Chuyên gia Việt: Lợi thế chủ nhà đưa Mỹ vượt Bỉ

Balogun tiếp tục được ra sân khi Mỹ gặp Bỉ nhờ FIFA đình chỉ thẻ đỏ

"Việc FIFA đình chỉ thẻ đỏ cho tiền đạo Balogun đang gây nên khá nhiều phản ứng. Tuy nhiên tôi cho rằng bỏ qua vấn đề đó, Mỹ đã có màn trình diễn khá ấn tượng ở World Cup 2026. Họ có lối chơi hiện đại, đội hình được tổ chức cân bằng và sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng gây đột biến. Bỉ sẽ gặp khó khăn ở trận đấu này, và tôi thiên về khả năng Mỹ sẽ thắng"-HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc đánh giá.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, các thông số chuyên môn của Bỉ ở World Cup 2026 không quá ấn tượng. Tuy nhiên, đại diện châu Âu cũng có trong đội hình những cầu thủ giàu kinh nghiệm và đẳng cấp như De Bruyne, Lukaku và Courtois. HLV Hoàng Văn Phúc nhận định đây sẽ là cặp đấu cân tài, cân sức và bên nào tận dụng hiệu quả cơ hội tạo ra sẽ chiến thắng.

Cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng đánh giá, việc FIFA đình chỉ thẻ đỏ với Balogun sẽ tạo thêm lợi thế cho Mỹ, cả về chuyên môn cũng như tâm lý. Lợi thế sân nhà có thể khiến Mỹ tự tin hơn khi đấu Bỉ.

"Tôi cho rằng cơ hội sẽ chia đều cho cả đôi bên, bên nào phát huy được thế mạnh của mình sẽ giành chiến thắng. Đây thực sự là trận đấu khó đoán về kết quả, bởi 2 đội khá cân tài. Về lối chơi, tuyển Mỹ có sự thay đổi rất tích cực dưới thời HLV Pochettino. Tôi dự đoán Mỹ có thể giành chiến thắng 2-1"-HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.