Mạc Anh Thư sau ly hôn Huy Khánh, sống ở Phần Lan: 'Ngày nào hai mẹ con cũng ôm nhau khóc'

TPO - Theo Mạc Anh Thư, cuộc sống khó khăn ở vùng đất mới khiến nữ người mẫu ngộ ra nhiều điều. Giai đoạn đầu, nữ người mẫu thấy cô đơn, chỉ muốn trở về Việt Nam.

'Ngày nào hai mẹ con cũng ôm nhau khóc'

Người mẫu, diễn viên Mạc Anh Thư - vợ cũ diễn viên Huy Khánh - chuyển đến Phần Lan sinh sống vào năm 2024. Mạc Anh Thư vừa chăm sóc con gái, vừa duy trì công việc cá nhân và tiếp tục học tập.

Chia sẻ về cuộc sống ở nước ngoài, Mạc Anh Thư cho biết gặp không ít khó khăn. Giai đoạn đầu, nữ người mẫu thấy cô đơn, chỉ muốn trở về Việt Nam. Cuộc sống thiếu tiện nghi về cơ sở vật chất cũng là trở ngại lớn với Mạc Anh Thư và con gái.

Mạc Anh Thư chia sẻ trải nghiệm sống ở Phần Lan.

"Khi mới qua Phần Lan, vì chưa có kinh nghiệm, cộng thêm chuyển tới ngay mùa đông những ngày lạnh nhất, cảm giác lạnh lẽo cô đơn và buồn tủi ập tới đỡ không nổi, gần như ngày nào hai mẹ con cũng ôm nhau khóc trong căn nhà chỉ vỏn vẹn 36 m2 mà trống huơ trống hoác", Mạc Anh Thư kể.

Thời gian đầu sang nước ngoài, diễn viên không quen thời tiết, đồ ăn và nhớ nhà nên tinh thần đi xuống. Cô thừa nhận không giỏi chuyện bếp núc và kỹ năng mềm nên không dễ hòa nhập ở vùng đất xa lạ.

Căn nhà mà diễn viên cùng con gái sinh sống không có giường, phải trải chăn làm đệm, lấy thêm áo khoác dày để đắp. Chi phí mua, vận chuyển, lắp đặt những đồ dùng thiết yếu cũng rất cao.

Theo Mạc Anh Thư, cuộc sống khó khăn ở vùng đất mới khiến nữ người mẫu ngộ ra nhiều điều. "Bài học khi mới chuyển đến nơi mới để sinh sống là phải chấp nhận quên mình từng là ai, không nên so sánh với quá khứ, dễ stress dẫn đến vung tay quá trán mua sắm những thứ không quá cần thiết. Nếu chưa ổn định và muốn tiết kiệm, hãy chịu khó tham khảo những nhóm cộng đồng quốc tế để học hỏi kinh nghiệm", Mạc Anh Thư nói về kinh nghiệm sống ở nước ngoài.

Căn hộ của Mạc Anh Thư và con gái ở nước ngoài.

Nói về quyết định rời Việt Nam, nữ người mẫu chia sẻ "dù hối hận nhưng cũng đã đi nên phải cố gắng". Tập nhìn nhận mọi thứ đang làm để phấn đấu tốt hơn từng chút, biết đâu vài năm nữa nhìn lại mình sẽ thấy xứng đáng", người mẫu viết.

Mạc Anh Thư nói con gái đang theo học chương trình giáo dục ở Phần Lan.

Chi một tỷ đồng mỗi năm sống ở Phần Lan

Thời gian gần đây, Mạc Anh Thư thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sống ở Phần Lan, cập nhật hình ảnh dạo phố, nấu ăn, tự học ngoại ngữ. Sau khi làm quen với nhịp sống, Mạc Anh Thư nói cô và con gái cảm thấy nhẹ nhàng.

Môi trường ở Phần Lan tạo điều kiện để cô có thời gian kết nối nội tâm, trong khi con gái cũng hòa nhập tốt với bạn bè, tham gia các hoạt động ngoài trời như chơi thể thao, đi dạo và sinh hoạt cộng đồng.

Mạc Anh Thư và con gái.

Nữ người mẫu quản lý cửa hàng nhỏ chuyên bán đặc sản Việt Nam như mắm ruốc, cá chỉ vàng, thời điểm đắt hàng bán được hơn 100 đơn/ngày.

Đầu tháng 6, Mạc Anh Thư hoàn thành chương trình cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh tại Đại học Khoa học ứng dụng Turku (Phần Lan). Ngôi trường định hướng giảng dạy tập trung vào thực hành thay vì nghiên cứu lý thuyết. Mỗi năm, trường đón hơn 700 sinh viên quốc tế theo học các chương trình cử nhân, thạc sĩ bằng tiếng Anh hoặc tiếng Phần Lan.

Sau khi tốt nghiệp, Mạc Anh Thư cho biết có nhiều lựa chọn như xin việc tại địa phương, khởi nghiệp hoặc học tiếp thạc sĩ.

Mỗi năm ở Phần Lan, Mạc Anh Thư và con gái tốn khoảng một tỷ đồng cho học phí và cuộc sống sinh hoạt.

Mạc Anh Thư sinh năm 1986, từng đoạt Á hậu 1 Hoa hậu miền Hậu Giang 2007 và Hoa khôi Thời trang toàn quốc 2008. Ở Việt Nam, Mạc Anh Thư hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn viên. Mạc Anh Thư đóng phim Sắc đẹp và danh vọng năm 2010. Thời điểm này, cô quen biết diễn viên Huy Khánh và tiến tới hôn nhân năm 2012.

Mạc Anh Thư thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm sống ở Phần Lan, cập nhật hình ảnh dạo phố, nấu ăn, tự học ngoại ngữ.

Sau khi sinh con gái đầu lòng, Mạc Anh Thư giã từ sự nghiệp, toàn tâm chăm sóc gia đình, chồng con và bán hàng online.

Mạc Anh Thư từng thừa nhận không có điểm chung với diễn viên Huy Khánh, cuộc sống vợ chồng không có sự lãng mạn khiến hôn nhân nhiều lần đứng bên bờ vực thẳm.

Cuối năm 2023, Mạc Anh Thư xác nhận hoàn tất thủ tục ly hôn Huy Khánh. Sau ly hôn, Mạc Anh Thư đưa con gái sang Phần Lan, cả hai vẫn giữ quan hệ để cùng chăm sóc con chung.

Tháng 6/2024, Mạc Anh Thư đưa con gái về nước nghỉ hè. Nữ người mẫu nhờ Huy Khánh livestream chung. Trong lúc livestream, nhiều khán giả bình luận mong hai người tái hợp. Mạc Anh Thư khẳng định mối quan hệ chỉ dừng ở mức này, không có gì sâu xa hơn.