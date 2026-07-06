Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Longform
Short Video
Âm nhạc
Quizz
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903444897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thể thao

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Chuyên gia Việt: Lợi thế chủ nhà đưa Mỹ vượt Bỉ

Vĩnh Xuân

TPO - Đội chủ nhà Mỹ được dự báo sẽ chiếm lợi thế trong cuộc đối đầu Bỉ tại vòng 16 World Cup 2026.

anh-chup-man-hinh-2026-07-06-luc-090253.png
Balogun tiếp tục được ra sân khi Mỹ gặp Bỉ nhờ FIFA đình chỉ thẻ đỏ

"Việc FIFA đình chỉ thẻ đỏ cho tiền đạo Balogun đang gây nên khá nhiều phản ứng. Tuy nhiên tôi cho rằng bỏ qua vấn đề đó, Mỹ đã có màn trình diễn khá ấn tượng ở World Cup 2026. Họ có lối chơi hiện đại, đội hình được tổ chức cân bằng và sở hữu nhiều cầu thủ có khả năng gây đột biến. Bỉ sẽ gặp khó khăn ở trận đấu này, và tôi thiên về khả năng Mỹ sẽ thắng"-HLV trưởng tuyển nữ Việt Nam, ông Hoàng Văn Phúc đánh giá.

Theo HLV Hoàng Văn Phúc, các thông số chuyên môn của Bỉ ở World Cup 2026 không quá ấn tượng. Tuy nhiên, đại diện châu Âu cũng có trong đội hình những cầu thủ giàu kinh nghiệm và đẳng cấp như De Bruyne, Lukaku và Courtois. HLV Hoàng Văn Phúc nhận định đây sẽ là cặp đấu cân tài, cân sức và bên nào tận dụng hiệu quả cơ hội tạo ra sẽ chiến thắng.

anh-chup-man-hinh-2026-07-06-luc-090322.png

Cựu HLV trưởng Thể Công Viettel Nguyễn Đức Thắng đánh giá, việc FIFA đình chỉ thẻ đỏ với Balogun sẽ tạo thêm lợi thế cho Mỹ, cả về chuyên môn cũng như tâm lý. Lợi thế sân nhà có thể khiến Mỹ tự tin hơn khi đấu Bỉ.

"Tôi cho rằng cơ hội sẽ chia đều cho cả đôi bên, bên nào phát huy được thế mạnh của mình sẽ giành chiến thắng. Đây thực sự là trận đấu khó đoán về kết quả, bởi 2 đội khá cân tài. Về lối chơi, tuyển Mỹ có sự thay đổi rất tích cực dưới thời HLV Pochettino. Tôi dự đoán Mỹ có thể giành chiến thắng 2-1"-HLV Nguyễn Đức Thắng cho biết.

Vĩnh Xuân
#World Cup vòng 16 #Balogun #đội tuyển Mỹ #FIFA #tuyển Bỉ

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe