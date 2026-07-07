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Ghi bàn phút 90+1, Merino tiễn Ronaldo và Bồ Đào Nha khỏi World Cup

Hương Ly
Hoàng Nguyên

TPO - Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số tối thiểu để vào tứ kết World Cup 2026 nhờ bàn thắng phút 90+1 của Merino. Ngược lại, giấc mơ vô địch World Cup của Ronaldo đã chấm hết.

foul HẾT GIỜ!!! TÂY BAN NHA VÀO TỨ KẾT WORLD CUP 2026

Joao Neves đánh đầu đưa bóng đi ra ngoài, đó là pha bóng đáng chú ý cuối cùng ở trận này. Tây Ban Nha vượt qua Bồ Đào Nha với tỷ số tối thiểu để vào tứ kết World Cup 2026. Ngược lại, giấc mơ vô địch World Cup của Ronaldo đã chấm hết.

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report KHÔNG VÀO!!! Silva bỏ lỡ cơ hội

Phút 90+6: SIlva bật cao đánh đầu đưa bóng vọt xà. Quá đáng tiếc cho Bồ Đào Nha.

goal VÀO!!! Tây Ban Nha mở tỷ số

Phút 90+1: Merino dứt điểm thành bàn trong thế đối mặt thủ môn. Tây Ban Nha đã tổ chức đá phạt nhanh để gây rối loạn đội hình Tây Ban Nha. Torres là người kiến tạo cho Merino ghi bàn.

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time Hiệp 2 có 6 phút bù giờ
yellow Trọng tài cảnh cáo Silva

Phút 89: Silva vào bóng thô bạo với Merino. Trọng tài rất dứt khoát rút thẻ vàng.

substitution Tây Ban Nha tăng cường hỏa lực tấn công

Phút 85: Merino và Fabian Ruiz vào sân. Pedri và Olmo rời sân.

substitution Bồ Đào Nha thay thêm 2 người

Phút 83: Bernardo Silva và Conceicao vào sân. Neto và Vitinha rời sân.

report KHÔNG VÀO!!! Ruben Dias giải nguy cho Bồ Đào Nha

Phút 79: Nếu Dias không lăn xả để chặn cú sút từ Olmo, Bồ Đào Nha nguy cơ cao nhận bàn thua.

report Bruno dứt điểm táo bạo

Phút 75: Bruno sút ngay dù đứng ở góc không thuận lợi. Mành lưới của Tây Ban Nha rung lên nhưng đó là mép bên ngoài.

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report Ferran Torres vào sân

Phút 75: Baena rời sân. Tây Ban Nha cần phương án mới cho hàng công.

report Costa cứu thua

Phút 73: Yamal sút phạt nguy hiểm nhưng Costa chơi cảnh giác.

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substitution Bồ Đào Nha thay 2 người

Phút 71: Leao và Dalot vào sân. Cancelo và Felix rời sân.

report Baena dứt điểm

Phút 65: Baena xoay người và dứt điểm nhanh nhưng bóng đi chưa đủ căng để loại bỏ thủ môn Costa.

report Pedri sút vọt xà

Phút 61: Pedri có khoảng trống mênh mông để sút trước vùng cấm nhưng bóng đi vọt xà.

report Thế trận nhàm chán

Phút 60: Nhịp độ trận đấu đang diễn ra rất chậm. Tây Ban Nha cầm bóng nhiều nhưng không vội đẩy nhanh tốc độ. Bồ Đào Nha thì vẫn kiên định với cách chơi cầm bóng chậm rãi và đợi thời cơ phản công.

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report Ronaldo dứt điểm hỏng

Phút 59: Felix thả bóng cho Ronaldo thoát xuống dứt điểm. Trong tư thế với và góc sút hẹp, CR7 không thể tạo bất ngờ.

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substitution Nuno Mendes chấn thương

Phút 55: Nelson Semedo vào sân thay Mendes. Đây là nỗi lo của Bồ Đào Nha khi Mendes đã làm tốt trong nhiệm vụ khóa chặt Yamal.

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report Đến lượt Neto xử lý hỏng

Phút 51: Bồ Đào Nha phản công thoáng từ cánh phải, Neto cầm bóng nhưng thực hiện quả căng ngang không cho ai.

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report Cancelo chuyền hỏng

Phút 49: Pha xử lý tệ của Cancelo khiến Bồ Đào Nha mất một cơ hội hội tấn công thuận lợi. Hậu vệ này đã xử lý theo kiểu nửa chuyền nửa sút, khiến đồng đội không theo kịp tình huống.

start Hiệp 2 bắt đầu
foul HẾT HIỆP MỘT!!! BỒ ĐÀO NHA 0-0 TÂY BAN NHA

Hiệp một khép lại với nhiều cơ hội chia đều cho 2 đội nhưng chưa có bàn thắng nào được ghi. Oyarzabal bỏ lỡ một tình huống đối mặt thủ môn. Mendes sút dội xà Tây Ban Nha. Đó là 2 pha bóng đáng chú ý của trận đấu.

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report Yamal sút cẩu thả

Phút 45+2: Yamal nhận bóng trong vùng cấm và thực hiện cú sút trivela nhưng bóng đi ra ngoài. Trước đó, Yamal đã việt vị.

time Hiệp một có 6 phút bù giờ
report KHÔNG VÀO!!! Bóng dội xà Tây Ban Nha

Phút 42: Mendes dứt điểm cực căng, bóng chạm đầu một cầu thủ Tây Ban Nha đổi hướng và dội xà.

report KHÔNG VÀO!!! Cơ hội cho Bồ Đào Nha

Phút 37: Unai Simons ngăn cản cú đánh đầu của Felix. Ronaldo đá bồi nhưng thủ môn Tây Ban Nha tiếp tục đổ người cản phá.

portugal-v-spain-round-of-16-fifa-world-cup-2026-5.jpg
report Tây Ban Nha tạo sức ép mạnh mẽ

Phút 35: 5 phút gần nhất, Tây Ban Nha cầm bóng hơn 70%. "La Roja" đã đẩy toàn bộ cầu thủ Bồ Đào Nha lui về sân nhà phòng ngự.

Ảnh: Thống kê tính tới hiện tại.

anh-man-hinh-2026-07-07-luc-023425.png
report KHÔNG VÀO!!! Olmo đánh đầu hỏng

Phút 31: Olmo đánh đầu cận thành nhưng bóng đi chệch cột. Thêm một cơ hội mười mươi bị Tây Ban Nha bỏ lỡ.

report Yamal mất hút trên sân

Phút 30: Thần đồng của Tây Ban Nha chạm bóng chưa tới 10 lần từ đầu trận. Nunu Mendes đang làm tốt nhiệm vụ hóa giải Yamal.

portugal-v-spain-round-of-16-fifa-world-cup-2026-4.jpg
report Viega đánh chặn kịp thời

Phút 28: Tây Ban Nha tấn công nhanh với đường chọc khe xuyên tuyến của Olmo cho Oyarzabal thoát xuống. May cho Bồ Đào Nha khi Veiga kịp xoạc người cản bóng trước khi Oyarzabal nhận cơ hội.

report "Tây Ban Nha nhập cuộc tốt"

Sky Sports nhận định sau 15 phút, đã có câu trả lời về việc hàng tiền vệ đội nào kiểm soát bóng tốt hơn. Tây Ban Nha bắt đầu lấn lướt Bồ Đào Nha, tạo ra nhiều pha tấn công có nét và đã có cơ hội mười mươi. Ở phần sân bên kia, Bồ Đào Nha giăng ra thế trận phòng ngự phản công, chấp nhận di chuyển nhiều để hóa giải lối chơi ban bật nhỏ của Tây Ban Nha.

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report Tây Ban Nha tập trung bóng ở giữa sân

Phút 18: Tây Ban Nha cầm bóng tốt hơn nhưng vẫn quanh quẩn ở vòng tròn trung tâm. "La Roja" kiên nhẫn với các đường chuyền ngắn, ban bật qua lại để kéo giãn hàng thủ Tây Ban Nha. Trong khi đó, xu hướng của Bồ Đào Nha đang là những đường chuyền dài mang tính đột biến cao.

Biểu đồ nhiệt cho thấy các cầu thủ Tây Ban Nha tập trung rất nhiều ở trung lộ. Đây là khu vực nóng khi cả 2 đội đều sở hữu hàng tiền vệ chất lượng.

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report KHÔNG VÀO!!! Yamal dứt điểm hỏng

Phút 16: Thủ môn Costa cứu thua 2 lần liên tiếp. Đầu tiên là pha đổ người của Costa để cản phá cú sút từ Yamal. Sau đó, Baena cứa lòng hiểm nhưng Costa vẫn kịp đổ người.

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report Baena sút lên trời

Phút 14: Tiền đạo Tây Ban Nha sút ngay khi có khoảng trống và bóng bay thẳng lên không trung.

report Ronaldo dứt điểm

Phút 11: Ronaldo nhận bóng trong vùng cấm, tự xoay xở và dứt điểm. Thủ môn Unai Simons đã vất vả cản phá.

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report Bồ Đào Nha cải thiện tỷ lệ cầm bóng sau 10 phút

Thế trận trên sân đang cân bằng và các con số thống kê của 2 đội cũng tương đương nhau.

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report Đôi công rực lửa

Phút 9: Thế trận trên sân rất đáng xem khi cả Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đều chủ động dâng cao đội hình để tấn công. Hai đội đang ăn miếng trả miếng ở từng pha lên bóng.

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report KHÔNG VÀO!!! Oyarzabal bỏ lỡ cơ hội đối mặt

Phút 8: Tiền đạo Tây Ban Nha sút hỏng trong thế đối mặt thủ môn. Trước đó, Olmo thực hiện pha kiến tạo dọn cỗ cho đồng đội. Oyarzabal không việt vị ở tình huống này.

report KHÔNG VÀO!!! Cancelo sút táo bạo

Phút 8: Joao Cancelo cầm bóng từ cánh phải, dốc bóng thêm 3 nhịp trước khi sút ngay từ khoảng cách xa. Cancelo sút bóng căng nhưng đi trật mục tiêu.

report Thống kê sau 5 phút

Tây Ban Nha nhanh chóng áp đặt thế trận và cầm bóng nhiều hơn. Đây là kịch bản được dự đoán từ đầu.

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report Cú sút đầu tiên

Phút 3: Oyarzabal sút từ ngoài vùng cấm địa, cách khung thành gần 20m nhưng chưa gây bất ngờ cho thủ môn Bồ Đào Nha.

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start Hiệp một bắt đầu

Tây Ban Nha ra sân trong trang phục toàn trắng, là đội giao bóng trước.

report Sẵn sàng cho trận tử chiến
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report Một trong 2 ngôi sao sẽ ra về sau hôm nay
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report Đội hình xuất phát Tây Ban Nha
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report Đội hình xuất phát Bồ Đào Nha
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Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha quyết chiến vì tấm vé vào tứ kết World Cup 2026 tại Dallas. "Selecao châu Âu" đặt cược vào bản lĩnh của Cristiano Ronaldo, trong khi "La Roja" tự tin bóp nghẹt đối thủ bằng hàng phòng ngự kiên cố cùng lối chơi kiểm soát bóng tuyệt đối.

Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente bước vào trận derby bán đảo Iberia với phong độ hủy diệt sau màn vùi dập Áo 3-0. Tây Ban Nha đang sở hữu chuỗi 34 trận bất bại liên tiếp và là đội duy nhất chưa để thủng lưới bàn nào tại giải đấu năm nay.

Thống kê từ siêu máy tính Opta đánh giá cao nhà đương kim vô địch châu Âu với 49,2% cơ hội chiến thắng trong 90 phút. Niềm hy vọng số một của họ gửi gắm vào Mikel Oyarzabal, chân sút đã có 4 pha lập công từ đầu giải. Dù thiếu vắng Nico Williams vì chấn thương, Lamine Yamal và Dani Olmo vẫn sẵn sàng xuất trận để chủ động áp đặt thế trận.

Phía bên kia chiến tuyến, Bồ Đào Nha vất vả vượt qua vòng 32 đội sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Croatia. Khoảnh khắc Cristiano Ronaldo thông nòng tại vòng knock-out World Cup tiếp thêm động lực to lớn cho toàn đội trước trận chiến sinh tử. Tuy nhiên, lịch sử đang ngoảnh mặt với thầy trò HLV Roberto Martinez khi họ chỉ thắng 1 trong 12 lần chạm trán Tây Ban Nha ở các giải chính thức.

May mắn sở hữu lực lượng hoàn toàn sung mãn, Bồ Đào Nha sẽ dựa vào sự bùng nổ của Bernardo Silva cùng quân bài tẩy Goncalo Ramos từ băng ghế dự bị, quyết tâm phá giải hàng thủ nguyên khối của đối phương nhằm tìm đường vào tứ kết.

Hương Ly
Hoàng Nguyên
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