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Thể thao

Ronaldo xác nhận World Cup cuối cùng, cảm ơn những người đã miệt mài chỉ trích

Nguyễn Khánh

TPO - Trước trận vòng 1/8 gặp Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo khẳng định đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp, đồng thời bất ngờ gửi lời cảm ơn tới những người đã miệt mài chỉ trích anh suốt hơn hai thập kỷ.

Trong buổi họp báo dài 25 phút tại sân AT&T Stadium (Arlington, Texas) trước giờ Bồ Đào Nha chạm trán Tây Ban Nha, Cristiano Ronaldo liên tục nhận được câu hỏi xoay quanh việc liệu đây có phải World Cup cuối cùng của anh.

Thay vì né tránh, ngôi sao 41 tuổi trả lời thẳng thắn và đùa lại các phóng viên: “Tôi muốn tận hưởng tối đa những gì sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của mình. Hy vọng ngày mai sẽ không phải trận đấu cuối cùng, để các bạn còn có thể tiếp tục chỉ trích tôi thêm nữa”.

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Ronaldo tỏ ra thoải mái, vui vẻ trong cuộc họp báo trước trận gặp Tây Ban Nha.

CR7 cũng cho thấy tâm trạng khá thoải mái khi nhắc tới những tranh cãi xoay quanh phong độ của mình. Suốt nhiều tuần qua, anh liên tục đối mặt với các ý kiến cho rằng tuổi tác đã khiến tầm ảnh hưởng của mình suy giảm, đồng thời đặt dấu hỏi về việc có nên tiếp tục đá chính cho đội tuyển Bồ Đào Nha hay không.

Đáp lại những ý kiến đó, Ronaldo cho biết anh đã quá quen với áp lực và những lời chỉ trích sau hơn hai thập kỷ thi đấu đỉnh cao. “Trong 23 năm qua, các bạn luôn cố gắng ‘giết’ tôi, nhưng giờ hẳn đã hiểu điều đó không đáng nữa”, tiền đạo sinh năm 1985 phát biểu. Anh thậm chí còn cảm ơn những người thường xuyên chỉ trích mình vì cho rằng chính những đánh giá khắt khe giúp bản thân trưởng thành hơn cả trên sân cỏ lẫn trong cuộc sống.

Bên cạnh việc xác nhận đây là kỳ World Cup cuối cùng, Ronaldo cũng khẳng định kết quả tại giải đấu sẽ không làm thay đổi cách anh nhìn nhận sự nghiệp của mình. “Tôi sẽ không trở thành Cristiano vĩ đại hơn nếu vô địch World Cup, cũng không kém đi nếu không thể giành danh hiệu đó”, anh nói.

Dẫu vậy, chiếc cúp vàng thế giới vẫn là danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của chủ nhân 5 Quả bóng vàng. Đây cũng là lý do khiến hành trình của Bồ Đào Nha tại giải năm nay nhận được sự chú ý đặc biệt.

Bồ Đào Nha đã vượt qua Croatia với tỷ số 2-1 để giành vé vào vòng 1/16. Ronaldo ghi một bàn từ chấm phạt đền trong trận đấu đó, đồng thời có pha lập công đầu tiên của mình ở vòng knock-out World Cup. Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã sở hữu 11 bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup, trong đó có 3 bàn được ghi ở giải đấu năm nay.

Phía trước Ronaldo và các đồng đội là cuộc chạm trán với Tây Ban Nha, một trong những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Nếu giành chiến thắng, Bồ Đào Nha sẽ lần thứ hai liên tiếp góp mặt ở tứ kết World Cup.

Dù không còn ở thời kỳ sung sức nhất, Ronaldo cho rằng anh bản năng săn bàn của anh vẫn còn nguyên vẹn. “Tôi hiểu rất rõ rằng mình không còn là cầu thủ như trước đây. Nhưng có một điều không thay đổi, đó là tôi vẫn có thể ghi bàn”, siêu sao người Bồ Đào Nha khẳng định.

Nguyễn Khánh
The Athletic
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