankara để tham dự hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), nơi cuộc xung đột với Iran và những tác động đối với kinh tế toàn cầu là một trong những chủ đề được thảo luận. Dù theo đuổi giải pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến bùng phát từ tháng 2/2026, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng sử dụng biện pháp quân sự nếu cần thiết.

Nhiều lãnh đạo NATO cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải sớm chấm dứt xung đột. Một số nước bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz và Vịnh Ba Tư, song cho rằng điều này khó có thể thực hiện nếu giao tranh vẫn tiếp diễn.

Các cuộc tấn công mới nhất xảy ra ngay sau khi chính quyền Mỹ thu hồi giấy phép cho phép Iran bán dầu trên thị trường quốc tế. Động thái này đã xóa bỏ lợi ích kinh tế quan trọng mà Tehran được hưởng theo thỏa thuận hòa bình tạm thời với Washington, đồng thời làm gia tăng nguy cơ đổ vỡ tiến trình hòa đàm.

Một quan chức Mỹ cho biết các hành động của Iran ở eo biển Hormuz là không thể chấp nhận được và cần phải có phản ứng cứng rắn. Quan chức này cho biết thêm, Mỹ sẽ tiếp tục đàm phán với Iran để đạt được một thỏa thuận cuối cùng.

Trong khi đó, hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz đang từng bước phục hồi, với lưu lượng tàu thuyền ổn định ở mức khoảng 30-60 lượt qua lại mỗi ngày trong những ngày gần đây.

Theo các nguồn tin, thỏa thuận tạm thời giữa hai bên còn bao gồm việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa đối với cảng biển và hoạt động thương mại của Iran, đồng thời duy trì "hiện trạng" chương trình hạt nhân của Tehran. Iran cũng đang đàm phán để giải phóng một phần tài sản bị phong tỏa do các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Tuy nhiên, những người am hiểu tiến trình đàm phán cho biết Mỹ và Iran vẫn chưa đạt được bước đột phá đáng kể về một thỏa thuận hạt nhân cuối cùng. Các cuộc thảo luận kỹ thuật mới chỉ ở giai đoạn khởi đầu và hiện tạm dừng để Iran tổ chức lễ tang cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei.