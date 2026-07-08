Messi vượt Maradona, lập thêm những kỷ lục đỉnh cao ở World Cup

TPO - Lionel Messi có một kiến tạo trong trận Argentina thắng 3-2 Ai Cập, qua đó trở thành chân chuyền hay nhất lịch sử World Cup, bên cạnh việc dẫn đầu danh sách dội bom ở các kỳ World Cup.

Phút 79, Messi thực hiện quả tạt cho Christian Romero đánh đầu tung lưới Ai Cập. Đây là pha kiến tạo thứ 9 của Messi. "El Pulga" vượt qua Diego Maradona (8 kiến tạo) để là chân kiến tạo xuất sắc nhất lịch sử World Cup.

Sau đó, Messi ghi bàn mang về bàn gỡ 2-2 cho Argentina. Leo nâng tổng số bàn thắng tại World Cup lên con số 21, tiếp tục dẫn đầu danh sách "Vua dội bom". Phía trước Messi chỉ còn một kỷ lục cần phá vỡ, đó là trở thành chân sút ghi bàn nhiều nhất trong một kỳ World Cup - kỷ lục đang được Just Fontaine (13 bàn) nắm giữ.

Argentina đã thắng Ai Cập theo kịch bản điên rồ. Đại diện châu Phi là đội mở tỷ số từ phút 15. Sau đó, nhà đương kim vô địch thế giới hưởng phạt đền, Messi bước lên chấm 11m nhưng sút hỏng. Thủ quân Argentina đã lập kỷ lục không mong muốn, là người sút hỏng phạt đền nhiều nhất lịch sử World Cup (4 lần).

Sang hiệp 2, Ai Cập nhân đôi cách biệt từ phút 67. Argentina đã thật sự đối diện "cửa tử", trước khi Messi lên tiếng đúng lúc với một kiến tạo và một bàn, là đầu tàu đưa toàn đội vượt qua khó khăn. Người ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho đội bóng xứ Tango là Enzo Fernandez.

Messi được WhoScored chấm 9 điểm ở trận đấu này - cao nhất trong các cầu thủ ra sân. Trong hiệp một, Leo có một tình huống đưa bóng dội cột. Anh tạo ra đến 6 đường chuyền mở cơ hội cho đồng đội ở trận này. Bỏ qua tình huống sút hỏng phạt đền, Messi lại có thêm trận đấu xuất sắc.