Vợ Messi vỡ òa

TPO - Người mẫu Antonela Roccuzzo chia sẻ cảm xúc vỡ òa khi có mặt trên khán đài chứng kiến Messi cùng Argentina tạo nên màn ngược dòng 3-2 trước Ai Cập để giành vé vào tứ kết World Cup 2026.

Ngày 7/7, Lionel Messi và các đồng đội đã có chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Ai Cập tại Atlanta để giành vé vào tứ kết World Cup 2026. Trên sân vận động, vợ Messi - người mẫu Antonela Roccuzzo và các con vỡ òa cảm xúc cùng các cổ động viên.

Trên trang cá nhân, Antonela Roccuzzo chia sẻ hình ảnh cùng ba con trai là Thiago (13 tuổi), Mateo (10 tuổi) và Ciro (8 tuổi) ăn mừng chiến thắng trên khán đài. Vợ con Messi đều mặc áo thi đấu có số 10 của Messi.

Antonela Roccuzzo cùng các con ăn mừng chiến thắng của Messi và Argentina trong trận đấu gặp Ai Cập hôm 7/7.

Antonela Roccuzzo chia sẻ cảm xúc sau trận đấu: "Cố lên Argentina. Không còn từ ngữ nào để tả nữa rồi". Cô cũng gắn tài khoản Instagram của chồng. Bài viết của Antonela Roccuzzo đã nhận hơn 3 triệu lượt thích và hàng nghìn lượt bình luận của khán giả.

Antonela Roccuzzo cũng chia sẻ tấm hình Messi được các đồng đội kiệu trên vai ăn mừng chiến thắng và khoảnh khắc ngôi sao 39 tuổi bật khóc vì hạnh phúc khi hướng về phía người hâm mộ.

Bên dưới bài viết của Antonela Roccuzzo, cựu danh thủ David Beckham, nữ diễn viên Jessica Alba cũng để lại bình luận chúc mừng Messi và Argentina.

Trước trận đấu gặp Ai Cập ở World Cup 2026, Messi đã có quãng nghỉ ngắn tại Miami để gặp lại Antonela và ba con trai trước khi bước vào giai đoạn knock-out.

Những hình ảnh cả gia đình Messi quây quần nhanh chóng được lan truyền rộng rãi. Với Messi, đây được xem là khoảng thời gian quý giá để giải tỏa áp lực trước khi trở lại hành trình bảo vệ chức vô địch World Cup cùng tuyển Argentina.

Antonela Roccuzzo cùng ba con thường xuyên ra sân theo dõi Messi và các cầu thủ Argentina thi đấu ở World Cup 2026. Cô được xem là một trong những nàng WAG gây chú ý nhất ở giải đấu năm nay.



Mỗi lần xuất hiện, Antonela đều thu hút sự chú ý của khán giả và truyền thông. Khi ra sân cổ vũ chồng, cô thường mặc áo đấu của Messi, phối cùng trang sức, phụ kiện, túi xách hàng hiệu đắt đỏ.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Messi nhiều lần khẳng định Antonela là người giúp anh cân bằng cuộc sống sau áp lực của bóng đá đỉnh cao.

Ngược lại, Antonela hiếm khi trả lời báo chí về đời tư. Cô chủ yếu tập trung chăm sóc gia đình, phát triển công việc kinh doanh và đồng hành cùng chồng trong những cột mốc quan trọng của sự nghiệp.

World Cup 2026 đánh dấu lần thứ 6 liên tiếp Messi tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Sau trận đấu với Ai Cập ngày 7/7, Messi nắm kỷ lục là chân chuyền hay nhất lịch sử với 9 pha kiến tạo tại các kỳ World Cup.