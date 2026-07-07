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Chuyên gia Việt: Lionel Messi đưa Argentina đánh bại Ai Cập

Vĩnh Xuân

TPO - Lionel Messi sẽ là gương mặt được chờ đợi giúp Argentina vượt qua Ai Cập trong cuộc đối đầu vòng 16 World Cup 2026.

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Đội đương kim vô địch vừa có chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Cape Verde ở vòng đấu trước. Lionel Messi tiếp tục phong độ ổn định với 1 bàn thắng, giữ vai trò dẫn dắt hàng tấn công Argentina.

Theo HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Hoàng Văn Phúc, Argentina trội hơn Ai Cập về khả năng kiểm soát bóng, lối chơi tập thể và cũng như các cá nhân gây đột biến.

"Theo tôi Argentina sẽ trội hơn về khả năng kiểm soát bóng cũng như thế trận. Tuy nhiên sẽ không dễ để họ có bàn thắng nếu Ai Cập chơi phòng ngự chủ động. Trận đấu với Cape Verde cho thấy không phải lúc nào Argentina cũng có thể làm chủ trận đấu. Nếu chủ quan, hàng thủ Argentina có thể gặp rủi ro trước tốc độ và khả năng chớp thời cơ của Mohamed Salah"-HLV Hoàng Văn Phúc cho biết.

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Argentina không được phép chủ quan trước Mohamed Salah

HLV Hoàng Văn Phúc dự đoán nếu có bàn thắng sớm, Argentina có thể thắng Ai Cập với tỷ số 2-0.

Trong khi đó theo cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng, Ai Cập có thể gây khó khăn cho Argentina bằng lối chơi phòng ngự-phản công. Dù vậy, hàng thủ Ai Cập cần giữ được sự tập trung, đặc biệt trước những cú tăng tốc bên phía Argentina.

"Argentina thường ru ngủ đối phương bởi các pha phối hợp ngắn trước khi bất ngờ tăng tốc. Trong khi đó hàng thủ Ai Cập không thực sự chắc chắn ở World Cup năm nay. Tôi dự đoán Argentina sẽ thắng với cách biệt 2 bàn"-HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.

Vĩnh Xuân
#World Cup vòng 16 #Lionel Messi #Argentina #Ai Cập #Mohamed Salah #World Cup #world cup 2026 #Nhận định World Cup

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