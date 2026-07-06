Haaland gọi chiến thắng trước Brazil là trận đấu vĩ đại nhất lịch sử Na Uy

TPO - Na Uy từng đứng ngoài World Cup suốt từ năm 1998, từng chưa biết mùi chiến thắng ở vòng knock-out. Nhưng chỉ trong một đêm tại East Rutherford, Erling Haaland và các đồng đội đã xô đổ mọi giới hạn cũ, biến Brazil thành nạn nhân của một trong những cú sốc lớn nhất giải đấu.

Với cú đúp vào lưới Brazil tại sân MetLife, Erling Haaland không chỉ đưa đội tuyển Bắc Âu lần đầu tiên vào tứ kết World Cup, mà còn biến một ngày bình thường thành cột mốc có thể được nhắc lại qua nhiều thế hệ.

“Có lẽ điều này sẽ viết nên lịch sử ở Na Uy”, Haaland nói sau trận đấu. “Mọi người chỉ cần tận hưởng. Đây là 1 ngày điên rồ. Đây là 1 trong những ngày điên rồ nhất trong lịch sử Na Uy. Hãy tận hưởng, đón nhận và sống trọn khoảnh khắc này”.

Na Uy bước vào trận đấu với Brazil trong vị thế của kẻ thách thức. Họ chưa từng thắng 1 trận knock-out nào tại World Cup. Đây cũng mới là lần đầu tiên đội bóng Bắc Âu góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh kể từ năm 1998. Trước mặt họ là Brazil, đội tuyển 5 lần vô địch thế giới, một biểu tượng gần như vĩnh cửu của bóng đá tấn công.

Nhưng bóng đá không sống bằng quá khứ. Trong đêm ở MetLife, Na Uy chơi như thể họ mới là đội tuyển mang theo lịch sử lớn hơn. Đội bóng của HLV Stale Solbakken kiểm soát bóng tới 2/3 thời lượng, tạo ra nhiều cú sút trúng đích hơn và buộc Brazil của HLV nổi tiếng Carlo Ancelotti phải lùi sâu trong nhiều thời điểm. Đây không phải chiến thắng của may mắn. Đây là chiến thắng của sự trưởng thành, kỷ luật và niềm tin.

Haaland đã trải qua phần lớn trận đấu trong thế bị kèm chặt. Brazil hiểu rằng chỉ cần để tiền đạo sinh năm 2000 thoát khỏi tầm kiểm soát trong vài giây, cái giá phải trả sẽ rất đắt. Nhưng với những chân sút lớn, sự im lặng đôi khi chỉ là khoảng lặng trước cơn bão.

“Mỗi trận đấu đều khác nhau”, Haaland nói. “Chúng tôi cần 1 hoặc 2 cơ hội. Điều quan trọng là phải chờ thời cơ và ghi bàn khi cơ hội đến”.

Thời cơ ấy cuối cùng cũng đến. Haaland mở tỷ số bằng cú đánh đầu dữ dội, phá vỡ thế bế tắc và cũng phá vỡ lớp phòng ngự mà Brazil cố dựng lên trước vòng cấm. Khi anh ghi bàn thứ 2, trận đấu gần như chuyển hẳn sang một chiều kích khác: từ cú sốc thành địa chấn, từ hy vọng thành lịch sử.

“Một cú đánh đầu để nâng tỷ số lên 1-0. Bàn 2-0 thật không thể tin nổi, hoàn toàn điên rồ”, Haaland nói. “Trong lịch sử Na Uy, đây là trận đấu vĩ đại nhất”.

Cú đúp trước Brazil cũng giúp Haaland cân bằng thành tích 7 bàn với Lionel Messi và Kylian Mbappé trong cuộc đua giành Chiếc giày vàng World Cup 2026. Nhưng ở khoảnh khắc này, những con số cá nhân chỉ giống phần nền cho một câu chuyện lớn hơn. Haaland không chỉ ghi bàn. Anh kéo cả bóng đá Na Uy bước qua một cánh cửa mà trước đây họ chưa từng mở được.

Chiến thắng này cũng nối dài thành tích bất bại của Na Uy trước Brazil lên 5 trận. Đó là thống kê khó tin nếu đặt cạnh khoảng cách truyền thống giữa 2 nền bóng đá. Brazil là cường quốc của World Cup, là nơi sản sinh những thế hệ huyền thoại. Na Uy, trong phần lớn lịch sử, chỉ là đội bóng đứng ngoài vùng ánh sáng lớn nhất.

Nhưng ở World Cup này, Na Uy không còn là đội bóng của ký ức cũ. Họ có Haaland ở đỉnh cao, có một tập thể được tổ chức tốt và có bản lĩnh để không run rẩy trước màu áo vàng xanh.

Trước Brazil, họ không co cụm cầu hòa, không chỉ chờ một khoảnh khắc phản công. Họ kiểm soát trận đấu, áp đặt nhịp chơi và thắng bằng tư thế của đội xứng đáng đi tiếp.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Haaland dẫn đầu màn “chèo thuyền Viking” ngay trên sân. Anh đánh trống trước khu vực cổ động viên Na Uy, còn các đồng đội và người hâm mộ hòa vào một nghi thức đã trở thành hình ảnh đặc trưng của đội bóng Bắc Âu tại World Cup này. Đó không chỉ là màn ăn mừng. Đó là tuyên ngôn của một tập thể đang viết lại vị trí của mình trên bản đồ bóng đá thế giới.

“Tôi nghĩ cả Na Uy lúc này đang chèo thuyền”, HLV Solbakken nói. “Thật tuyệt khi hình ảnh này đã trở thành 1 trong những biểu tượng của World Cup, và các cổ động viên của chúng tôi ở quê nhà đang có 1 mùa hè tuyệt vời như vậy”.

HLV Solbakken không giấu được niềm tự hào. Với ông, chiến thắng trước Brazil không chỉ đưa Na Uy vào tứ kết. Nó còn trao cho bóng đá nước này một thước đo mới về khát vọng.

“Đây là đêm vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Na Uy”, ông nói. “Chúng tôi có thể đi xa đến đâu, tôi không biết. Chúng tôi đã vào nhóm 8 đội cuối cùng, vì vậy hãy chờ xem”.

Ở tứ kết tại Miami, Na Uy sẽ gặp tuyển Anh. Nhưng sau khi đã hạ Brazil, Na Uy có lý do để tin rằng không đối thủ nào còn là ngọn núi không thể vượt qua.