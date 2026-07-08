Phụ nữ đã kết hôn, người chuyển giới được thi Miss Universe Vietnam

TPO - Đơn vị nắm bản quyền Miss Universe Vietnam gây tranh cãi khi công bố thể lệ của mùa giải 2026, cho phép phụ nữ đã kết hôn, có con và người chuyển giới được tham dự.

Ngày 7/7, đơn vị nắm bản quyền Miss Universe Vietnam (MUVN) đã công bố thể lệ dự thi cho mùa giải năm 2026. Ngay sau khi công bố, thể lệ mới đã gây tranh luận trên các diễn đàn sắc đẹp.

Theo thể lệ, thí sinh phải đủ 18 tuổi trở lên, là công dân Việt Nam hoặc đủ điều kiện hợp pháp để đại diện Việt Nam theo quy định của ban tổ chức.

Thí sinh Miss Universe Vietnam 2024.

Phụ nữ đã kết hôn, ly hôn, có con đều được phép tham dự. Phụ nữ chuyển giới được phép dự thi với điều kiện đã hoàn tất việc cập nhật thông tin giới tính theo quy định của pháp luật và phải cung cấp đầy đủ giấy tờ pháp lý theo yêu cầu.

Thông báo của ban tổ chức MUVN đã tạo nên làn sóng tranh luận trong cộng đồng người hâm mộ sắc đẹp. Đây được xem là một trong những thay đổi lớn nhất của cuộc thi kể từ khi nhượng quyền Miss Universe Vietnam thuộc về ông Nawat - Chủ tịch MGI.

Thực tế, quy định này không phải là điều hoàn toàn mới trên thế giới. Từ năm 2023, tổ chức Miss Universe đã chính thức xóa bỏ nhiều rào cản đối với thí sinh, cho phép phụ nữ đã lập gia đình, sinh con, người chuyển giới và không giới hạn độ tuổi tham gia.

Tuy nhiên, khi được áp dụng tại Việt Nam và một số nước, những thay đổi này vẫn tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều bởi sự khác biệt trong văn hóa và quan niệm truyền thống về các cuộc thi sắc đẹp.

Tại Việt Nam, việc cho phép phụ nữ đã lập gia đình hay làm mẹ tham gia thi sắc đẹp đến nay vẫn gây tranh cãi. Dù Miss Universe mở cửa cho phụ nữ đã kết hôn, có con từ năm 2023 nhưng ở Việt Nam, quy định này vấp phải ý kiến trái chiều và không được áp dụng.

Trên các diễn đàn sắc đẹp, khán giả cho rằng phụ nữ đã lập gia đình hay làm mẹ tham gia thi sắc đẹp không phù hợp bối cảnh xã hội Việt Nam. "Những quy định do Nawat đưa ra phải được xem xét trong bối cảnh pháp luật Việt Nam có cho phép hay không", "Luật pháp Việt Nam có cho phép ông Nawat làm như vậy không mà đã đưa ra thông báo"... khán giả bình luận.

Trong khi đó, việc mở cửa cho người chuyển giới vẫn là nội dung gây tranh luận mạnh nhất. Tại Việt Nam, Hương Giang là người chuyển giới đầu tiên đại diện Việt Nam ở sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ. Tuy nhiên, cô được lựa chọn theo hình thức hand-pick chứ không giành chiến thắng ở cuộc thi cấp quốc gia.

Hương Giang đại diện Việt Nam ở Hoa hậu Hoàn vũ 2025.

Khán giả tranh luận về sự công tâm trong quá trình đánh giá thí sinh khi các tiêu chí về hình thể, sinh học của phụ nữ chuyển giới có sự khác biệt. "Người chuyển giới thi sắc đẹp ở Việt Nam sẽ vướng phải nhiều khía cạnh về pháp lý", "Nếu hand-pick hoặc tổ chức ở nước ngoài thì hợp lý, còn nếu tổ chức ở Việt Nam sẽ gặp rất nhiều rào cản"... nhiều ý kiến nhận định.

Bên cạnh đó, việc ông Nawat cho phép phụ nữ Thái Lan tham gia tranh tài tại Miss Universe Vietnam 2026 cũng gây tranh cãi dữ dội. Nhiều khán giả đặt câu hỏi liệu một người đẹp lớn lên trong môi trường văn hóa khác có thực sự đủ sự am hiểu để truyền tải câu chuyện về Việt Nam khi bước ra đấu trường Miss Universe hay không.

Dù còn nhiều tranh cãi nhưng khán giả cho rằng việc Miss Universe Vietnam áp dụng đầy đủ các tiêu chí của Miss Universe toàn cầu là điều tất yếu nếu muốn đồng bộ với sân chơi quốc tế.

Tuy nhiên, trong bối cảnh quan điểm xã hội tại Việt Nam vẫn còn nhiều khác biệt, những thay đổi này chắc chắn tiếp tục tạo nên các cuộc tranh luận trong thời gian tới.

Miss Universe Vietnam 2026 sẽ do ông Nawat và ê-kíp tổ chức. Cuộc thi dự kiến diễn ra vào tháng 8, sau cuộc thi Miss Universe Thailand. Đội ngũ thực hiện cuộc thi sẽ bao gồm cả nhân viên người Thái và người Việt Nam. Ông Nawat bày tỏ tham vọng quyết tâm giành được danh hiệu Miss Universe đầu tiên cho Việt Nam.