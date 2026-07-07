HLV Roberto Martinez chia tay tuyển Bồ Đào Nha sau thất bại cay đắng tại World Cup

TPO - HLV Roberto Martinez đã chính thức tuyên bố từ chức thuyền trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha ngay sau khi đội nhà nhận thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha tại vòng 16 đội World Cup 2026. Bàn thua ở những phút cuối do công của Mikel Merino đã chính thức khép lại triều đại kéo dài hơn 3 năm của HLV người Tây Ban Nha.

Chia sẻ với báo giới sau trận thua Bồ Đào Nha 0-1, HLV Martinez cho biết việc ra đi là một bước đi tất yếu. "Tôi đến Bồ Đào Nha với mục tiêu cao nhất là giành chức vô địch World Cup. Khi không thể hoàn thành sứ mệnh đó, việc tôi tiếp tục giữ vị trí này không còn ý nghĩa gì nữa", ông thẳng thắn bày tỏ.

"Hợp đồng của tôi cũng chính thức khép lại vào hôm nay. Ban lãnh đạo và chủ tịch liên đoàn giờ đây sẽ có cơ hội tự do để lựa chọn một vị thuyền trưởng mới. Không có gì nhiều để nói thêm vào lúc này".

Mặc dù Bồ Đào Nha phải dừng bước sớm và bản thân Martinez vấp phải không ít sự hoài nghi về mặt chiến thuật - điển hình là quyết định kiên quyết để Cristiano Ronaldo thi đấu trọn vẹn suốt 90 phút bất chấp thế trận bế tắc - nhà cầm quân này vẫn lên tiếng bảo vệ đội bóng. Ông cho rằng giải đấu này không phải là một bước lùi của thầy trò ông.

Bồ Đào Nha chỉ thắng được 1 trận tại vòng knock-out

Martinez khẳng định: "Chúng tôi không hề thất bại. Chúng tôi chỉ để thua trước một trong những đội bóng cửa trên. Toàn đội đã thi đấu sòng phẳng, đối đầu trực diện và thể hiện được những tài năng xuất chúng. Ranh giới giữa các đội bóng hàng đầu đôi khi chỉ nằm ở những chi tiết rất nhỏ. Thất bại thực sự là khi bạn không khao khát chiến thắng. Chúng tôi đã nỗ lực chiến đấu đến giây phút cuối cùng, cống hiến mọi thứ. Các cầu thủ đã thi đấu vô cùng tuyệt vời và mẫu mực."

Được bổ nhiệm vào vị trí ghế nóng từ năm 2023, cựu thuyền trưởng tuyển Bỉ đã có tổng cộng 45 trận dẫn dắt Bồ Đào Nha, mang về 32 chiến thắng. Đỉnh cao trong triều đại của ông cùng đội tuyển là chức vô địch Nations League đầy cảm xúc trên chấm luân lưu vào mùa hè năm ngoái.

"Tôi hy vọng người hâm mộ sẽ luôn nhớ đến những nỗ lực mà ban huấn luyện cùng các cầu thủ đã cống hiến," Martinez gửi gắm lời chào tạm biệt cuối cùng. Giờ đây, bóng đá Bồ Đào Nha sẽ phải bước vào một công cuộc tái thiết toàn diện, chuẩn bị cho một kỷ nguyên mới và rất có thể sẽ là lời chia tay kỳ World Cup cuối cùng của Cristiano Ronaldo.